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Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

Похоже на завязку приключенческого романа XIX-го века, но, тем не менее, это происходит в наши дни — аборигены Северного Сентинельского острова избегают контактов с представителями внешнего мира и крайне агрессивно относятся к любым попыткам чужаков приблизиться к острову.



Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

Северный Сентинельский остров


 

Остров расположен в Бенгальском заливе и входит в состав Андаманского архипелага. Площадь его составляет около 72-х км2, и официально он управляется индийским правительством, однако на деле своенравные сентинельцы предоставлены сами себе, так как никаких соглашений о присоединении к какому-либо государству они не подписывали и даже не обсуждали это. С точки зрения международного права статус территории Северного Сентинельского острова ближе всего к суверенному государству под протекторатом Индии.

Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

Численность племени, обитающего на острове, по разным оценкам составляет от 50-ти до 400 человек. Остров был открыт ещё в конце XVIII-го века, но о его существовании забыли почти на целый век, и вспомнили лишь в 1867-м году, когда в этих водах потерпело крушение индийское торговое судно. Когда 106 уцелевших моряков выбрались на берег, их встретили недовольные «вторжением» аборигены. От истребления экипаж спас только оказавшийся неподалёку военный корабль.

Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

Все дальнейшие попытки наладить контакт приводили к тому же результату — туземцы «в штыки» встречали даже предложения помощи. Когда в 2004-м году остров сильно пострадал от цунами, Индия отправила туда вертолёт, чтобы проверить, есть ли выжившие. Экипажу не пришлось совершать посадку — сентинельцы сами вышли на побережье и осыпали вертолёт градом стрел. В 2006-м году двое рыбаков случайно подплыли слишком близко к острову и были убиты. Индийское правительство заявило, что не будет вмешиваться во внутренние дела обитателей острова, и призвало граждан держаться от него подальше.

Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

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Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

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Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплываетПодписаться на мой Instagram
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