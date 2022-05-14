10 прекрасных древних мозаик, которые открывают тайны прошлых тысячелетий

Мозаика Святой Софии в Киеве.
Мозаиками украшали стены, полы и потолки на протяжении многих тысячелетий. Благодаря технологии создания мозаичных плиток, многие из этих произведений искусства сохранились до наших дней. В нашем обзоре самые невероятные древние мозаики, которые раскрывают учёным интереснейшие тайны.
1. Скрытый ангел в соборе Святой Софии
Таинственная мозаика: cкрытый ангел в соборе Святой Софии.
Турция
В стамбульском соборе Святой Софии во время реставрационных работ нашли ранее неизвестный образ шестикрылого ангела. На мозаике изображен серафим, т. е. ангел из ближайшего окружения бога. В течение 160 лет мозаика была скрыта под семью слоями краски из-за запрета на изображение лиц людей в исламе. Возраст этой работы, как полагают ученые, составляет около 700 лет.
2. Карта древнего города
Таинственная мозаика: карта древнего города.
Израиль
Во время рытья котлована при строительстве индустриального парка в Кирьят Гате, Израиль, было обнаружено загадочное изображение. 1500-летняя мозаика, которая была выложена на полу разрушенной византийской церкви, изображала карту древнего египетского города Чортасо, который некоторые считают местом захоронения ветхозаветного пророка Аввакума. Стоит отметить, что это очень спорный вопрос, поскольку обычно христиане считают, что место последнего упокоения Аввакума неизвестно. И Израиль и Иран утверждают, то именно у них находится могила пророка. На мозаике в Кирьят Гате на удивление очень подробно изображены здания в Чортасо, даже балконы и окна на них.
3. Проект «Захватчик»
Таинственная мозаика: видеоигра «Space Invaders» от Invader.
Universe
Начиная с 1998 года, таинственный французский уличный художник оставляет свою мозаичную «подпись» в городах по всему миру. Он получил псевдоним «Захватчик» (англ. Invader), поскольку его работы изображают сцены из классической видеоигры «Space Invaders». Его произведения появились в Париже, Катманду, Момбасе, Голливуде и в десятках других городов. Хотя никто не знает, кем же на самом деле является Invader, он получает неплохие деньги за свою работу благодаря общественным пожертвованиям и продаже копий его «подписей».
4. Гробница Амфиполиса
Таинственная мозаика: гробница Амфиполиса.
Македония
Гигантская мозаика была обнаружена в крупнейшей из сохранившихся древнегреческих гробниц. Расположенная в Амфиполисе (Северная Македония) работа изображает колесницу, запряженную белыми лошадьми, на которой стоят бородатый колесничий и бог Гермес. Мозаика размером 4,5 х 3 метра датируется 4 веком до н.э. Что интересно, она до сих пор полностью не раскопана, поэтому археологи могут только догадываться о полной картине. Она была сделана во время периода правления Александра Великого, когда Амфиполис был могущественным центром Македонской империи.
5. Хатайский скелет
Таинственная мозаика: хатайский скелет.
Турция
В 2016 году в турецком Хатае археологи обнаружили загадочную мозаику с загробным сюжетом. На работе, датируемой третьим веком до нашей эры, изображен полулежащий скелет, который «советует быть бодрым и жить своей жизнью». Возле скелета лежат бутылка вина и буханка хлеба. Когда-то эта мозаика украшала элегантную виллу в древнегреческом городе Антиохия.
6. Укладка древнего Митла
Таинственная мозаика: укладка древнего Митла.
Мексика
Древний мексиканский город Митла больше всего известен своими таинственными мозаиками. Здесь этот вид искусства здесь можно встретить буквально везде: на муниципальных зданиях, дворцах и гробницах. В Митле есть шесть основных разновидностей мозаик, некоторые из которых связаны друг с другом горизонтальными полосами. Некоторые исследователи предполагают, что это на самом деле какой-то зашифрованный язык.
Что интересно, каждая полированная каменная плитка в этих мозаиках вырезана индивидуально вырезана, причем с потрясающей точностью. Их пазы настолько идеально подогнаны друг к другу, что мозаика выложена вообще без строительного раствора. Даже с помощью современных технологий, стоимость настолько точной обработки камня была бы непомерно высокой. Эксперты считают, что отделочные работы обошлись бы в десять раз дороже, чем здания, которые они украшают.
7. Загадка разрушенной синагоги Хукоке
Таинственная мозаика: синагога Хукоке.
Израиль
Древняя мозаика, которая была найдена на полу разрушенной синагоги римского эпохи в израильском Хукоке, до сих пор представляет загадку для ученых. На этой работе 5 века нашей эры изображена встреча между двумя высокопоставленными мужчинами, но их личности неизвестны. Большинство современных ученых считает, что бородатый мужчина в белой одежде, изображенный на мозаике, - первосвященник Иерусалима. Личность другого человека вообще неизвестна.
8. Кипрский «Ипподром»
Таинственная мозаика: кипрский «Ипподром».
Кипр
На Кипре была обнаружена очень редкая мозаика с изображением гонки на колесницах на ипподроме. Считается, что эта работа размером 11 х 4,2 метра была создана в первой половине четвертого века нашей эры. На ней изображены четыре колесницы, каждая запряженная четверкой лошадей. Что интересно, этот сюжет может иметь скрытый политический подтекст: эксперты считают , что это может быть изображение четырех фракций , которые боролись за контроль над Римом в то время. Украшала же эта мозаика виллу римского вельможи или богатого гражданина Кипра.
9. Серфинг Мадонны
Таинственная мозаика: серфинг Мадонны.
США, Калифорния
В 2011 году в калифорнийском городке Энсинитас появилась таинственная мозаика, на которой изображена Дева Мария Гваделупская, стоящая на доске для серфинга. Как выяснилось впоследствии, Марк Паттерсон и Боб Николс, переодевшись строителями, тайно разместили эту работу под железнодорожным мостом. Позже власти города инвестировали тысячи долларов в то, чтобы сохранить мозаику, которую перенесли на бульвар Энсинтиас. А цель подобной необычной работы заключалась в
10. Церковь Рождества Христова в Вифлееме
Таинственная мозаика: Церковь Рождества Христова в Вифлееме.
Израиль
Церковь Рождества Христова в Вифлееме якобы была построена на месте рождения Иисуса. Это священное место было забыто на многие столетия, а когда его начали реконструировать, то оказалось, что внутри церковь украшают огромные мозаики, изображающие крестоносцев. За прошедшие столетия люди напрочь забыли о них и фрески скрылись под вековым слоем грязи. Есть планы продолжить проект реконструкции, в том числе снять каменные плиты, чтобы найти древние мозаики, украшавшие пол.
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