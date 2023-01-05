Идеи для маленькой прихожей

Подумайте о своих потребностях в прихожей, прежде чем вы начнете делать покупки для неё. Сколько мебели вам нужно? Хватит ли корзин для хранения?

Или нужна скамья для хранения? Какие декоративные элементы вы хотите включить? Растения? Вам нужно маленькое настенное зеркало или красивое большое наклонное зеркало? и т. д. Если вы примете решение об этом заранее, это сэкономит вам время и несколько походов в магазин. Однако, что бы вы ни решили сделать, даже в самых маленьких квартирах может быть стильная прихожая. Наличие универсального ящика для ключей, маленького, но необходимого шкафчика — верный способ избежать ненужного беспорядка. Если вы хотите создать небольшую прихожую или украсить существующую, вам понадобится вдохновение. Мы собрали самые стильные идеи прихожей для малогабаритных квартир. Вам это понравится!



Практичная и стильная прихожая







Декор прихожей в стиле бохо







Теплые тона, также стиль бохо







Маленькая современная прихожая







Черно-белая, современная, гламурная прихожая







Прихожие, заполненная растениями







Теплый земляной, опять же в стиле бохо







Прихожая в деревенском стиле







Современная прихожая с настенным хранилищем для обуви











Небольшая прихожая со скамейкой для хранения







Обои вам в помощь







Стена галерея, минималистский стиль







Прихожая с акцентной стеной для хранения вещей











Используйте все неудобные пространства с умом



