Зачем женщины в 1940-х покрывали ноги краской и рисовали стрелки на голенях карандашом для век

Быть в нейлоновых чулках любым способом...
1939 год навсегда перевернул мир… женщин. В то время, как Вторая мировая сотрясала Европу, американки всех возрастов штурмовали магазины: на прилавках появились ОНИ. Полиция усиливала охрану, чтобы прекрасные леди не превратили торговые центры в руины: стать обладательницей заветной пары невидимых на ногах нейлоновых чулок означало поставить на колени мир мужчин. О том, кто дерзнул забрать у женщин их маленькую радость, как связаны нейлоновые чулки и Зигмунд Фрейд, а также о других «вкусных» фактах из жизни чулок пойдёт речь в данной статье.
Невидимая красота от Дюпонов
Открытие химиков DuPont подарило женщинам счастье.
Американские миллионеры Дюпоны уже в начале 20 века предвидели колоссальную востребованность синтетических материалов. Их химическая компания «Дюпон де Немур» («E.I. du Pont de Nemours and Company»), или попросту Дюпон (DuPont) разрабатывала технологии создания полимерного волокна, выпускала искусственные красители, а чуть позже – пластмассовые гребни, пряжки, фотоплёнку, искусственный шёлк. Именно сотрудники концерна DuPont усовершенствовали целлофан: он стал водонепроницаемым.
Создатель нейлона Уоллес Каротерс так и не узнал о великом будущем своего изобретения.
Однажды химики Дюпона заметили, что материал, который позже назовут нейлоном (nylon), может растягиваться до состояния почти невидимой нити. Так в конце 1930-х произошёл прорыв в лёгкой промышленности и сознании женщин: 24 октября 1939 года в универмаге Вилмингтона появились нейлоновые чулки. К сожалению, создатель нейлона – химик Уоллес Каротерс – так и не узнал, какой подарок он сделал всем женщинам мира: в 1937 году страдавший от депрессий учёный совершил самоубийство.
Нейлон: Нью-Йорк + Лондон?
Благодаря нейлоновым чулкам женская ножка стала ещё привлекательнее.
Существует предположение, что нейлон (nylon) – это аббревиатура (соединение первых букв названия лаборатории, в которой изобрели материал нового поколения).
Также есть романтическая версия о том, что в названии полимерного волокна «зашифрованы» Нью-Йорк и Лондон (New York + London), хотя ближе к истине, увы, отражённый в иностранных словарях факт: первый слог (nyl-) был выбран Дюпонами по принципу случайности, а второй слог (-on) – по аналогии с названиями других волокон (cotton).
Реклама, которая свела женщин с ума
Мастерски организованная рекламная кампания создала ажиотаж ещё до появления чулок на прилавках.
Дюпоны знали толк не только в химии, но и в рекламе. Ещё до появления на прилавках чудо-чулок женщины получили «затравку»: им было обещано изделие «прочнее стали» и «тоньше паутины». Самых стойких и недоверчивых подзадоривали намёком, что они не «в тренде»: «носить шёлковые чулки вместо нейлоновых» – то же самое, что «предпочесть лошадь автомобилю». В добавок у входа в павильон, принадлежавший DuPont, была установлена 12-метровая женская нога в гигантском нейлоновом чулке.
С поступлением в продажу нейлоновых чулок торговые центры нуждались в усиленной защите от женщин…
Одним словом, «хайп» Дюпоны создали виртуозно. В первый же день поступления в продажу покупательницы приобрели 4 миллиона пар нейлоновых чулок. За год – 64 миллиона пар. Американки выстраивались в бесконечные очереди и даже устраивали беспорядки, так что вокруг крупных торговых точек приходилось выставлять полицейские посты, чтобы защитить магазин от «погрома».
Зачем женщины рисовали стрелки на голых ногах
Первым делом – парашюты, ну а девушки – потом...
Вскоре компания DuPont была вынуждена передать свои заводы для производства стратегически важных в военный период изделий (купола и стропы парашютов, кабели для самолётов, тенты для грузовиков, рюкзаки, верёвки).
Если чулок нет, их нужно нарисовать.
Лишившись чудо-изделия, дамы не долго унывали. Если нет чулок, то нужно их нарисовать! Спрос быстро родил предложение. Повсюду в парикмахерских предлагалась новая услуга: «окрашивание» ног «под чулки». Косметическая компания «Max Factor» создала специальную краску светло-коричневого цвета: «жидкие чулки» наносили на голени, а затем карандашом для макияжа рисовали сзади полосу – вожделенную «стрелку».
Рисуем вертикальную стрелку сзади – и «чулок» готов!
Иногда мастера имитации превосходили себя: кроме шва, прорисовывалась пятка и даже создавались «дырочки» и «заштопанные места». Нет худа без добра: депиляция голеней, как уже отмечалось в одной из статей на Novate.ru, стала неотъемлемой частью ухода за собой.
Психология нейлоновых чулок
Стрелки на нейлоновых изделиях создавали определённые неудобства: шов перекручивался, «разъезжался». В 1950-е годы – новый «прорыв»: стало возможным производство чулок без стрелок. Здесь мужчины иронично упомянули бы пресловутую женскую логику, потому что чулки без стрелок вызвали у женщин… разочарование!
Женщины до последнего «голосовали» за стрелки.
На самом деле, парадокс легко объясним. Во-первых, визуально шов удлинял ногу – женщина выглядела стройнее и изящнее. Во-вторых, Зигмунд Фрейд нам в помощь. Создатель психоанализа считал, что не случайно из всего женского гардероба мужчины выбрали своим фетишем, объектом безрассудного поклонения нейлоновые чулки. Да простят Фрейда за кондовый сексизм независимые леди 21 века, но именно ему приписывают сравнение стрелок на чулках с двумя тропинками, ведущими к цели.
Фрейд предупреждал: чулки – идеальный фетиш для мужчин.
Жаль только, что умер Фрейд за месяц до поступления в продажу первых нейлоновых чулок: такой красоты не увидел… А вот женщинам 1950-х было обидно потерять одно из мощных оружий соблазнения. Есть даже такая шутка: «Если женщина подаст в чулках пельмени, мужчина съест. Даже если она забыла их сварить».
Нейлоновые чулки: мир, разделённый на «своих» и «чужих»
По нейлоновым чулкам можно было определить социальный статус женщины.
В фильме «Восток – Запад» есть эпизод, связанный с нейлоновыми чулками. Французская актриса (её сыграла Катрин Денёв), рискуя свободой, помогает эмигрировать из Советского Союза своей соотечественнице, жене русского врача. Беглянок чуть не разоблачили: если у французской подданной на ногах были подобающие её статусу нейлоновые чулки телесного цвета, то у гражданки СССР – уродливые хлопковые колготы…
Советские женщины впервые увидели нейлоновые чулки лишь после Второй мировой войны, в конце 1940-х. Однако даже тогда далеко не каждая могла приобрести «невидимую красоту» для ног: чулки были дефицитным товаром. Вот уж действительно предмет, по которому можно было определить социальный статус: нейлон в Советском Союзе долгое время был прерогативой жён «верхушки партии».
Почему шатенкам в СССР повезло больше всех
Советские женщины не могли позволить себе роскошь выбросить порвавшиеся чулки.
Даже когда в 1970-е годы появилась отечественная продукция, внешний вид очевидно уступал зарубежным аналогам. Но советские женщины были и этому рады: носили чулочные изделия «до дыр», которые неоднократно зашивали. Кстати, чтобы место «ремонта» меньше бросалось в глаза, некоторые для штопки использовали… собственные волосы. Впрочем, более разумные гражданки просто использовали нити, вытянутые из аналогичных чулок, которые уже невозможно реанимировать.
Приличная женщина всегда в чулках!
Отсутствие чулок на официальном мероприятии – моветон.
Несколько лет назад сплетники были счастливы посудачить по случаю «модного прокола» Анджелины Джоли на встрече с британской королевой Елизаветой II: впечатление от безупречного наряда было испорчено отсутствием на ногах чулок.
В большинстве крупных и успешных компаний для сотрудниц существует дресс-код, согласно которому запрещено находиться на рабочем месте без чулок, даже если за окном +37 по Цельсию. К счастью, чулки и колготы плотностью 7–9 и даже 5 den теперь общедоступная НЕ-роскошь.
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