5 реальных домов, которые «засветились» в голливудских фильмах

Дома, которые известны по знаменитым голливудским кинолентам.
Благодаря любимым фильмам, родными становятся не только актеры и их герои, но и дома, в которых происходит действие кинокартины. Многие люди во время просмотра фильма задумываются, насколько реальны здания, в которых живут главные герои, кому они принадлежат и где на момент съемок находились владельцы жилья. Мы узнали эти подробности о 5 домах, которые «засветились» в кино.
1. «Бегущий по лезвию»: дом Рика Декарда
Дом Рика Декарда из фильма «Бегущий по лезвию».
Этот дом был построен в 20-е годы ХХ века в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Автор необычной постройки - известный американский архитектор-новатор Фрэнк Ллойд Райт. Фасад в стиле архитектуры майя создавался из декоративных бетонных блоков, которые отливались прямо на месте строительства в формах по проекту Райта. В 1982-м году это здание было использовано Ридли Скоттом в качестве дома героя Харрисона Форда в фильме «Бегущий по лезвию». А сейчас строение принадлежит миллиардеру Рональду Берклу.
2. «Сумерки»: поместье в лесу Калленов
Дом клана Калленов из фильма «Сумерки».
Каллены - семейство образцово-показательных вампиров из экранизации серии романов «Сумерки», написанных Стефани Майер. И живут они не в темном готическом замке на скале, а в современном здании, полном света. Кстати, на самом деле это помещение - загородный дом владельца империи «Nike» Джона Хоука в Портленде (штат Орегон, США).
3. «Дом у озера»
Дом, в котором обменивались письмами герои фильма «Дом у озера».
«Дом у озера» - это невероятно красивая и трогательная история, которую мастерски сыграли Киану Ривз и Сандра Буллок. Фантастическая мелодрама вышла на экраны в 2006 году. Ключевое место - необычный дом со стеклянными стенами, который стоит прямо на воде.специально для фильма. Но после завершения съемок его пришлось снести. Зато почтовый ящик до сих пор стоит на месте и привлекает сотни туристов со всего мира.
4. «Неспящие в Сиэтле»: дом Сэма на воде
Дом Сэма из фильма «Неспящие в Сиэтле».
«Неспящие в Сиэтле» - мелодрама 1993-го года. Этот романтичный фильм с Томом Хэнксом и Мэг Райан в главных ролях прославил один из самых больших плавучих домов в Сиэтле, который был построен в 1985-м году. Уже более 20 лет это место является туристическим центром. Правда, домом можно полюбоваться только снаружи, так он является частной собственностью и вход в него воспрещен. Впрочем, после съемок интерьер был полностью изменен.
5. «Один дома»: дом Маккалистеров
Дом Маккалистеров из фильма «Один дома».
Легендарный новогодний фильм вышел в прокат в 1993-м году. И спустя много лет мало кто может представить себе праздники без этого кино. Многодетная семья Маккалистеров жила в роскошном особняке, который был щедро украшен к Рождеству. Дом находится в богатой деревне Уиннетка неподалеку от Чикаго (штат Иллинойс, США). Здание долго являлось частной собственностью, но владельцам настолько надоели толпы туристов, что в 2012 году его продали туристической компании. Кстати, собственники не покидали дом во время съемок и за пол года очень сдружились с актерами и съемочной группой. Поражают воображение не только дома из известных кинофильмов, но и здания-невидимки, которые практически невозможно обнаружить случайному взгляду.
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