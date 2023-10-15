Как на месте элитного кладбища появился самый старый рынок Каира: Проклятие эмира эль-Халили

Самый старый рынок Каира - рынок Хан-эль-Халили, который к тому же считается самым большим рынком Африки. Он был основан в 1382 году. И до сих пор это оживлённое место в самом сердце исламского Каира с его узкими улочками, кафе, красочными магазинами и продавцами специй, тканей, ювелирных изделий и сувениров привлекает местных жителей и туристов своей аутентичностью. Но даже те, кто знаком с историей Каира, часто не знают о трагических событиях, связанных со строительством рынка Хан-эль-Халили. А ведь появился он на месте кладбища!
В 14 веке во время первого правления султана Баркука был у него эмир Бани Хан аль-Халили, сам родом из Хеврона. Аль-Халили управлял королевскими конюшнями и караванами... Именно с его именем и связывают историю самого известного каирского рынка. Но началось всё на лет 400 раньше…
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«Шафрановая земля» аль-Кахиры
Итак, что касается места, где позже появился самый популярный рынок Египта, ещё со времён Фатимидского халифата здесь находилось царское кладбище. И сам халиф Фатимид аль-Муизз ли Дин Аллах, при правлении которого фатимиды основали город Аль-Кахира (Каир) «Победоносный» в 969 году в качестве новой столицы халифата в Египте, перевез сюда гробы своих предков и своего предшественника аль-Мансура, основателя государства Фатима. Позже на этом кладбище, известном как «шафрановая земля», хоронили имамов, их жён и детей.
Архитектура Старого Каира поражает своей самобытностью.
Фатимские халифы превратили это кладбище в место поклонения и построили там роскошный дворец с 9 дверьми, украшенный драгоценными и полудрагоценными камнями. И когда халиф Фатимид возвращался с походов в Каир, он обязательно посещал могилы родителей. Для простых смертных были специальные дни посещения кладбища – по пятницам, после большого поста и на Курбан-аль-Фитр. При этом визиты обязательно сопровождались раздачей милостыни.
Рынок на месте кладбища
После заката Фатимского государства на протяжении многих лет фатимские дворцы разрушали, а на их месте возводили новые постройки. Кладбище с мавзолеем тоже пришло в упадок, превратившись, по сути, в свалку и место, куда свозили туши умерших животных.
Традиционный египетский хлеб эйш на улочках рынка Хан-эль-Халили.
Так продолжалось до 1381 года, когда султаном Египта стал Баркук. Один из его эмиров Бани Хан аль-Халили решил создать место, которое бы стало настоящим торговым центром в султанате, и обратил свой взор на «шафрановую землю». Не остановил его даже тот факт, что здесь находилось огромное количество могил. Ему удалось получить разрешение на строительство рынка и раскопку могил.
В один из дней жители Каира наблюдали холодящее душу зрелище: десятки рабочих извлекали остатки гробов и тел из земли, грузили на спины мулов, которые маршировали по городским улицам. А в мечетях Аль-Азхар и Аль-Хусейна возносили мольбу за умерших. Так началось строительство знаменитого рынка Хан-эль-Халили. Нет, останки людей не перезахоронили, их просто вывезли на свалку.
Трагический конец эмира Бани Хана аль-Халили
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Смерть эмира аль-Халили была ужасной – он был убит во время одной из стычек против султанской власти, а его тело долго оставалось незахороненным. Люди говорили, что это Всевышний наказал Хана аль-Халили за уничтожение могил имамов и их детей. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что в исторических документах о нем остались сведения как о добродетельном человеке, который не скупился на благотворительность.
Самый старый рынок Каира - аутентичное и уютное место.
Так или иначе, но конец эмира аль-Халили был действительно горьким, но знаменитый рынок существует на протяжении столетий и до сих пор является одной из важнейших туристических достопримечательностей Египта.
О чем стоит помнить, посещая Хан-эль-Халили
Знатоки утверждают, что антиквариат здесь очень сомнительный.
Это не просто достопримечательность, это настоящий запутанный лабиринт со своей уникальной атмосферой, традиционной египетской архитектурой. Рынок-сказка в старой части Каира. Сказка – не только потому, что красиво и колоритно. А ещё и потому, что продавцы здесь будут кормить вас байками, и никто и никогда не скажет правды.
Поэтому не нужно тешить себя надеждой купить что-то стоящее. Кто-кто, а жители Каира точно знают, что всё, что здесь продаётся, - подделка и дешёвка. К тому же для туристов цена будет названа раз в 10 выше, чем для местных. Но уж если вступили в переговоры с продавцом, скорее всего, ноги от него без покупки не унесёте – поэтому торгуйтесь до последнего.
Сувениры - китайские, золото - низкопробное.
Помните! Весь антиквариант – 100-процентный фейк. Всё действительно старое и ценное раскупили ещё до 1952 года англичане. Золото – липовой пробы. А большинство египетских сувениров родом из Китая.
И всё же гулять здесь - сплошное удовольствие!
На этом рынке можно погулять и посидеть в кафешках с чашкой чая, кофе или кальяном. Домогательства местных лучше отклонять, кроме арабского языка, они вряд ли что-то поймут, а вот впарить ненужную вам вещь точно смогут. Кстати, «карманники» здесь не проблема. Не Неаполь, чай! Но имеют место быть. Вывод рынок Хан-эль-Халили – прекрасное место для прогулок, но не для покупок.
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