Мир бывает не только красив, но и жесток. Три самых опасных точки Южной Америки

Все хотят хоть раз полететь за океан, посмотреть на жизнь населения Южной Америки, узнать его быт и увидеть необыкновенную природу, окутанную серыми башнями небоскребов.









Так ли прекрасен мир за океаном, и стоит ли стремиться туда попасть? Насколько удивительна Южная Америка, настолько она опасна и непредсказуема. И если уж вы решитесь посетить три самых рискованных точки на ее карте, будьте максимально внимательны и отправляйтесь в путешествие компанией, и ни в коем случае не в одиночку.



Каракас – столица беспредела

Сан-Педро-Сула – столица самоубийств

Гватемала. Новый день – новый труп