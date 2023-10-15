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Как на месте элитного кладбища появился самый старый рынок Каира: Проклятие эмира эль-Халили


Как на месте элитного кладбища появился самый старый рынок Каира: Проклятие эмира эль-Халили

Самый старый рынок Каира - рынок Хан-эль-Халили, который к тому же считается самым большим рынком Африки. Он был основан в 1382 году. И до сих пор это оживлённое место в самом сердце исламского Каира с его узкими улочками, кафе, красочными магазинами и продавцами специй, тканей, ювелирных изделий и сувениров привлекает местных жителей и туристов своей аутентичностью. Но даже те, кто знаком с историей Каира, часто не знают о трагических событиях, связанных со строительством рынка Хан-эль-Халили. А ведь появился он на месте кладбища!


В 14 веке во время первого правления султана Баркука был у него эмир Бани Хан аль-Халили, сам родом из Хеврона. Аль-Халили управлял королевскими конюшнями и караванами... Именно с его именем и связывают историю самого известного каирского рынка. Но началось всё на лет 400 раньше…
Султан Баркук – основатель черкесского господства в Мамлюкской империи.

Султан Баркук – основатель черкесского господства в Мамлюкской империи.

 

«Шафрановая земля» аль-Кахиры


Итак, что касается места, где позже появился самый популярный рынок Египта, ещё со времён Фатимидского халифата здесь находилось царское кладбище. И сам халиф Фатимид аль-Муизз ли Дин Аллах, при правлении которого фатимиды основали город Аль-Кахира (Каир) «Победоносный» в 969 году в качестве новой столицы халифата в Египте, перевез сюда гробы своих предков и своего предшественника аль-Мансура, основателя государства Фатима. Позже на этом кладбище, известном как «шафрановая земля», хоронили имамов, их жён и детей.
Архитектура Старого Каира поражает своей самобытностью.

Архитектура Старого Каира поражает своей самобытностью.

 

Фатимские халифы превратили это кладбище в место поклонения и построили там роскошный дворец с 9 дверьми, украшенный драгоценными и полудрагоценными камнями. И когда халиф Фатимид возвращался с походов в Каир, он обязательно посещал могилы родителей. Для простых смертных были специальные дни посещения кладбища – по пятницам, после большого поста и на Курбан-аль-Фитр. При этом визиты обязательно сопровождались раздачей милостыни.

Рынок на месте кладбища


После заката Фатимского государства на протяжении многих лет фатимские дворцы разрушали, а на их месте возводили новые постройки. Кладбище с мавзолеем тоже пришло в упадок, превратившись, по сути, в свалку и место, куда свозили туши умерших животных.
Традиционный египетский хлеб эйш на улочках рынка Хан-эль-Халили.

Традиционный египетский хлеб эйш на улочках рынка Хан-эль-Халили.

 

Так продолжалось до 1381 года, когда султаном Египта стал Баркук. Один из его эмиров Бани Хан аль-Халили решил создать место, которое бы стало настоящим торговым центром в султанате, и обратил свой взор на «шафрановую землю». Не остановил его даже тот факт, что здесь находилось огромное количество могил. Ему удалось получить разрешение на строительство рынка и раскопку могил.

В один из дней жители Каира наблюдали холодящее душу зрелище: десятки рабочих извлекали остатки гробов и тел из земли, грузили на спины мулов, которые маршировали по городским улицам. А в мечетях Аль-Азхар и Аль-Хусейна возносили мольбу за умерших. Так началось строительство знаменитого рынка Хан-эль-Халили. Нет, останки людей не перезахоронили, их просто вывезли на свалку.

Трагический конец эмира Бани Хана аль-Халили


Уличные музыканты обязательно спойт вам что-нибудь про египетскую любовь.

Уличные музыканты обязательно спойт вам что-нибудь про египетскую любовь.

 

Смерть эмира аль-Халили была ужасной – он был убит во время одной из стычек против султанской власти, а его тело долго оставалось незахороненным. Люди говорили, что это Всевышний наказал Хана аль-Халили за уничтожение могил имамов и их детей. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что в исторических документах о нем остались сведения как о добродетельном человеке, который не скупился на благотворительность.
Самый старый рынок Каира - аутентичное и уютное место.

Самый старый рынок Каира - аутентичное и уютное место.

 

Так или иначе, но конец эмира аль-Халили был действительно горьким, но знаменитый рынок существует на протяжении столетий и до сих пор является одной из важнейших туристических достопримечательностей Египта.

О чем стоит помнить, посещая Хан-эль-Халили


Знатоки утверждают, что антиквариат здесь очень сомнительный.

Знатоки утверждают, что антиквариат здесь очень сомнительный.

 

Это не просто достопримечательность, это настоящий запутанный лабиринт со своей уникальной атмосферой, традиционной египетской архитектурой. Рынок-сказка в старой части Каира. Сказка – не только потому, что красиво и колоритно. А ещё и потому, что продавцы здесь будут кормить вас байками, и никто и никогда не скажет правды.

Поэтому не нужно тешить себя надеждой купить что-то стоящее. Кто-кто, а жители Каира точно знают, что всё, что здесь продаётся, - подделка и дешёвка. К тому же для туристов цена будет названа раз в 10 выше, чем для местных. Но уж если вступили в переговоры с продавцом, скорее всего, ноги от него без покупки не унесёте – поэтому торгуйтесь до последнего.
Сувениры - китайские, золото - низкопробное.

Сувениры - китайские, золото - низкопробное.

 

Помните! Весь антиквариант – 100-процентный фейк. Всё действительно старое и ценное раскупили ещё до 1952 года англичане. Золото – липовой пробы. А большинство египетских сувениров родом из Китая.
И всё же гулять здесь - сплошное удовольствие!

И всё же гулять здесь - сплошное удовольствие!

 

На этом рынке можно погулять и посидеть в кафешках с чашкой чая, кофе или кальяном. Домогательства местных лучше отклонять, кроме арабского языка, они вряд ли что-то поймут, а вот впарить ненужную вам вещь точно смогут. Кстати, «карманники» здесь не проблема. Не Неаполь, чай! Но имеют место быть. Вывод рынок Хан-эль-Халили – прекрасное место для прогулок, но не для покупок.

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Как на месте элитного кладбища появился самый старый рынок Каира: Проклятие эмира эль-Халили

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Как на месте элитного кладбища появился самый старый рынок Каира: Проклятие эмира эль-ХалилиПодписаться на мой Instagram
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