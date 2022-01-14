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Спасти свадьбу: За полчаса до торжества невеста оказалась без свадебного платья


Накануне свадьбы невеста оказалась без платья.

Накануне свадьбы невеста оказалась без платья.

Свадьба - дело ответственное, подготовка к ней тянется месяцами, и потому, когда Натали за полчаса до торжества вдруг поняла, что готово абсолютно все, кроме ее свадебного платья, она была в таком шоке, что была близка к отказу вообще от всего. К счастью, ей на помощь пришел местный магазинчик, который с невероятной скоростью и эффективностью решил данную проблему.

На выручку невесте приехали женщины, работающие в местном магазине одежды.

На выручку невесте приехали женщины, работающие в местном магазине одежды.

 

Когда в магазине раздался звонок по телефону, работницы услышали девушку, тараторившую в панике, что от них зависит судьба очень важного мероприятия. Звонила фотограф, которая прибыла на свадьбу к Натали Лаут и Майклу Джон Коркоран. Человек, который был ответственный за наряд невесты, подвел их, и за полчаса до церемонии Натали оказалась без платья.
Подгонять платье по фигуре пришлось уже на месте.

Подгонять платье по фигуре пришлось уже на месте.

 

Женщины, работающие в магазине, прониклись серьезностью ситуации, и моментально начали действовать. Они выбрали самые популярные свадебные платья, переносную швейную машинку, и помчались к месту церемонии. Когда они прибыли на место, они увидели совершенно отчаявшуюся невесту. Подружки невесты были одеты по-праздничному, жених был одет в нарядный костюм, и только Натали сидела в повседневной одежде.

Натали думала, что придется идти под венец в обычном платье.

Натали думала, что придется идти под венец в обычном платье.

 
Платье было готово за несколько минут.

Платье было готово за несколько минут.

 

37-летняя невеста выбрала платье "Ниагара" - простое и элегантное. Однако это платье не сидела идеально по фигуре. Вот где пригодилась швейная машинка. Лиззи Адамс, работница магазина одежды, добавила платью вставки для поддержки груди и отрезала слишком длинный подол, демонстрируя потрясающие способности быстрого шитья.
Для свадьбы было готово абсолютно все, кроме платья невесты.

Для свадьбы было готово абсолютно все, кроме платья невесты.

 

 
Натали выбрала модель *Ниагара*.

Натали выбрала модель *Ниагара*.

 

Обычно выбор платья для невесты - это такое ответственное задание, которое она может растянуть на недели, если не месяцы. Перемерять все наряды в одном магазине, потом в другом, в третьем, затем следует подгонка фасона под фигуру... в общем, все это занимает явно более получаса, и потому Натали не особо верила в то, что свадьбу можно будет спасти от конфуза. Однако все закончилось благополучно. Натали чуть-чуть опоздала к началу церемонии, но когда она вышла на дорожку зала, она выглядела просто фантастически.

 
Натали расплакалась, когда поняла, что ситуацию все-таки можно спасти.

Натали расплакалась, когда поняла, что ситуацию все-таки можно спасти.

 

 
Если бы не привезли свадебный наряд, Натали пошла бы под венец в обычном белом платье, которое она купила накануне.

Если бы не привезли свадебный наряд, Натали пошла бы под венец в обычном белом платье, которое она купила накануне.

 

"Я так и не знаю, что произошло с тем платьем, которое я изначально выбрала, - рассказывает Натали. Последняя примерка была за десять дней до свадьбы, и они пообещали прислать его мне за два-три дня до церемонии. В день свадьбы я названивала на их номер раз десять, оставляя им голосовые сообщения. Майк [жених] даже лично отправился в этот магазин, но он был закрыт, и на двери не было никаких записок. Мои сестры сторожили у магазина с раннего утра до почти самой церемонии, но там так никто и не появился."
Натали осталась полностью довольной своим видом на свадьбе.

Натали осталась полностью довольной своим видом на свадьбе.

 
Гости говорили, что невеста выглядела просто потрясающе.

Гости говорили, что невеста выглядела просто потрясающе.

 

Платье, которое Натали изначально выбрала в бутике, который ее подвел, было более традиционным - с отрезной юбкой, кружевами, в то время как платье, в котором она в конце-концов вышла к жениху, было более современным. Сейчас Натали признается, что это платье ей даже нравится больше и что она бы не поменяла его ни на что другое.http://vs-t.ru/spasti-svadbu-za-polchasa-do-torzhestva-nevesta-okazalas-bez-svadebnogo-platya
Фотограф помогла решить проблему невесты, позвонив в местный магазин готового платья.

Фотограф помогла решить проблему невесты, позвонив в местный магазин готового платья.

 
Свадьба Натали и Майка.

Свадьба Натали и Майка.

 

"Шесть моих подружек были одеты в прекрасные розовые платья, Майк был в элегантном новом костюме, а наши двое деток (двухлетний Брейди и Дениел, которому только исполнилось 10 месяцев) был в очень красивых костюмчиках. И только я осталась без наряда. Я, конечно, не отменила бы церемонии. Я готова была пойти под венец в обычном простом белом платье из повседневного гардероба - я купила его предыдущим вечером в соседнем городке."
Новое платье было совершенно не похоже на то, которое Натали долго выбирала в другом магазине.

Новое платье было совершенно не похоже на то, которое Натали долго выбирала в другом магазине.

 
В остальном день прошел просто изумительно.

В остальном день прошел просто изумительно.

 

"Я старалась оставаться спокойной, но когда в итоге привезли настоящее свадебное платье и я примеряла его, я начала плакать. Мне потом многие говорили, что я выглядела потрясающе на церемонии, люди были уверены, что это то платье, которое я выбрала за несколько месяцев до торжества - настолько хорошо оно на мне смотрелось."
Пара собиралась жениться в незнакомом им обоим городе, и потому даже не знала к кому обратиться за помощью.

Пара собиралась жениться в незнакомом им обоим городе, и потому даже не знала к кому обратиться за помощью.

 

В дальнейшем свадьба прошла без сучка и задоринки. Для Натали, которая незадолго до этого переехала из Парижа в Лондон, было важно, чтобы не только она, но и все приехавшие из другой страны гости провели этот день хорошо. "Мы бесконечно благодарны Лиззи Адамс и всему магазину Courtyard Bridal за то, что они спасли нас. Мы и подумать не могли, что можно найти платье буквально в последнюю минуту, да и, если честно, даже, наверное, не стали бы и пробовать - мы просто даже не знали, кому можно позвонить в такой ситуации."
К счастью, нашлись люди, которые отложили все дела, чтобы помочь невесте.

К счастью, нашлись люди, которые отложили все дела, чтобы помочь невесте.

 
Натали спускается со своим отцом в церемониальный зал.

Натали спускается со своим отцом в церемониальный зал.

 

Компания, которая должна была доставить платье Натали на свадьбу, встретилась с ней через два часа после церемонии. Пара не захотела устраивать скандал и просто попросили полное возмещение стоимости за услуги и платье.
Местный бутик здорово выручил невесту.

Местный бутик здорово выручил невесту.

 
Натали в тот день выглядела шикарно.

Натали в тот день выглядела шикарно.

 

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Спасти свадьбу: За полчаса до торжества невеста оказалась без свадебного платья

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Спасти свадьбу: За полчаса до торжества невеста оказалась без свадебного платьяПодписаться на мой Instagram
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