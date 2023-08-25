Простой способ размножения гортензии

В период цветения гортензии преображают участок, наполняя его прекрасными крупными цветами разных оттенков. Большим преимуществом гортензий является и долгий период цветения и неприхотливость: кустарники требуют минимального ухода.

Несколько кустиков гортензии на участке — необходимый минимум каждого садовода, к счастью размножать гортензию очень просто, достаточно всего одной веточки, чтобы получить много маленьких крепких кустиков.

Подготовьте черенки гортензии для размножения. Важно, чтобы на каждом черенке была почка.







Используя стерильный инструмент, аккуратно срежьте почку.







Обработайте места срезов препаратом повидон-йод, который продается в аптеке. Эта процедура предотвратит попадание бактерий в черенки.







Для быстрого размножения гортензии потребуется банан, в котором содержится большое количество питательных веществ, необходимых для развития здоровой корневой системы. Поместите подготовленные веточки в мякоть банана.







Положите банан в горшок с рыхлой плодородной землей, слегка присыпьте землей и обильно полейте.







Продолжайте ухаживать за посадками обычным образом, внесение удобрений не потребуется, так как банан выступит в качестве натурального органического удобрения. Уже через месяц появятся молодые гортензии с несколькими листочками и крепкими корнями.







Молодые растения можно пересадить в отдельные горшочки для дальнейшего роста.









Читать далее →