Комфортабельный грузовик, который превращается в 2-этажный отель на колесах

Обычный грузовик превратили в комфортабельный отель.

Даниэла Карнейро и Эдуардо Рибейро - создатели проекта .

Теперь они путешествуют со своими единомышленниками.

Трансформация грузовика в комфортабельный комплекс Truck Surf Hotel.

Truck Surf Hotel с 2017 года путешествует по миру в компании единомышленников.

Так выглядит Truck Surf Hotel на парковке.

Выдвижная часть второго этажа.

Все комнаты имеют выход на балкон.

Внутренняя отделка и мебель отеля сделаны только из натуральных материалов.

Двухспальная кровать-трансформер.

В четырех спальнях установлены двухъярусные кровати.

Восхитительный вид из окна мобильного отеля.

Большой холл-гостиная служит местом общения.

Столовая имеет большую стеклянную дверь и выход на балкон.

Полноценная душевая комната Truck Surf Hotel.

Все снаряжение хранится в специальном грузовом отсеке.

Когда автомобиль останавливается на ночлег, организовывают зону отдыха возле него.