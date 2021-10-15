7 главных различий между мудрым и обычным родителем

Все мы в теории знаем, как правильно воспитывать детей. Но из-за нехватки времени, мудрости и терпения часто поступаем по-другому.



Публикует подборку из семи главных вещей, которые важно знать каждому родителю для формирования личности малыша. Основное правило: Не обрезай ребенку крылья. Однажды расправив их, он не даст опуститься твоим!







Обычный родитель проводит всё время с ребенком, оставляя свое хобби и интересы в тени. Действительно мудрый родитель заботится и о себе. Этому он и обучает детей.



Обычный родитель целыми вечерами делает школьные задания. Мудрый родитель считает, что ребенок должен сам отвечать за них. Если что-то не получается, тогда родитель приходит на помощь. Но только он указывает путь к решению, а не делает всё за ребенка.



Многие родители стараются искупить вину, покупая ребенку подарки. Мудрый родитель выдает чаду деньги на мелкие расходы. Ребенок должен сам учиться распределять деньги и откладывать их на приобретение игрушек. Родителю следует контролировать этот процесс и обучать малыша.



Часто мамы и папы не хотят разбираться в причине плохого поведения ребенка. Им хочется побыстрее усмирить его. Мудрый родитель разбирается в причине и старается помочь в решении проблемы.

Обычный родитель хочет вырастить в первую очередь достойного и успешного человека. Мудрый старается построить теплые и близкие отношения с малышом.Обычный родитель бережет своего ребенка от различных проблем, делая иногда то, о чём его не просят. Мудрые мамы и папы в допустимых случаях позволяют ребенку делать ошибки. После помогают ребенку извлечь из ситуации урок . Многие родители позволяют ребенку всё, чтобы он не закатывал истерики и не плакал. Этим часто дети и пользуются. Мудрый родитель не дает вылазить карапузам на голову. Он уважает не только свое личное пространство, но и ребенка.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)