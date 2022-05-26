Мир бывает не только красив, но и жесток. Три самых опасных точки Южной Америки

Все хотят хоть раз полететь за океан, посмотреть на жизнь населения Южной Америки, узнать его быт и увидеть необыкновенную природу, окутанную серыми башнями небоскребов.
Так ли прекрасен мир за океаном, и стоит ли стремиться туда попасть? Насколько удивительна Южная Америка, настолько она опасна и непредсказуема. И если уж вы решитесь посетить три самых рискованных точки на ее карте, будьте максимально внимательны и отправляйтесь в путешествие компанией, и ни в коем случае не в одиночку.
Каракас – столица беспредела
Боливарианская Республика – одно из красивейших мест на карте мира. Зеленые долины, Карибское море и Атлантический океан, живописные водопады – все это Венесуэла. Однако одним из самых опасных мест мира принято считать столицу Республики – город Каракас. Город-миллионник таит в себе множество тайн и кровавых преступлений. Более 122 убийств в год приходится на 100 000 душ населения. Если вы решились путешествовать по этому городу, не стоит выходить на ночные прогулки или обходить дальние районы, это опасно. В Каракасе множество бедных районов, которые связаны с наркобизнесом и картелями. Мафия проникла практически во все структуры, вплоть до органов власти, и именно поэтому множество насильственных и циничных преступлений остаются нераскрытыми. Трущобы Каракаса – это постоянные перестрелки между враждующими кланами, проституция и наркотики. Проблемы в экономике, спекуляция, нехватка продовольственных товаров, безнаказанность – реалии жизни в Каракасе.
Каждое второе объявление в этом городе звучит как «вышел из дома и пропал». Сан-Августино – самый бедный и самый опасный район столицы Венесуэлы. Главная проблема района – бандиты на мотоциклах. Обычно после нападения на человека они его убивают, а затем видео с расправой заливают в сеть. Самые богатые районы можно узнать по заборам, которые зачастую обнесены ключей проволокой или сеткой под напряжением. Дабы обезопасить себя от воров, даже на самых высоких этажах есть решетки на окнах.
Но несмотря на все те ужасы, что происходят в этом городе, он остается достаточно чистым и посещаемым туристами.
Сан-Педро-Сула – столица самоубийств
Если вы захотите поехать в путешествие по уникальным местам, где зарождались цивилизации, то Гондурас лучше обойти стороной. Почему? Несмотря на то, что индейцы майя после себя оставили богатое наследие, а поселения европейцев – католические храмы, государство остается одним из самых опасных в мире. Неконтролируемая преступность, наркокартели, коррупция, безработица и криминальные банды – вот, что подстерегает вас на каждом шагу.
На каждые 100 000 жителей здесь убивают 90 человек, это вдвое больше, чем в Венесуэле и Сальвадоре. Бедная страна стала перевалочным пунктом мексиканских наркоторговцев при переправке кокаина из Южной Америки в США.
Гватемала. Новый день – новый труп
Карибское море, белоснежный ласковый песок и пять новых трупов изо дня в день. Не особо привлекательный курорт, верно? Забывая о безопасности, в поисках уединения можно исчезнуть навсегда. Практически везде можно встретить полицейский патруль и дружинников, которые следят за тем, чтобы у зазевавшихся туристов не выхватили фотоаппарат или сумку. Вся Гватемала условно разделена на 22 зоны, каждая из которых контролируется определенной бандой. «Марас» – одна из самых жестоких преступных группировок, которые, если можно так сказать, дают добро на любое преступление, которое совершается на подконтрольной им территории.
На всем побережье Карибского моря действуют группировки MS-13 и MS-18. Изначально данные организованные преступные формирования защищали своих беженцев на территории страны от мексиканских группировок, но вскоре банды превратились в сеть военных отрядов, которые захватили не только Гватемалу и Гондурас, но и большую часть бедных районов Америки. Члены банд проходят обучение в военных лагерях и умеют грамотно вести уличные войны.
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