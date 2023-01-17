Туземцы острова в Индийском океане убивают всех, кто к ним приплывает

Похоже на завязку приключенческого романа XIX-го века, но, тем не менее, это происходит в наши дни — аборигены Северного Сентинельского острова избегают контактов с представителями внешнего мира и крайне агрессивно относятся к любым попыткам чужаков приблизиться к острову.









Северный Сентинельский остров





Остров расположен в Бенгальском заливе и входит в состав Андаманского архипелага. Площадь его составляет около 72-х км2, и официально он управляется индийским правительством, однако на деле своенравные сентинельцы предоставлены сами себе, так как никаких соглашений о присоединении к какому-либо







Численность племени, обитающего на острове, по разным оценкам составляет от 50-ти до 400 человек. Остров был открыт ещё в конце XVIII-го века, но о его существовании забыли почти на целый век, и вспомнили лишь в 1867-м году, когда в этих водах потерпело крушение индийское торговое судно. Когда 106







Все дальнейшие попытки наладить контакт приводили к тому же результату — туземцы «в штыки» встречали даже предложения помощи. Когда в 2004-м году остров сильно пострадал от цунами, Индия отправила туда вертолёт, чтобы проверить, есть ли выжившие. Экипажу не пришлось совершать посадку — сентинельцы сами











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Подписаться на мой Instagram Остров расположен в Бенгальском заливе и входит в состав Андаманского архипелага. Площадь его составляет около 72-х км2, и официально он управляется индийским правительством, однако на деле своенравные сентинельцы предоставлены сами себе, так как никаких соглашений о присоединении к какому-либо государству они не подписывали и даже не обсуждали это. С точки зрения международного права статус территории Северного Сентинельского острова ближе всего к суверенному государству под протекторатом Индии.Численность племени, обитающего на острове, по разным оценкам составляет от 50-ти до 400 человек. Остров был открыт ещё в конце XVIII-го века, но о его существовании забыли почти на целый век, и вспомнили лишь в 1867-м году, когда в этих водах потерпело крушение индийское торговое судно. Когда 106 уцелевших моряков выбрались на берег, их встретили недовольные «вторжением» аборигены. От истребления экипаж спас только оказавшийся неподалёку военный корабль.Все дальнейшие попытки наладить контакт приводили к тому же результату — туземцы «в штыки» встречали даже предложения помощи. Когда в 2004-м году остров сильно пострадал от цунами, Индия отправила туда вертолёт, чтобы проверить, есть ли выжившие. Экипажу не пришлось совершать посадку — сентинельцы сами вышли на побережье и осыпали вертолёт градом стрел. В 2006-м году двое рыбаков случайно подплыли слишком близко к острову и были убиты. Индийское правительство заявило, что не будет вмешиваться во внутренние дела обитателей острова, и призвало граждан держаться от него подальше.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: