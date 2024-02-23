Самые необычные и оригинальные монеты мира

Когда в XX веке нумизматика стала одним из самых популярных хобби в мире, монеты из обычного платежного средства превратились в арт-объекты.
В некоторые впрессованы кусочки настоящего метеорита, в другие — фрагменты бивней мамонтов, третьи украшены портретами известных людей, изображениями животных и героев мультфильмов. Большинство этих монет являются памятными, юбилейными и просто коллекционными, но в некоторых странах мира такие деньги находятся в свободном обращении.
На фото: Монголия, 2011 год, 500 тугриков
Так, в Республике Палау в обороте с 2008 года «ходит» пятидолларовая монета-иллюзия с изображением Дон Кихота. Если хорошо приглядеться, можно увидеть на рисунке другого героя бессмертного произведения — верного оруженосца Рыцаря печального образа Санчо Пансу. Отличает монету и необычная форма: овальная вместо привычной нам круглой.
Идея выпускать монеты с оптическими иллюзиями возникла еще в 2001 году и объединила несколько африканских государств: Замбию, Уганду, Либерию и Конго. На квадратной монете из Замбии изображена иллюзия «Кот в окне» швейцарского художника Сандро дель Пре. Правда, чтобы разглядеть на ней кота, нужно очень внимательно присмотреться — на первый взгляд на монете изображен пикантный женский силуэт.
А в Либерии деньги решили наделить полезными свойствами. Десятидолларовая монета-трансформер способна выполнять функцию солнечных часов. На ее реверсе (оборотной стороне) предусмотрена специальная палочка и отверстие для ее закрепления. Там же выгравирована надпись: «Время — деньги».
В Бенине в 2011 году выпустили монеты в форме листьев конопли. Кроме необычной формы они обладают еще одной примечательной особенностью: изображение листа на реверсе при трении источает запах каннабиса. Производитель уверяет, что это аромат синтетической добавки, а не экстракта настоящего растения.
Мы покажем изображения этих и других интересных и оригинальных монет со всего света.
Кот-д’Ивуар, 2010 год, 1000 франков
Палау, 2008 год
Ниуэ, 2008 год, 1 доллар
Либерия, 2005 год, 10 долларов
Бенин, 2011 год, 100 франков
Либерия, 2001 год, 10 долларов
Португалия, 2006 год, 8 евро
Польша, 10 злотых
Швеция, 2011 год, монета с куском метеорита
Португалия, 2010 год, полтора евро
Тувалу, 2009 год, юбилей куклы Барби
Уганда, 2001 год, монета-иллюзия
Замбия, 2003 год, монета-календарь
Тувалу, серия «Трансформеры»
Замбия, 2001 год, монета-иллюзия
Бенин, 2011 год, 100 франков
Белоруссия, памятные монеты по сказкам
Канада, 2011 год
Канада, 2010 год, 15 долларов к году Тигра
Камерун, 2011 год, 1000 франков
Польша, монеты разных лет
Австралия, 2009 год, 50 центов
Острова Кука, 2010 год, монета с куском метеорита
Нидерланды, 5 евро
Финляндия
Индия, рупии
Острова Фиджи, 2010 год, двойная монета
Марианские острова, 5 долларов
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Самые необычные и оригинальные монеты мира
Когда в XX веке нумизматика стала одним из самых популярных хобби в мире, монеты из обычного платежного средства превратились в арт-объекты.
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