Как живется ниже уровня моря: Самые известные супернизкие города

Нидерланды: города «занизили» люди







Амстердам красивый город, но он уйдёт под воду первым.

В Нидерландах есть город ниже уровня моря.

Израиль: где самый низкий город Земли

Неве-Зоар у Мертвого моря считается самым низким городом Земли.

Новый Орлеан: инженеры «перестарались»

Новый Орлеан постоянно борется с результатом неправильных действий инженеров.

Азербайджан: самая низкая столица – Баку

Баку: самая низкая столица среди стран Евразии.

Россия: Астрахань и Махачкала

Астрахань в списке лидеров по низкому расположению.

Вредно ли жить ниже уровня моря

Махачкала расположена намного ниже уровня моря. Такой город подходит не всем.

При целом ряде заболеваний отдых ниже уровня моря полезен, но всё индивидуально.