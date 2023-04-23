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«Тройной»: почему самый знаменитый одеколон СССР прозвали именно так


«Тройной»: почему самый знаменитый одеколон СССР прозвали именно так

Мало какая вещь придает в нашем мире мужчине столько уверенности в себе, сколько может придать правильно подобранный одеколон. Тем не менее, долгое время парфюмерия оставалась недоступна для большинства людей. И только в XX веке началось триумфальное шествие доступных духов и одеколонов по прилавкам магазинов. На отечественных просторах долгое время любимчиком публики оставался одеколон «Тройной». Странное название для средства гигиены: за что же его так окрестили?

Началось все в Германии. /Фото: historymed.ru.

Началось все в Германии. /Фото: historymed.ru.

 

История «Тройного» одеколона началась не в СССР и даже не в XX столетии. Первые упоминания о нем встречаются еще в XVII веке в немецких землях. Правда, тогда «одеколон» использовался немецкими фармацевтами и аптекарями скорее в качестве лечебного средства. Применялся «Тройной» для растирания по коже в целях дезинфекции и даже употреблялся внутрь в качестве настройки из трав. Делали первый «Тройной» в аптеке немца с итальянскими корнями Джованни Мария Фарина в Кельне из экстракта лаванды, бергамота и розмарина.
Настойка понравилась Наполеону. /Фото: ezoterik-page.com.

Настойка понравилась Наполеону. /Фото: ezoterik-page.com.

 

К концу XVIII века кельнская настойка из бергамота стала очень популярна в Европе. Во Франции она пользовалась наибольшим спросом. Там ее прозвали «Кельнской водой». Долгое время немцы скрывали рецепт, однако не без помощи Наполеона Бонапарта, он все-таки был раскрыт, после чего уже французские умельцы-аптекари добавили к нему еще три ингредиента. После этого средство Джовании Фарина стали называть «Тройным» уже и во Франции.




В последствии выпускался во множестве стран. /Фото: bsteel.by.

В последствии выпускался во множестве стран. /Фото: bsteel.by.

 

После войны с Наполеоном «Тройной» попал и в Россию. К тому моменту настойка, которая во Франции, была признана просто духами производилась уже на нескольких мастерских. В российских аристократических кругах средство прозвали «Тройной О-Де-Колонъ отъ Наполеона». В середине XIX столетия было налажено по-настоящему массовое производство «Тройного» на Парфюмерной мануфактуре Генриха Брокара.
Отличный был одеколон. /Фото: лиард.рф.

Отличный был одеколон. /Фото: лиард.рф.

 

Так как одеколон был весьма дорогим и при этом крайне популярным, на рынок хлынули всевозможные подделки и «поделки». В XX веке одеколон производили сразу в нескольких странах Европы, в том числе и в Советском Союзе. Название «Тройной» закрепилось за парфюмерным средством из-за числа ингредиентов в ранних духах, хотя самые последние версии одеколона очень сильно отличались от того, что делали в Германии в XVII столетии.

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«Тройной»: почему самый знаменитый одеколон СССР прозвали именно так

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«Тройной»: почему самый знаменитый одеколон СССР прозвали именно такПодписаться на мой Instagram
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