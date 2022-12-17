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Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

В 1995 году подросткам Кейси Дину и Эдварду Ницу пришла в голову интересная идея: купить бургер в McDonald’s и посмотреть, что с ним будет через 20 лет. Конечно, для этого им пришлось преодолевать ежедневный соблазн съесть его. А может, они просто засунули его в холодильник и забыли о нем? В любом случае мы вместе с ними увидели, как выглядит 20-летний чизбургер.

Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

1. Итак, вот эти «подростки» Кейси Дин и Эдвард Ниц в 2015-м. Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

2. Через 20 лет они открыли коробку, в которую когда-то положили бургер. Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

3. Что ж… прошло 20 лет, а бургер по-прежнему выглядит как в день покупки. Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

4. Если не знать предысторию, можно принять его за свежий, только что купленный бургер. Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

5. Эй, McDonald’s, вы используете бальзамирующую жидкость для своих продуктов или как? Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

6. Жутковато, конечно, но отличная идея для эксперимента! Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

7. Может, стоит вернуть бургер в коробку и подождать еще 20 лет?

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Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

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Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 летПодписаться на мой Instagram

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