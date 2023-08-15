Кого из политиков пытались уничтожить чаще всех, и Кто пытался это сделать

Чем популярнее политик в массах и неудобнее для любителей держать мир под контролем, тем усерднее от него пытаются избавиться. Государственным деятелем, на которого было совершено максимальное количество покушений, считается лидер Кубы Фидель Кастро. С того момента, как он отвернулся от США и пошел на сотрудничество с Москвой, американцы решили его во что бы то ни стало ликвидировать. Как удалось коменданте дожить до глубокой старости и ни разу не пострадать от самых изощренных попыток уничтожения – в нашем материале.
Роковой отказ от американцев
Фидель с Маритой, 1959 год. /Фото: i.wp.pl
Фидель Кастро стартовал на политической арене в начале 1950-х. Под руководством 25-летнего лидера армия кубинских повстанцев свергла правящую проамериканскую партию. Будучи фактически колонией США, Куба резко объявила себя свободной. С того дня американцы, не согласные с таким положением дел, задались целью уничтожить дерзкого Кастро. Вашингтон считал, что кубинцы обязаны подчиняться Штатам, и только Фидель этому мешает. Всеми правдами и неправдами ряд американских президентов пытались ликвидировать коменданте. За период правления Эйзенхауэра кубинского лидера пробовали убить 38 раз. 42 покушения организованы спецслужбами по команде Кеннеди, 72 – с легкой руки Джонсона, целых 184 попытки ликвидации при Никсоне, 64 – при Картере, 197 – при Рейгане и еще несколько десятков во время правления Буша-старшего и Клинтона.
Самая первая из известных истории попыток совершена еще в революционные времена, когда Фидель объединил вокруг себя повстанцев. Внедриться в его лагерь удалось профессиональному агенту, выдавшему себя за рядового крестьянина. Во время остановки на ночлег потенциальному убийце нечем было укрыться холодной ночью, и тогда Кастро поделился с ним своим одеялом. Агент пролежал бок о бок со своей жертвой до утра, не найдя в себе сил выстрелить. С рассветом попросту сбежал из отряда.
Во время следующей запланированной операции сделали ставку на женщину. Юная Марита Лоренц состояла в Фиделем в любовных отношениях. После разлада девушка эмигрировала в США, где ее и нашли противники нового кубинского режима. После вербовки ЦРУ отправило безутешную экс-любовницу назад в объятия Кастро, снабдив пилюлями с ядом. Отравить Фиделя Марита должна была за примирительным ужином, но капсулы растворились в косметическом креме, где были спрятаны. За попыткой достать из баночки хоть часть яда убийцу-неудачницу и застал сам коменданте. Он хладнокровно вложил ей в руки пистолет и предложил закончить задуманное, на что женщина пойти не смогла. В наказание Мариту всего лишь выслали с Острова свободы без права возвращения.
Самые невероятные покушения
Кастро пытались уничтожить с помощью его увлечений.
В 1960-м црушники решили убить Кастро его любимыми сигарами. По заказу спецслужб американская лаборатория изготовила смертельные образцы для курения. Фиделю стоило на секунду взять такую сигару в рот, чтобы умереть. Во время нью-йоркского выступления в ООН на столе кубинского гостя появились отравленные сигары, но глава личной охраны Кастро Фабиан Эскаланте резко остановил шефа. Экспертиза доказала, что Фиделя хотели убить таким незамысловатым способом. В том же году покушение организовали при помощи любимого коменданте молочного коктейля. Подкупленный официант отеля «Гавана Хилтон» должен был растворить смертельный яд в напитке, но капсула примерзла к морозильной камере, где ждала своего часа. Пытаясь достать пилюлю, молодой человек раздавил ее, после чего решил избавиться от холодильника. За этим делом его и застали охранники Кастро.
Еще одним посредником в запланированном убийстве добровольно выступил Роландо Кубела, имевший давние личные счеты к Фиделю. Мужчине передали перьевую ручку, из стержня которой одним нажимом выдвигался мини-шприц с ядом. Но перед самым стартом продуманной операции застрелили президента Кеннеди, и поступила команда «отбой».
Позже Фиделя попробовали устранить во время дайвинга, которым кубинский лидер серьезно увлекался. Смертоносную миссию запланировали в рамках передачи на Кубу благодарственной гумпомощи в ответ за освобождение тысячи американских пленных. Фиделю Кастро решили преподнести костюм для дайвинга инновационной модели, что команданте должен был оценить. Агенты ЦРУ обработали изделие штаммами особенных бактерий — туберкулезные разместили в дыхательных фильтрах, а возбудителей болезни «мадурская стопа» рассадили в нижней части костюма. Но сотрудники лаборатории не передали подарок вовремя, и Кастро получил в дар обычное изделие, чтоб не навлечь подозрений на разведку.
Далее шла целая череда самых необычных операций, ни одна из которых не достигла цели. Одна из последних попыток сорвалась уже в 2000 году, когда Фидель произносил пламенную речь на международном саммите в Панаме. Под трибуну заложили десятки килограммов взрывчатки. Как это часто бывало, на опережение сработала высококлассная охрана кубинского лидера.
Как Фидель уходил от верной смерти
Фиделя Кастро повсюду сопровождала высококлассная свита охранников, спецов по взрывчаткам и медиков. /Фото: a.d-cd.net
Рассуждая на тему неуязвимости Фиделя, кубинцы сложили легенду. В детстве тяжело болеющего мальчика излечили местные языческие колдуны «сантеро». Они, дескать, запросили защиту для Кастро у самого бога войны Аягуна, взявшего будущего кубинского вождя под свое покровительство. А обновляя защитные гарантии, Фидель регулярно ездил за новыми талисманами в Африку.
Фиделя Кастро повсюду сопровождала высококлассная свита охранников, спецов по взрывчаткам и медиков. /Фото: images-cdn.9gag.com
Легенды легендами, но предпринимались в окружении коменданте и конкретные меры защиты. У Кастро было несколько двойников для части официальных визитов. Им приходилось постоянно поддерживать форму, чтоб не отличаться от своего оригинала. Для этого выдавались усиленные пайки со сгущенкой и свежей говядиной. До прихода к власти он любил гулять по городу в одиночку. Да и на заре своей политической карьеры мог запросто появиться на улице среди народа. После нескольких выстрелов снайперов с такой привычкой пришлось распрощаться. И в дело вступила личная охрана, куда попадали только лучшие и проверенные вдоль и поперек специалисты.
Фидель не имел постоянной резиденции и часто менял места проживания. Его точное нахождение всегда было секретным и не обозначалось даже в тайных документах.
Куда бы ни отправлялся Фидель, его всегда сопровождала команда медиков, проверявших еду и напитки на наличие ядов. Коменданте никогда не употреблял случайную еду в ресторанах и гостиницах, часто находясь в одном заведении, а заказывая еду из другого. В свиту Фиделя неизменно входили эксперты по взрывчатке. Они и предотвратили в 2000-м последнее известное покушение на шефа.
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