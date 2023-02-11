7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

Услугами психологов и психотерапевтов пользуются многие люди. Детские травмы и комплексы, личная неустроенность и невозможность выстроить нормальные отношения с коллегами или друзьями, – всё это портит жизнь, но иногда так трудно переступить через себя и заговорить о проблемах с посторонним человеком. В этой ситуации способны помочь книги, заменяющие иногда собой несколько сеансов психотерапии и позволяющие взглянуть на собственную жизнь под другим углом.
«Метод «Генезис»: полюби себя больше семьи и работы»
«Метод «Генезис»: полюби себя больше семьи и работы».
Книга от практикующего психолога и автора метода проработки психологических травм «Генезис» - это готовое пошаговое руководство по избавлению от внутренних проблем. Её нужно не читать, а в буквальном смысле слова заниматься по ней, осваивая упражнения одно за другим и каждый день меняя жизнь к лучшему. Ирина Маслова выпустила в свет свою книгу лишь после того, как её методика дала многочисленные положительные результаты на пациентах, обращавшихся к автору за помощью.
«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку»
«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку».
Психолог Анастасия Залога в своей дебютной книге предлагает читателям применить в жизни приёмы, помогающие повысить самооценку и полюбить себя. Она убедилась в их действенности не только на собственном опыте, который помог вернуть ей вкус к жизни, но и на примере сотен пациентов, обращавшихся к ней за помощью. Изложенные в книге практики помогут лучше понять, принять и полюбить себя.
«Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью»
«Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью».
Личный опыт по изменению собственной жизни лег в основу книги Дженнифер Эштон и Сары Толанд. По сути, читатели имеют возможность пройти в удобном для себя режиме тренинг, рассчитанный на 12 месяцев. Нужно всего лишь вводить одну полезную привычку в месяц, а в конце подвести итог проделанной работы. Это может быть всё что угодно: от утренней зарядки до поисков источника ежедневных положительных эмоций. От читателей потребуется не просто чтение, а действие.
«Сила доброты. Как с помощью эмпатии менять мир к лучшему»
«Сила доброты. Как с помощью эмпатии менять мир к лучшему».
Профессор психологии Стэнфордского университета Джамиль Заки на протяжении многих лет занимался научными исследованиями эмпатии – осознанного сопереживания другим людям. Автор уверен: эмпатия сделает мир лучше и изменит жизнь того, кто сможет развить в себе это качество. Он предлагает читателям взглянуть на жизнь под другим углом, чтобы понять: всё можно изменить, главное, начать при этом с себя.
«Счастье в трудные времена»
«Счастье в трудные времена».
Австралийский психолог, художник и писатель Эндрю Мэтьюз создал книгу, способную оказать дружескую поддержку, дать добрый совет и вызвать улыбку на лице. Разве не это нужно человеку, которому кажется, будто весь мир от него отвернулся, а впереди нет ничего, кроме пугающей темноты? Творение обладает поистине терапевтическим эффектом, усиливающимся благодаря реальным историям людей, сумевших выйти из своих «трудных времён», подняться после падения и снова двигаться вперёд.
«Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым»
«Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым».
Автор работ по межличностным коммуникациям и психологии отношений Тома Д'ансембур на многочисленных примерах показывает, насколько губительным для человека оказывается игнорирование собственных потребностей в угоду обстоятельствам. Он предлагает читателям научиться удовлетворять собственные желания, не нарушая при этом личные границы других людей, выстраивать отношения без конфликтов и самопожертвования.
«Депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств»
«Депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств»
Книга психотерапевта Ричарда О'Коннора знакомит читателей с принципами помощи самому себе в периоды депрессии. Все они построены на основе методик действующих школ психотерапии. Он считает медикаментозную поддержку лишь временной мерой, не способной устранить непосредственно причину депрессии, и предлагает освоить способы борьбы с причиной, а не со следствием, научиться выстраивать осознанные отношения со своими эмоциями и постепенно менять искажённые установки, находя им альтернативу.
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