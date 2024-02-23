Самые необычные и оригинальные монеты мира

Когда в XX веке нумизматика стала одним из самых популярных хобби в мире, монеты из обычного платежного средства превратились в арт-объекты.



В некоторые впрессованы кусочки настоящего метеорита, в другие — фрагменты бивней мамонтов, третьи украшены портретами известных людей, изображениями животных и героев мультфильмов. Большинство этих монет являются памятными, юбилейными и просто коллекционными, но в некоторых странах мира такие деньги находятся в свободном обращении.







На фото: Монголия, 2011 год, 500 тугриков



Так, в Республике Палау в обороте с 2008 года «ходит» пятидолларовая монета-иллюзия с изображением Дон Кихота. Если хорошо приглядеться, можно увидеть на рисунке другого героя бессмертного произведения — верного оруженосца Рыцаря печального образа Санчо Пансу. Отличает монету и необычная форма: овальная вместо привычной нам круглой.



Идея выпускать монеты с оптическими иллюзиями возникла еще в 2001 году и объединила несколько африканских государств: Замбию, Уганду, Либерию и Конго. На квадратной монете из Замбии изображена иллюзия «Кот в окне» швейцарского художника Сандро дель Пре. Правда, чтобы разглядеть на ней кота, нужно очень внимательно присмотреться — на первый взгляд на монете изображен пикантный женский силуэт.



А в Либерии деньги решили наделить полезными свойствами. Десятидолларовая монета-трансформер способна выполнять функцию солнечных часов. На ее реверсе (оборотной стороне) предусмотрена специальная палочка и отверстие для ее закрепления. Там же выгравирована надпись: «Время — деньги».



В Бенине в 2011 году выпустили монеты в форме листьев конопли. Кроме необычной формы они обладают еще одной примечательной особенностью: изображение листа на реверсе при трении источает запах каннабиса. Производитель уверяет, что это аромат синтетической добавки, а не экстракта настоящего растения.



Мы покажем изображения этих и других интересных и оригинальных монет со всего света.







Кот-д’Ивуар, 2010 год, 1000 франков







Палау, 2008 год







Ниуэ, 2008 год, 1 доллар







Либерия, 2005 год, 10 долларов







Бенин, 2011 год, 100 франков







Либерия, 2001 год, 10 долларов







Португалия, 2006 год, 8 евро







Польша, 10 злотых







Швеция, 2011 год, монета с куском метеорита







Португалия, 2010 год, полтора евро







Тувалу, 2009 год, юбилей куклы Барби







Уганда, 2001 год, монета-иллюзия







Замбия, 2003 год, монета-календарь







Тувалу, серия «Трансформеры»







Замбия, 2001 год, монета-иллюзия







Бенин, 2011 год, 100 франков







Белоруссия, памятные монеты по сказкам







Канада, 2011 год







Канада, 2010 год, 15 долларов к году Тигра







Камерун, 2011 год, 1000 франков







Польша, монеты разных лет







Австралия, 2009 год, 50 центов







Острова Кука, 2010 год, монета с куском метеорита







Нидерланды, 5 евро







Финляндия







Индия, рупии







Острова Фиджи, 2010 год, двойная монета







Марианские острова, 5 долларов



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