Комфортабельный грузовик, который превращается в 2-этажный отель на колесах

Обычный грузовик превратили в комфортабельный отель.
Для любителей активного отдыха инженеры создали огромное количество кемперов, которые позволяют не только передвигаться по назначенному маршруту, но при этом и комфортно отдыхать. Сегодня мы хотим представить интересный вариант двухэтажного дома на колесах, который превратили в мобильную базу серфингистов, с уютными номерами и зоной отдыха.
Даниэла Карнейро и Эдуардо Рибейро - создатели проекта .
Одна очень увлеченная путешествиями и активным отдыхом пара, Даниэла Карнейро и Эдуардо Рибейро решили переоборудовать грузовик Mercedes Actros, чтобы можно было всегда иметь не только кров над головой, но все необходимое оборудование для занятия серфингом.
Теперь они путешествуют со своими единомышленниками.
Поскольку они много лет путешествуют по неизведанным просторам Европы, Азии и даже Африки, то смогли разработать такую концепцию создания дома, которая в полной мере удовлетворяла бы все потребности человека, привыкшего к благам цивилизации и комфорту.
Трансформация грузовика в комфортабельный комплекс Truck Surf Hotel.
По их проекту конструкторы переоборудовали грузовик так, что теперь он считается самым удачным и комфортным творением компании Mercedes. Они очень гордятся таким преобразованием.
Truck Surf Hotel с 2017 года путешествует по миру в компании единомышленников.
Сами же заказчики, увидев конечный результат совместного творчества, решили открыть свой бизнес – организовав Truck Surf Hotel, который предлагает незабываемые серф-туры по Португалии и Марокко.
Давайте и мы заглянем внутрь этого необычного отеля на колесах.
Так выглядит Truck Surf Hotel на парковке.
Действительно, глядя на творение конструкторов, можно только по-доброму позавидовать владельцам этого мобильного дома. Ведь его смогли оборудовать так, что путешествие по неизведанным местам доставит массу удовольствия, не обременяя бытовыми проблемами.
Выдвижная часть второго этажа.
Все комнаты имеют выход на балкон.
Благодаря тому, что было решено разбить пространство на два этажа, появилась возможность создания полноценных комнат, интерьеру и площади которых могут позавидовать владельцы малогабаритных квартир. Причем второй этаж после парковки автомобиля на стоянку при запуске специально разработанной системы гидравлических домкратов превращается в просторные гостиничные номера, с которых есть выход даже на балкон.
Внутренняя отделка и мебель отеля сделаны только из натуральных материалов.
Учитывая, что это грузовик и его стены не приспособлены выдерживать большой перепад температур, было решено всю внутреннюю отделку сделать исключительно из экологически чистых природных материалов, а также организовать такую теплоизоляцию, чтобы выдерживала, как высокую так и низкую температуры.
Натуральность отделки стен подчеркивает гармоничность всего интерьера и не нарушает особую атмосферу уюта и единения с природой.
Двухспальная кровать-трансформер.
Благодаря тому, что при оборудовании комнат были использованы особые системы и модульная мебель, удалось сохранить много свободного пространства, которое при необходимости превращается в уютную зону отдыха или сна.
В четырех спальнях установлены двухъярусные кровати.
На втором этаже поместилось пять спален, четыре из которых имеют двухъярусные кровати, а одна - большую, которую можно спрятать, просто подняв и закрепив ее на стене.
Восхитительный вид из окна мобильного отеля.
В каждой комнате есть окна, которые позволяют любоваться невероятной красотой безбрежного океана и окружающей природой. В целом оформление интерьера выполнено в стиле минимализм, для таких мобильных условий громоздкая мебель и не нужна. Также каждый номер имеет систему кондиционирования, что позволяет отдыхать при комфортной температуре. В общей сложности в столь оригинальном отеле 10 спальных мест.
Большой холл-гостиная служит местом общения.
Столовая имеет большую стеклянную дверь и выход на балкон.
На нижнем ярусе разместили зоны общего пользования. Огромная гостиная служит не только местом общения единомышленников, но и уютной столовой зоной. Также есть благоустроенная кухня, на которой все желающие могут приготовить себе вкусный завтрак или обед.
Естественно, оборудовали санузел с туалетной комнатой и душевой.
Полноценная душевая комната Truck Surf Hotel.
Все снаряжение хранится в специальном грузовом отсеке.
Также есть грузовой отсек, в котором хранят мебель для зоны барбекю, съемную маркизу, все снаряжение и даже квадроцикл.
Когда автомобиль останавливается на ночлег, организовывают зону отдыха возле него.
Когда определяются с местом парковки, благо что такой мобильный отель может остановиться, где захочется его обитателям, хозяева создают зону отдыха. С помощью маркизы устанавливают небольшой навес, что позволяет организовывать приятные дружеские посиделки на свежем воздухе, готовя еду на небольшом мангале.
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