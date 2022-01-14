Спасти свадьбу: За полчаса до торжества невеста оказалась без свадебного платья

Накануне свадьбы невеста оказалась без платья.

На выручку невесте приехали женщины, работающие в местном магазине одежды.

Подгонять платье по фигуре пришлось уже на месте.

Натали думала, что придется идти под венец в обычном платье.

Платье было готово за несколько минут.

Для свадьбы было готово абсолютно все, кроме платья невесты

Натали выбрала модель *Ниагара*.

Натали расплакалась, когда поняла, что ситуацию все-таки можно спасти.

Если бы не привезли свадебный наряд, Натали пошла бы под венец в обычном белом платье, которое она купила накануне.

Натали осталась полностью довольной своим видом на свадьбе.

Гости говорили, что невеста выглядела просто потрясающе.

Фотограф помогла решить проблему невесты, позвонив в местный магазин готового платья.

Свадьба Натали и Майка.

Новое платье было совершенно не похоже на то, которое Натали долго выбирала в другом магазине.

В остальном день прошел просто изумительно.

Пара собиралась жениться в незнакомом им обоим городе, и потому даже не знала к кому обратиться за помощью.

К счастью, нашлись люди, которые отложили все дела, чтобы помочь невесте.

Натали спускается со своим отцом в церемониальный зал.

Местный бутик здорово выручил невесту.

Натали в тот день выглядела шикарно.