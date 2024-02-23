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Самые необычные и оригинальные монеты мира

Когда в XX веке нумизматика стала одним из самых популярных хобби в мире, монеты из обычного платежного средства превратились в арт-объекты.

В некоторые впрессованы кусочки настоящего метеорита, в другие — фрагменты бивней мамонтов, третьи украшены портретами известных людей, изображениями животных и героев мультфильмов. Большинство этих монет являются памятными, юбилейными и просто коллекционными, но в некоторых странах мира такие деньги находятся в свободном обращении.

Самые необычные и оригинальные монеты мира

На фото: Монголия, 2011 год, 500 тугриков

Так, в Республике Палау в обороте с 2008 года «ходит» пятидолларовая монета-иллюзия с изображением Дон Кихота. Если хорошо приглядеться, можно увидеть на рисунке другого героя бессмертного произведения — верного оруженосца Рыцаря печального образа Санчо Пансу. Отличает монету и необычная форма: овальная вместо привычной нам круглой.

Идея выпускать монеты с оптическими иллюзиями возникла еще в 2001 году и объединила несколько африканских государств: Замбию, Уганду, Либерию и Конго. На квадратной монете из Замбии изображена иллюзия «Кот в окне» швейцарского художника Сандро дель Пре. Правда, чтобы разглядеть на ней кота, нужно очень внимательно присмотреться — на первый взгляд на монете изображен пикантный женский силуэт.

А в Либерии деньги решили наделить полезными свойствами. Десятидолларовая монета-трансформер способна выполнять функцию солнечных часов. На ее реверсе (оборотной стороне) предусмотрена специальная палочка и отверстие для ее закрепления. Там же выгравирована надпись: «Время — деньги».

В Бенине в 2011 году выпустили монеты в форме листьев конопли. Кроме необычной формы они обладают еще одной примечательной особенностью: изображение листа на реверсе при трении источает запах каннабиса. Производитель уверяет, что это аромат синтетической добавки, а не экстракта настоящего растения.

Мы покажем изображения этих и других интересных и оригинальных монет со всего света.

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Кот-д’Ивуар, 2010 год, 1000 франков

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Палау, 2008 год

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Ниуэ, 2008 год, 1 доллар

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Либерия, 2005 год, 10 долларов

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Бенин, 2011 год, 100 франков

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Либерия, 2001 год, 10 долларов

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Португалия, 2006 год, 8 евро

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Польша, 10 злотых

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Швеция, 2011 год, монета с куском метеорита

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Португалия, 2010 год, полтора евро

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Тувалу, 2009 год, юбилей куклы Барби

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Уганда, 2001 год, монета-иллюзия

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Замбия, 2003 год, монета-календарь

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Тувалу, серия «Трансформеры»

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Замбия, 2001 год, монета-иллюзия

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Бенин, 2011 год, 100 франков

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Белоруссия, памятные монеты по сказкам

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Канада, 2011 год

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Канада, 2010 год, 15 долларов к году Тигра

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Камерун, 2011 год, 1000 франков

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Польша, монеты разных лет

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Австралия, 2009 год, 50 центов

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Острова Кука, 2010 год, монета с куском метеорита

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Нидерланды, 5 евро

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Финляндия

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Индия, рупии

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Острова Фиджи, 2010 год, двойная монета

Самые необычные и оригинальные монеты мира

Марианские острова, 5 долларов

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