Идеи новогодних подарков для тех, кто хочет провести каникулы с комфортом

В новогодние каникулы так приятно побыть дома с семьей, а значит подборка домашних подарков придется как раз кстати. Каждая вещь в ней помогает сделать новогодние праздники уютнее — дарите их близким и не забывайте про себя!







Маски и наволочки из шелка

Новогодний декор

Постельное белье

Домашние халаты

«Выспаться» — для многих людей это один из главных пунктов новогоднего списка дел. Шелковые аксессуары помогут сделать это максимально качественно: например маска из натурального шелка заблокирует свет и поможет организму погрузиться в глубокий сон, а наволочка позаботится о коже лица — минимизирует трение и предотвратит появление морщинок. Ну главное преимущество вещей из шелка — невероятно гладкая и приятная поверхность, которая подойдет даже самой чувствительной коже.Например, небольшие фигурки для украшения интерьера, декоративные подушки с зимними паттернами или тематические новогодние светильники. Главная задача этих симпатичных мелочей — создавать атмосферу и напоминать, что праздник уже совсем рядом. Их можно развесить, расставить и разложить по всему дому: только представьте, как уютно будет устроиться среди мягких подушек и любоваться симпатичным грузовиком, в кузове которого разместился целый зимний городок с горящими окошками.Начало января буквально создано для того, чтобы провести его в постели с интересной книгой или сериалом, а значит новый комплект постельного белья, подаренный в новогоднюю ночь, будет как раз кстати. Например, из плотного хлопка с брашинг-эффектом: так называют ткань, поверхность которой обработана специальными щетками, из-за чего верхний слой волокон становится более пушистым, а поверхность — максимально нежной. У этого белья есть лишь один недостаток: все активные новогодние планы могут оказаться под угрозой, ведь выбираться из такой комфортной постели вряд ли захочется.Еще один уютный домашний подарок, который будет радовать получателя не только в новогодние праздники, но и весь остальной год. Можно выбрать белоснежный махровый халат как в СПА и пятизвездочных отелях или вариант из муслина — очень мягкой хлопковой ткани, состоящей из нескольких слоев. Завернуться в такой после душа или накинуть утром, отправляясь на кухню за кофе — одно удовольствие. Все вещи из этой подборки можно найти в новогоднем разделе в интернет-магазине TKANO. Если заказать их сейчас, то они окажутся у вас дома как раз к празднику.