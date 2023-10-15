Как на месте элитного кладбища появился самый старый рынок Каира: Проклятие эмира эль-Халили

Султан Баркук – основатель черкесского господства в Мамлюкской империи.

«Шафрановая земля» аль-Кахиры

Архитектура Старого Каира поражает своей самобытностью.

Рынок на месте кладбища

Традиционный египетский хлеб эйш на улочках рынка Хан-эль-Халили.

Трагический конец эмира Бани Хана аль-Халили

Уличные музыканты обязательно спойт вам что-нибудь про египетскую любовь.

Самый старый рынок Каира - аутентичное и уютное место.

О чем стоит помнить, посещая Хан-эль-Халили

Знатоки утверждают, что антиквариат здесь очень сомнительный.

Сувениры - китайские, золото - низкопробное.

И всё же гулять здесь - сплошное удовольствие!