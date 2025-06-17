Лягушачьи лапки и ещё 5 необычных блюд, которые придумали, чтобы избежать голода

В прошлом проблема голода стояла намного острее, чем в современности. Поэтому в разных уголках мира на какие только ухищрения шли, чтобы не оставлять свои желудки пустыми. В результате во многих национальных кухнях появились необычные, но интересные блюда, ранее спасавшие жизни, а сегодня ставшие настоящими деликатесами.
1. Лубочная мука
Мука из древесной коры снова становится трендом здорового питания, а раньше она от голода спасала. /Фото: shutterstock.com
Сегодня это трудно представить, но ещё тысячу лет назад использование в кулинарии бедняков древесины было, по сути, обычным делом. Само собой, отломанную ветку никто не ел, а брали особую часть древесной коры, которая называется флоэма, на отечественных просторах более известная как луб. Её нужно было перетереть в муку, а затем из неё готовили хлеб - особенно популярным такой рецепт был в годы, когда были проблемы с урожаем злаковых. И хотя сегодня большинство таких блюд давно забыты, учёные исследуют полезные свойства луба отдельных деревьев и даже рекомендуют употреблять муку из неё для профилактики ряда заболеваний.
2. Лягушачьи лапки
Одно из самых знаменитых блюд, которое придумали, чтобы не голодать. /Фото: dietology.pro
Пожалуй, трудно будет найти более известное нестандартное блюдо, ставшее символов западноевропейской национальной кухни, чем лягушачьи лапки у французов. Однако историки сходятся во мнении, что во Франции спрос на поедание квакушек появился не каприза ради, а из-за голода, который накрыло государство, в годы Столетней войны.
3. Сюрстрёмминг
Прокисшая селёдка, придуманная от нехватки соли, сегодня обожаемая шведами закуска. /Фото: aif.ru
Как-то, около пяти веков назад шведы воевали с немцами, и это отразилось на поставках продуктов в страну. Особенно проблемы были с солью, которую из Германии и поставляли ранее. Беднякам приходилось единственный доступный им консервант экономить - например, когда засаливали сельдь. На удивление, частично прокисшая из-за недостатка соли рыба местной бедноте стала нравиться из-за необычного кисловатого вкуса, и неприятный запах голодающих людей совсем не отпугивал. В итоге получилось блюдо, известно как «сюрстрёмминг», и его можно попробовать Швеции даже сегодня, его там обожают как отличную закуску к пиву либо шнапсу, а также в составе салатиков и даже бутербродов.
4. Курт
Изобретение среднеазиатских кочевников. /Фото: spkubani.club
Очень трудно с едой было у кочевых племён прошлого, которые сами ничего не выращивали. Поэтому им приходилось заморачиваться, чтобы хранить даже скоропортящиеся продукты как можно дольше, избегая голода. Одним из результатов кочевой смекалки стал курт — блюдо из молока с большим добавлением моли, которое высушивают в виде шарика или небольшой лепёшки. Попробовать его можно и сейчас, оно очень популярно в среднеазиатских странах. Правда, продукт получается на любителя, но те, кто привыкает к его сильно солёному вкусу, переводят его в разряд любимых закусок и к пиву, и в суп, и даже просто как перекус-снек.
5. Копальхен
Одно из самых опасных блюд, но для коренного населения Севера оно было спасением от голода. /Фото: ruposters.ru
У коренных племён Крайнего Севера и Дальнего Востока есть потрясающее блюдо из туши мёртвых животных, известное как копальхен. К примеру, берётся морж, олень либо утка (могут быть и другие животные), держатся в голоде для очистки кишечника, убиваются удушением, а затем либо помещаются в болото, либо закутываются в шкуру другого зверя и закапываются в землю в районе прихода прибоя. Мясо лежит так месяцами, а затем зимой, полу замороженное, вытягивается, нарезается тонкими кусочками и употребляется с солью. Современные представители северных народов также едят копальхен, однако больше как деликатес.
Важно знать: копальхен не является блюдом, которое можно есть всем. По сути, любому, кто не употреблял его с детства даже попробовать такое мясо будет противопоказано. А всё из-за наличия в гнилых тушах трупного яда. Поэтому если его постоянные потребители приучили свой организм к попаданию этих токсинов, то для новичка такая трапеза может закончиться даже летальным исходом.
6. Пахта
Пахта в обычной жизни была отходом, во время голода - частью рациона. /Фото: wikipedia.org
Пахту видели все, кто наблюдал процесс изготовления сливочного масла - именно она является отходом после перегона продукта. Фактически она представляет собой нежирные, малокалорийные сливки, и обычно в пищу не употреблялись. Однако в прошлом, когда наступал неурожай и голод, не брезговали и этим продуктом. Сегодня отношение к пахте также остаётся разным: например, на отечественных просторах она всё ещё является отходом. А вот в ряде других стран её делают ингредиентом различных продуктов, преимущественно кисломолочных А иногда её добавляют в сдобу - так, по информации редакции novate.ru пахту можно увидеть в рецептуре одной из аутентичных вариаций ирландского хлеба.
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