Как выглядит чизбургер, которому исполнилось 20 лет

В 1995 году подросткам Кейси Дину и Эдварду Ницу пришла в голову интересная идея: купить бургер в McDonald’s и посмотреть, что с ним будет через 20 лет. Конечно, для этого им пришлось преодолевать ежедневный соблазн съесть его. А может, они просто засунули его в холодильник и забыли о нем? В любом случае мы вместе с ними увидели, как выглядит 20-летний чизбургер.







1. Итак, вот эти «подростки» Кейси Дин и Эдвард Ниц в 2015-м.



2. Через 20 лет они открыли коробку, в которую когда-то положили бургер.



3. Что ж… прошло 20 лет, а бургер по-прежнему выглядит как в день покупки.



4. Если не знать предысторию, можно принять его за свежий, только что купленный бургер.



5. Эй, McDonald’s, вы используете бальзамирующую жидкость для своих продуктов или как?



6. Жутковато, конечно, но отличная идея для эксперимента!



7. Может, стоит вернуть бургер в коробку и подождать еще 20 лет?



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