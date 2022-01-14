Спасти свадьбу: За полчаса до торжества невеста оказалась без свадебного платья

Накануне свадьбы невеста оказалась без платья.
Свадьба - дело ответственное, подготовка к ней тянется месяцами, и потому, когда Натали за полчаса до торжества вдруг поняла, что готово абсолютно все, кроме ее свадебного платья, она была в таком шоке, что была близка к отказу вообще от всего. К счастью, ей на помощь пришел местный магазинчик, который с невероятной скоростью и эффективностью решил данную проблему.
На выручку невесте приехали женщины, работающие в местном магазине одежды.
Когда в магазине раздался звонок по телефону, работницы услышали девушку, тараторившую в панике, что от них зависит судьба очень важного мероприятия. Звонила фотограф, которая прибыла на свадьбу к Натали Лаут и Майклу Джон Коркоран. Человек, который был ответственный за наряд невесты, подвел их, и за полчаса до церемонии Натали оказалась без платья.
Подгонять платье по фигуре пришлось уже на месте.
Женщины, работающие в магазине, прониклись серьезностью ситуации, и моментально начали действовать. Они выбрали самые популярные свадебные платья, переносную швейную машинку, и помчались к месту церемонии. Когда они прибыли на место, они увидели совершенно отчаявшуюся невесту. Подружки невесты были одеты по-праздничному, жених был одет в нарядный костюм, и только Натали сидела в повседневной одежде.
Натали думала, что придется идти под венец в обычном платье.
Платье было готово за несколько минут.
37-летняя невеста выбрала платье "Ниагара" - простое и элегантное. Однако это платье не сидела идеально по фигуре. Вот где пригодилась швейная машинка. Лиззи Адамс, работница магазина одежды, добавила платью вставки для поддержки груди и отрезала слишком длинный подол, демонстрируя потрясающие способности быстрого шитья.
Для свадьбы было готово абсолютно все, кроме платья невесты.
Натали выбрала модель *Ниагара*.
Обычно выбор платья для невесты - это такое ответственное задание, которое она может растянуть на недели, если не месяцы. Перемерять все наряды в одном магазине, потом в другом, в третьем, затем следует подгонка фасона под фигуру... в общем, все это занимает явно более получаса, и потому Натали не особо верила в то, что свадьбу можно будет спасти от конфуза. Однако все закончилось благополучно. Натали чуть-чуть опоздала к началу церемонии, но когда она вышла на дорожку зала, она выглядела просто фантастически.
Натали расплакалась, когда поняла, что ситуацию все-таки можно спасти.
Если бы не привезли свадебный наряд, Натали пошла бы под венец в обычном белом платье, которое она купила накануне.
"Я так и не знаю, что произошло с тем платьем, которое я изначально выбрала, - рассказывает Натали. Последняя примерка была за десять дней до свадьбы, и они пообещали прислать его мне за два-три дня до церемонии. В день свадьбы я названивала на их номер раз десять, оставляя им голосовые сообщения. Майк [жених] даже лично отправился в этот магазин, но он был закрыт, и на двери не было никаких записок. Мои сестры сторожили у магазина с раннего утра до почти самой церемонии, но там так никто и не появился."
Натали осталась полностью довольной своим видом на свадьбе.
Гости говорили, что невеста выглядела просто потрясающе.
Платье, которое Натали изначально выбрала в бутике, который ее подвел, было более традиционным - с отрезной юбкой, кружевами, в то время как платье, в котором она в конце-концов вышла к жениху, было более современным. Сейчас Натали признается, что это платье ей даже нравится больше и что она бы не поменяла его ни на что другое.http://vs-t.ru/spasti-svadbu-za-polchasa-do-torzhestva-nevesta-okazalas-bez-svadebnogo-platya
Фотограф помогла решить проблему невесты, позвонив в местный магазин готового платья.
Свадьба Натали и Майка.
"Шесть моих подружек были одеты в прекрасные розовые платья, Майк был в элегантном новом костюме, а наши двое деток (двухлетний Брейди и Дениел, которому только исполнилось 10 месяцев) был в очень красивых костюмчиках. И только я осталась без наряда. Я, конечно, не отменила бы церемонии. Я готова была пойти под венец в обычном простом белом платье из повседневного гардероба - я купила его предыдущим вечером в соседнем городке."
Новое платье было совершенно не похоже на то, которое Натали долго выбирала в другом магазине.
В остальном день прошел просто изумительно.
"Я старалась оставаться спокойной, но когда в итоге привезли настоящее свадебное платье и я примеряла его, я начала плакать. Мне потом многие говорили, что я выглядела потрясающе на церемонии, люди были уверены, что это то платье, которое я выбрала за несколько месяцев до торжества - настолько хорошо оно на мне смотрелось."
Пара собиралась жениться в незнакомом им обоим городе, и потому даже не знала к кому обратиться за помощью.
В дальнейшем свадьба прошла без сучка и задоринки. Для Натали, которая незадолго до этого переехала из Парижа в Лондон, было важно, чтобы не только она, но и все приехавшие из другой страны гости провели этот день хорошо. "Мы бесконечно благодарны Лиззи Адамс и всему магазину Courtyard Bridal за то, что они спасли нас. Мы и подумать не могли, что можно найти платье буквально в последнюю минуту, да и, если честно, даже, наверное, не стали бы и пробовать - мы просто даже не знали, кому можно позвонить в такой ситуации."
К счастью, нашлись люди, которые отложили все дела, чтобы помочь невесте.
Натали спускается со своим отцом в церемониальный зал.
Компания, которая должна была доставить платье Натали на свадьбу, встретилась с ней через два часа после церемонии. Пара не захотела устраивать скандал и просто попросили полное возмещение стоимости за услуги и платье.
Местный бутик здорово выручил невесту.
Натали в тот день выглядела шикарно.
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