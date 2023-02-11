С нами не соскучишься!

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    Раньше в деревнях ели картошку да капусту и все были здоровые, розовощекие, работящие! И никто не умирал от какой то ...Что вы не знали о...
  • Владимир Байден
    А Иваново надо ехать. Осеменять)))Уголки земли, где...
  • Anlrey Boracow
    За какую душу и с какого конца эти фильмы могут взять? Бред сивой кобылы!6 фильмов, которы...

7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу


Услугами психологов и психотерапевтов пользуются многие люди. Детские травмы и комплексы, личная неустроенность и невозможность выстроить нормальные отношения с коллегами или друзьями, – всё это портит жизнь, но иногда так трудно переступить через себя и заговорить о проблемах с посторонним человеком. В этой ситуации способны помочь книги, заменяющие иногда собой несколько сеансов психотерапии и позволяющие взглянуть на собственную жизнь под другим углом.

«Метод «Генезис»: полюби себя больше семьи и работы»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Метод «Генезис»: полюби себя больше семьи и работы».

 

Книга от практикующего психолога и автора метода проработки психологических травм «Генезис» - это готовое пошаговое руководство по избавлению от внутренних проблем. Её нужно не читать, а в буквальном смысле слова заниматься по ней, осваивая упражнения одно за другим и каждый день меняя жизнь к лучшему. Ирина Маслова выпустила в свет свою книгу лишь после того, как её методика дала многочисленные положительные результаты на пациентах, обращавшихся к автору за помощью.

«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку».

 

Психолог Анастасия Залога в своей дебютной книге предлагает читателям применить в жизни приёмы, помогающие повысить самооценку и полюбить себя. Она убедилась в их действенности не только на собственном опыте, который помог вернуть ей вкус к жизни, но и на примере сотен пациентов, обращавшихся к ней за помощью. Изложенные в книге практики помогут лучше понять, принять и полюбить себя.

«Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью».

 

Личный опыт по изменению собственной жизни лег в основу книги Дженнифер Эштон и Сары Толанд. По сути, читатели имеют возможность пройти в удобном для себя режиме тренинг, рассчитанный на 12 месяцев. Нужно всего лишь вводить одну полезную привычку в месяц, а в конце подвести итог проделанной работы. Это может быть всё что угодно: от утренней зарядки до поисков источника ежедневных положительных эмоций. От читателей потребуется не просто чтение, а действие.

«Сила доброты. Как с помощью эмпатии менять мир к лучшему»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Сила доброты. Как с помощью эмпатии менять мир к лучшему».

 

Профессор психологии Стэнфордского университета Джамиль Заки на протяжении многих лет занимался научными исследованиями эмпатии – осознанного сопереживания другим людям. Автор уверен: эмпатия сделает мир лучше и изменит жизнь того, кто сможет развить в себе это качество. Он предлагает читателям взглянуть на жизнь под другим углом, чтобы понять: всё можно изменить, главное, начать при этом с себя.

«Счастье в трудные времена»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Счастье в трудные времена».

 

Австралийский психолог, художник и писатель Эндрю Мэтьюз создал книгу, способную оказать дружескую поддержку, дать добрый совет и вызвать улыбку на лице. Разве не это нужно человеку, которому кажется, будто весь мир от него отвернулся, а впереди нет ничего, кроме пугающей темноты? Творение обладает поистине терапевтическим эффектом, усиливающимся благодаря реальным историям людей, сумевших выйти из своих «трудных времён», подняться после падения и снова двигаться вперёд.

«Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым».

 

Автор работ по межличностным коммуникациям и психологии отношений Тома Д'ансембур на многочисленных примерах показывает, насколько губительным для человека оказывается игнорирование собственных потребностей в угоду обстоятельствам. Он предлагает читателям научиться удовлетворять собственные желания, не нарушая при этом личные границы других людей, выстраивать отношения без конфликтов и самопожертвования.

«Депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств»


7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств»

 

Книга психотерапевта Ричарда О'Коннора знакомит читателей с принципами помощи самому себе в периоды депрессии. Все они построены на основе методик действующих школ психотерапии. Он считает медикаментозную поддержку лишь временной мерой, не способной устранить непосредственно причину депрессии, и предлагает освоить способы борьбы с причиной, а не со следствием, научиться выстраивать осознанные отношения со своими эмоциями и постепенно менять искажённые установки, находя им альтернативу.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

И не забудьте:
7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх