Стилтон
ФОТО: EMMANUELLE BONZAMI / DEPOSITPHOTOS
В эфире рубрика «Странная наука». Вот что утверждает Британский совет по сырам в своём исследовании: слухи о том, что из-за сыра, съеденного на ночь, может присниться кошмар — вовсе не слухи. Почти 44% участников исследования описали свои сны после употребления сыра как «странные, тревожные». Причём было проверено несколько видов сыра и среди них отыскались такие, которые способствуют «ярким и выразительным» снам.
Сыр сорта Стилтон, например, стал причиной «жутковатых» снов у 85% участниц исследования и у 75% участников. Видимо, дамы более восприимчивы — и к снам, и к сыру. На всякий случай не ешьте сыр перед сном. Если, конечно, не хотите увидеть нечто «странное» или даже «призрачное», как Эбенезер Скрудж в «Рождественской песне в прозе», который предполагал, что именно сыр вызывал его ночные видения.
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Сыр вызывает ночные кошмары
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