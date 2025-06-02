В ассортименте магазинов можно найти много вариантов бытовой химии для мытья зеркал. Но зачем тратить деньги, если с этой проблемой легко справятся подручные средства, которые есть дома у каждой хозяюшки?







Сегодня мы расскажем как быстро и просто помыть зеркала без разводов, не прибегая к помощи агрессивной химии.

1. Почему на зеркалах остаются разводы?

2. Какие средства использовать для мытья зеркал?

3. Как избежать появления загрязнений?

А вы знали, что зеркало является одним из самых быстрозагрязняющихся предметов в доме? Особенно сильно страдает зеркало в ванной комнате: разводы от воды, горячий пар, брызги зубной пасты, косметики, уходовых средств…И это далеко не весь список того, чем можно вымазать поверхность за считанные минуты.Постоянно мыть зеркала всевозможными спреями и другой бытовой химией не слишком удобно. Во-первых, она может попасть на косметику, которая часто стоит на полке внизу, а во-вторых, магазинные средства нередко вызывают кашель, слезоточивость, аллергическую реакцию. Именно поэтому для мытья поверхности лучше использовать натуральные продукты. Какие именно – читайте в нашей статье.Иногда разводы остаются даже после уборки.Сколько бы мы ни намывали зеркало, все равно на нем остаются разводы. И это самое обидное, ведь обычно приходится тратить много времени на то, чтобы привести поверхность в порядок, а результат расстраивает. Вот несколько распространенных причин, по которым это происходит:• Бытовая химия плохого качества. При выборе средства обязательно обращайте внимание на его состав. Если среди компонентов есть было или другие похожие вещества, то при высыхании они образуют пленку и некрасивые следы.• Неверная техника мытья. Если вы используете слишком мокрую тряпку или губку, в процессе уборки капли воды стекают по зеркалу и засыхают. Также важно двигаться сверху вниз, а не наоборот.• Грязные салфетки. Тряпки, которые вы используете для мытья зеркал, нужно мыть после каждого применения или же брать для уборки новые. Если этого не делать, пыль и грязь, скопившаяся на салфетке, перенесутся на поверхность зеркала.• Низкое качество воды. В нашей стране водопроводная вода отличается излишней жесткостью и высоким содержанием различных минералов, которые часто оставляют разводы на поверхностях (причем, не только на зеркалах, но и на раковинах, смесителях и пр.) Если вы знаете, что из вашего крана течет именно такая вода, используйте для уборки дистиллированную или фильтрованную.Вам понадобится половинка картофеля.Вернуть зеркалу блеск за считанные минуты можно, если достать из ящика с овощами обычную картофелину. Разрежьте ее на две части и тщательно протрите половинкой поверхность. Результат вас приятно удивит – чистое, сияющее зеркало без намека на разводы! А еще картофель защищает поверхность от оседания брызг воды, поэтому она дольше будет оставаться в идеальном состоянии.Такой эффект обусловлен высоким содержанием крахмала в картофеле. Он отлично борется с грязью, а также оставляет на зеркале своеобразную пленку, которая защищает его от пятен, пыли и других загрязнений.Выдавите лимонный сок, смешайте с водой и помойте зеркалоОпытные хозяйки знают, что лимонный сок отлично справляется с застарелыми пятнами и известковым налетом, а потому часто используют его для чистки сантехники. Но на этом полезные свойства лимона не заканчиваются – оказывается, он прекрасно борется еще и с загрязнениями на зеркале.Для того, чтобы устранить их, смешайте сок одного цитрусового с 200 миллилитрами воды, перелейте в пульверизатор, чтобы было удобнее, и распылите на поверхность. Протрите зеркало чистой салфеткой из микрофибры либо бумажным полотенцем. Не используйте много спрея сразу, чтобы на поверхности не образовались потеки.Если в холодильнике не оказалось свежего лимона, можно использовать вместо него лимонную кислоту. Растворите две столовых ложки в одном стакане теплой воды, перелейте в бутылку с распылителем и нанесите на зеркало. Такое средство лучше делать в небольших количествах и использовать сразу, потому что потом оно действует гораздо хуже. Приятный лимонный аромат, который останется после уборки, станет отличным бонусом.Огурец убирает пятна и защищает от запотевания.Чистка зеркала кусочком огурца на первый взгляд может показаться странной, но это будет продолжаться ровно до того момента, пока вы не попробуете испытать лайфхак на практике. Разрежьте овощ на две части и протрите половинкой зеркало в ванной комнате (для прихожей и спальни продукт не подходит). После того, как вы почистите поверхность, на ней образуется тонкая пленка, которая будет защищать зеркало от грязи и запотевания. Обратите внимание, что протирать поверхность лучше непосредственно перед принятием ванны или душа. Тогда после окончания банных процедур вы сможете четко увидеть свое отражение в зеркале.Смочите салфетку спиртомЕсли у вас дома есть обычный спирт, он тоже хорошо подойдет для ухода за зеркалом. Средство не только эффективно удаляет пыль, грязь, налет, отпечатки пальцев, но и дарит поверхности красивый блеск. Просто возьмите салфетку из микрофибры, смочите ее спиртом и протрите зеркало сверху вниз, круговыми движениями. Можете смело использовать этот метод для чистки зеркал в любой комнате.Смешайте воду, уксус и крахмал, чтобы получился растворОбычно этот бюджетный раствор используют для мытья окон, но для ухода за зеркалами он тоже подойдет. Такое средство справляется с жирными пятнами, следами от косметики, каплями воды и пр. Чтобы его приготовить, вам понадобится всего три ингредиента: уксус, фильтрованная вода и картофельный либо кукурузный крахмал.Для начала смешайте 100 миллилитров уксуса и 100 миллилитров воды. Далее добавьте две чайных ложки крахмала, хорошо перемешайте, чтобы он растворился, и перелейте готовый раствор в пульверизатор. Во время работы средство периодически нужно взбалтывать, чтобы крахмал не оседал на дно. Распылите раствор на поверхность, тщательно протрите, чтобы не осталось разводов. Первое время будет присутствовать стойкий запах уксуса, но через пару часов он выветрится.Каждый день протирайте зеркало от пылиВы узнали о том, как помыть зеркало без разводов с помощью подручных средств, а теперь самое время поговорить о профилактике появления загрязнений. Вот несколько основных рекомендаций, соблюдая которые, можно будет забыть о регулярной чистке зеркал.• Раз в день протирайте зеркало сухой тряпкой. Это нужно для того, чтобы снять слой пыли, который накопился за день.• Увидели пятна и отпечатки пальцев на поверхности? Не ждите генеральной уборки – удаляйте их сразу. Для этого лучше всего использовать влажную тряпку и чистую воду.• После выхода из душа или ванны оставляйте дверь в комнату открытой, чтобы снизить уровень влажности. Благодаря такому простому действию на зеркале будет оседать меньше конденсата, который впоследствии превращается в налет.• Во время уборки используйте специальные антистатические спреи – так вы предотвратите оседание большого количества пыли на зеркале. И не забывайте про огурец – он не даст поверхности запотеть.