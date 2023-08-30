Зачем женщины в 1940-х покрывали ноги краской и рисовали стрелки на голенях карандашом для век

Быть в нейлоновых чулках любым способом...

Невидимая красота от Дюпонов

Открытие химиков DuPont подарило женщинам счастье.

Создатель нейлона Уоллес Каротерс так и не узнал о великом будущем своего изобретения.

Нейлон: Нью-Йорк + Лондон?

Благодаря нейлоновым чулкам женская ножка стала ещё привлекательнее.

Реклама, которая свела женщин с ума

Мастерски организованная рекламная кампания создала ажиотаж ещё до появления чулок на прилавках.

С поступлением в продажу нейлоновых чулок торговые центры нуждались в усиленной защите от женщин…

Зачем женщины рисовали стрелки на голых ногах

Первым делом – парашюты, ну а девушки – потом...

Если чулок нет, их нужно нарисовать.

Рисуем вертикальную стрелку сзади – и «чулок» готов!

Психология нейлоновых чулок

Женщины до последнего «голосовали» за стрелки.

Фрейд предупреждал: чулки – идеальный фетиш для мужчин.

Нейлоновые чулки: мир, разделённый на «своих» и «чужих»

По нейлоновым чулкам можно было определить социальный статус женщины.

Почему шатенкам в СССР повезло больше всех

Советские женщины не могли позволить себе роскошь выбросить порвавшиеся чулки.

Приличная женщина всегда в чулках!

Отсутствие чулок на официальном мероприятии – моветон.