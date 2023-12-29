Меч в камне: многовековая тайна тосканской деревушки

1. Ожившая с другим главным героем легенда

Камень, с пронзившим его мечом, существует и не в легендах, а в старинной часовне итальянской деревни Кьюдзино (Cappella di San Galgano).

В честь тосканского Святого Гальгано были построены одноименные капелла и монастырь.

Исследования показали, что меч в камне находится с XII века, о чем свидетельствует хрупкость металла (Cappella di San Galgano, Кьюздино). | Фото: provincedesienne.com.

Еще один меч в скале сохранился во Франции и принадлежит он рыцарю Роланду (Меч по прозвищу Дурлиндана). | Фото: masterok.livejournal.com.

2. Аббатство Сан Гальгано вокруг меча

На месте, где Гальгано построил скит, был возведен монастырь в готическом стиле (Abbazia di San Galgano, Италия).

Все, что осталось от былой красоты аббатства, которое играло немаловажную роль в культурной и экономической жизни региона (Abbazia di San Galgano, Кьюздино).

Несмотря на разруху, археологический памятник привлекает туристов, ради которых его подсвечивают в темное время суток (Abbazia di San Galgano, Италия).

3. Капелла Сан Гальгано Монтесипи – место, где хранится легендарный камень и меч

На месте, где находился камень с мечом построили часовню в виде ротонды (Cappella di San Galgano, Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.

На протяжении многих веков средневековую святыню перестраивали и расширяли (Cappella di San Galgano, Кьюздино).

Средневековый меч в камне находится в центре главного зала капеллы (Cappella di San Galgano, Италия). | Фото: culturalheritageonline.com.

Старинный меч огородили и прикрыли оргстеклом, спасая от любителей все потрогать и не только от них (Cappella di San Galgano, Кьюздино).

Фрагменты мумифицированных рук выставлены в прозрачном ящике в назидание воришкам (Cappella di San Galgano, Кьюздино). | Фото: allthatsinteresting.com.

Скромное оформление интерьера компенсируется наличием легендарного артефакта (Cappella di San Galgano, Италия).

В новой часовни, пристроенной в 1380 году, сохранилась серия фресок Амброджо Лоренцетти (Cappella di San Galgano, Кьюздино).