Советский детский сад 1960 года на страницах Life

Фотограф Карл Миданс, работающий на американский журнал LIFE, побывал в советском детском саду в далеком 1960-м году. Представляем вам взгляд иностранного фотокорреспондента на один из аспектов советского детства.











Фотографии были сделаны в декабре 1960 года в одном из московских детсадов. На фото: Детсадовцы на прогулке



















Русская детская игра «Ловим мышку».





Дети в советских детских садах занимаются художественным творчеством.



Во время тихого часа.



Девочки учатся считать на счетах.







Хоровод.



Урок танцев в детском саду.

















Дети одеваются, чтобы отправиться на прогулку.







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