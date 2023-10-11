Как живется ниже уровня моря: Самые известные супернизкие города

А вы знали, что некоторые населенные пункты расположены не выше, а ниже уровня моря? Да, так бывает. Впадин не Земле достаточно. Они образовываются там, где сходятся или расходятся тектонические плиты. Если климат был жарким, такие заниженные участки не смогли заполниться водой (она просто испарялась), и в итоге в этих местах много лет спустя могли появляться города. А иногда заниженные участки образовывались из-за вмешательства человека. Предлагаем узнать, где расположены самые известные «низкие» города и не вредно ли жить на отметках ниже уровня моря.
Нидерланды: города «занизили» люди
Нидерланды, можно назвать одной из самых низких стран в Европе, а голландский город Роттердам – самая низкая точка суши в стране. Его «высота» (а, точнее, наоборот) – минус 7 метров относительно уровня моря. Голландский город Ньивекерк расположен на уровне 6,74 метра ниже уровня моря.
Даже сама столица Амстердам располагается на минусовой отметке. Этот город стоит на 4 метра ниже поверхности моря и построен на вбитых в землю гигантских сваях. Если на Земле вдруг случится мегапотоп, вызванный глобальным потеплением, Амстердам первой из европейских столиц уйдёт под воду.
Амстердам красивый город, но он уйдёт под воду первым.
Кстати, голландский аэропорт Схипхол расположен ниже уровня моря на 4,5 метра, что не мешает ему бесперебойно отправлять и принимать самолеты.
Специалисты называют несколько причин такого низкого расположения Нидерландов. Во-первых, в результате таяния льда после ледникового периода уровень моря стал повышаться и приливы образовали дюновый барьер вдоль будущей береговой линии. Появилась область суши, которая попеременно то заполнялась, то высыхала, а крупные здешние реки приносили песок, что позволяло суше большую часть времени оставаться сухой. Во-вторых, в ледниковый период Скандинавия несколько опустилась, а после таяния льда снова стала подниматься, при этом север и запад нынешних Нидерландов стали располагаться ниже, и северная часть страны до сих пор продолжает немного опускаться.
В Нидерландах есть город ниже уровня моря.
Также «снижение» Нидерландов связывают с деятельностью человека. В XI веке голландцы-земледельцы откачивали здесь воду с помощью ветряных мельниц, а также строили дамбы. Внутренние воды осели, болота стали окисляться и осушаться. Когда же люди вывозили отсюда торф, также образовывались низины, которые местные жители впоследствии осушали.
Израиль: где самый низкий город Земли
В Израиле тоже есть заниженные места. В их числе – легендарное Мертвое море, которое находится ниже общего уровня моря аж на 422 метра! Это связано с тем, что оно представляет собой впадину, расположенную на тектонических разломах. Рядом расположен городок Неве-Зоар, который славится своими историческим и памятниками римско-византийских и иудейских времен. Он расположен даже ниже, чем мертвое моря. Более того, это вообще самый низкий город в мире, ведь Неве-Зоар находится на 395 метра ниже уровня моря.
Неве-Зоар у Мертвого моря считается самым низким городом Земли.
Ну а самый известный израильский город, расположенный очень низко – Иерихон, который находится на территории непризнанного государства Палестина. Иерихон ниже уровня моря на 275 метров.
Интересно, что, по данным исследователей, до 2500 года до нашей эры уровень Мертвого моря был даже ниже, но потом он стал постепенно повышаться.
Новый Орлеан: инженеры «перестарались»
В США тоже можно найти супернизкие большие города. В их числе – знаменитый Новый Орлеан, который в свое время сильно пострадал от урагана «Катрина». Он расположен в дельте реки Миссисипи и около половины его территории, как и столица Нидерландов, находится ниже уровня моря. Так что в случае глобального наводнения город уйдет под воду. Кстати, «рядовые» наводнения из-за разливов реки и сильных дождей тут случаются и сейчас, просто пока местным жителям удается оперативно устранять их последствия.
Новый Орлеан постоянно борется с результатом неправильных действий инженеров.
Причина этих неприятностей – человеческий фактор. Когда на эти земли, регулярно подверженные подтоплениям, прибыли колонисты, они начали их осушать. Новые жители рыли дренажные каналы и возводили дамбы. А когда были изобретены паровые насосы, стали применять и их. Почва высохла, стали образовываться воздушные карманы, глина и песок спрессовывались. В итоге еще в конце позапрошлого века стало заметно, что земля тут стремительно опускается.
Азербайджан: самая низкая столица – Баку
Ну а самой «низкой» из городов-столиц считается Баку. Его «высота» составляет минус 28 метров относительно уровня моря. Город расположен на Апшеронском полуострове. Это заниженный участок, находящийся в пределах Каспийской впадины, образовавшейся на Земле миллионы лет назад.
Баку: самая низкая столица среди стран Евразии.
Понижение уровня моря в этой части Земли (сам Каспий тоже ниже общепринятой отметки) ученые связывают с тектоническими процессами, которые еще до конца не изучены.
Ученые выдвигали и антропогенную версию. Мол, в 1950-х годах люди начали активно изымать пресные воды из местных рек, питавших море, появились крупные волжские водохранилища. Они заполнили Волгу за счет паводков, а Каспий воду недополучил. Местные реки, питавшие море, обезводил и интенсивный водоотбор на нужды сельского хозяйства и промышленности, что и привело к оседанию земли. Однако эта версия не получила подтверждения, поскольку в 1990-х при таком же воздействии человека уровень Каспийского моря, наоборот, немного поднялся.
Россия: Астрахань и Махачкала
Астраханская область, которая расположена в южном Поволжье, находится на Прикаспийской низменности, и здесь тоже есть города, расположенные ниже уровня моря. Например, в самой Астрахани есть участки, которые доходят до отметки минус 27,5 метра по отношению к уровню моря. Такие районы расположены в южной части города. Специалисты отмечают, что такая высота Астрахани плюс удаленность от океанов влияет на местный климат: лето здесь намного жарче, чем должно было быть при обычных условиях.
Астрахань в списке лидеров по низкому расположению.
Примерно такая же высота – и в столице республики Дагестан Махачкале, которая расположена на узкой низменной равнине в предгорье и тоже относится к Прикаспийской низменности.
Причина такого расположения Астрахани и Махачкалы сходна с азербайджанской, ведь эта часть России тоже находится в районе Каспия, и подземные процессы могут иметь общие тенденции.
Вредно ли жить ниже уровня моря
Как жизнь в «низких» городах влияет на здоровье человека? Об этом нам рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
– Чем выше город или курорт расположен над уровнем моря, тем ниже атмосферное давление – и наоборот, – пояснил специалист. – Например, если говорить о России, то самые низко расположенные города находятся в четырех областях-лидерах. Это Дагестан, Астраханская область, Волгоградская и Калининградская. Если на данных территориях атмосферное давление высокое, это оказывает прямое воздействие на артериальное давление человека. Соответственно, нахождение на данной территории людям, склонным к гипертоническим болезням или резким колебаниям артериального давления, нежелательно.
Махачкала расположена намного ниже уровня моря. Такой город подходит не всем.
Второй момент. Чем ниже расположен город, тем больше там кислорода, ведь, как известно, в высокогорье содержание кислорода в воздухе достаточно мало, что вызывает гипоксию. Высокая же концентрация кислорода благотворно влияет на людей, страдающих гипоксией. Так что для тех, у кого энцефалопатия, хроническая ишемия головного мозга, гипоксия тканей, бронхолёгочные заболевания, такие условия будут благоприятными. Низкогорье показано при заболеваниях нервной системы, хроническом обструктивном бронхите (легкая форма), бронхиальной астме, определенных заболеваниях эндокринной системы. Так что низкогорью присущ лечебный эффект.
Однако, как предупредил Денис Прокофьев, у любой зоны есть противопоказания. Для «низких» городов это ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения выше III функционального класса, гипертоническая болезнь II и III стадии, тиреотоксикоз, а также обострения хронических воспалительных заболеваний.
При целом ряде заболеваний отдых ниже уровня моря полезен, но всё индивидуально.
Между тем врач отмечает, что каждый такой город – индивидуален и его нужно оценивать не только с точки зрения высотности. Ведь, помимо влияния атмосферного давления, играют роль и другие факторы – ультрафиолетовое излучение, влажность и так далее. В зависимости от конкретной зоны они будут разные.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии