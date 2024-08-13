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С нами не соскучишься!

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20 ярких ситуаций, которые в любой момент могут произойти с вами в метро


Смешные и неловкие ситуации, которые произошли в подземке.

Смешные и неловкие ситуации, которые произошли в подземке.

Поездка в метро порой превращается в настоящее приключение. Кого только не увидишь в вагонах электричек. Порой начинает казаться, что все люди в экстремальных нарядах и с экстремальными взглядами на жизнь пользуются исключительно метрополитеном. Впрочем, смотрите сами.

1. «Птичка, а, птичка, спой!?»


Очаровательная парочка.

Очаровательная парочка.

 

2. Не подскажете, как проехать в Ад?


Пассажиры бывают разные...

Пассажиры бывают разные...

 

3. Похоже после выборов жизнь предыдущего президента несколько ухудшилась...


 
Финансовый кризис не щадит никого.

Финансовый кризис не щадит никого.

 

4. Ничего удивительного, просто безобидная бабушка спит с автоматом...


 
Очаровательная бабуля.

Очаровательная бабуля.

 

5. «Люди, имейте совесть, не давите на медведя!»


 
Тяжело приходится в час пик крупным пассажирам.

Тяжело приходится в час пик крупным пассажирам.

 

6. Ну, если человеку удобно, то почему бы и нет!?


 
Бэтмен едет в офис. Удобно расположился.

Бэтмен едет в офис. Удобно расположился.

 

7. Этим двоим нужно обязательно познакомиться поближе


 
Колоритная парочка.

Колоритная парочка.

 

8. Между едой и сном девушка выбрала второе


 
Пицца во сне не пригодится.

Пицца во сне не пригодится.

 

9. «Спасибо японцам за это гениальное изобретение!»


 
Чудо-девайс для комфортного сна сидя.

Чудо-девайс для комфортного сна сидя.

 

10. «Ну, не стоять же!»


 
Пассажир в гамаке.

Пассажир в гамаке.

 

11. Поездка в метро - не повод откладывать обед!


Обед вегда по расписанию.

Обед вегда по расписанию.

 

12. Отсюда слушатели точно быстро не сбегут



«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

 

13. Когда лучше всего спится дома


Есть человек в футляре, а тут - человек в коробке.

Есть человек в футляре, а тут - человек в коробке.

 

14. Эта коза мне, как дочь!


Едем за город, свежей травки пощипать.

Едем за город, свежей травки пощипать.

 

15. Это не просто хомяк, а хомяк в колпачке!


Уморительная парочка.

Уморительная парочка.

 

16. «У меня в глазах двоится, или их правда двое!?»



Сбой в матрице.

 

17. «Я, конечно, ничего против не имею, но мне страшно!»


Пугающая личность.

Пугающая личность.

 

18. «Женщина, уймите свои таланты!»


Талантливый человек.

Талантливый человек.

 

19. «Собака же в сумке! Какие проблемы?»


Маленькая собачка едет за козой из номера 14.

Маленькая собачка едет за козой из номера 14.

 

20. «А почему бы не отметить день рождения в метро!?»


Банкетный зал на колесах.

Банкетный зал на колесах.

 

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