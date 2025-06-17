Лягушачьи лапки и ещё 5 необычных блюд, которые придумали, чтобы избежать голода

1. Лубочная мука

Мука из древесной коры снова становится трендом здорового питания, а раньше она от голода спасала. /Фото: shutterstock.com

2. Лягушачьи лапки

Одно из самых знаменитых блюд, которое придумали, чтобы не голодать. /Фото: dietology.pro

3. Сюрстрёмминг

Прокисшая селёдка, придуманная от нехватки соли, сегодня обожаемая шведами закуска. /Фото: aif.ru

4. Курт

Изобретение среднеазиатских кочевников. /Фото: spkubani.club

5. Копальхен

Одно из самых опасных блюд, но для коренного населения Севера оно было спасением от голода. /Фото: ruposters.ru

6. Пахта

Пахта в обычной жизни была отходом, во время голода - частью рациона. /Фото: wikipedia.org