10 утерянных шедевров, которые могли бы поднять репутацию их создателей до уровня «гений»

Несомненно у любого творческого человека достаточно работ, которые никто, нигде и никогда не видел. От Стивена Кинга и Стивена Спилберга до древних поэтов и художников творцы постоянно скрывают ряд свой шедевры от широкой публики. А иногда эти работы могут радикально изменить взгляд ценителей искусства на их создателей.
1. Утерянный фильм Орсона Уэллса
Утерянный фильм Орсона Уэллса.
Звездная репутация Орсона Уэллса основывается на нескольких фильмах, сделанных им в 40-х и 50-х годах. Как и Марлон Брандо, режиссер провел последние десятилетия своей жизни за алкоголем и чревоугодием, больше не интересуясь своим искусством. По крайней мере, так гласит голливудская легенда. На самом деле Уэллс провел 70-е и 80-е годы, работая без устали над новыми проектами, в том числе и над печально известной «Другой стороной ветра».
Фильм был снят в период между 1969 и 1976 годами и отредактирован до смерти Уэллса в 1985 году. «Другая сторона ветра» могла бы стать настоящим шедевром, и многие поклонники Уэллса утверждают, что данная лента может быть его величайшим достижением. К сожалению, для зрителей Уэллс умер до того, как смог закончить фильм, и последующая борьба за авторские права привела к тому, что кинолента так и не появилась в кинотеатрах. И только спустя 33 года, в 2018 году фильм наконец смонтировали, и скоро он выйдет на экраны.
2. Второй роман Харпер Ли
Второй роман Харпер Ли.
Автор книги «Убить пересмешника» считается одним из величайших писателей Америки, несмотря на то, что она не брала в руки перо на протяжении десятилетий. На самом деле, Ли начала работать над романом «Долгое прощание» еще в 1960 году, сразу после публикации «Убить пересмешника». Некоторые утверждают, что были завершены по меньшей мере 100 страниц, а другие говорят, что Ли написала более половины книги. Но в один прекрасный момент Харпер Ли просто перестала писать. Завершенную часть «Долгого прощания» никто так и не увидел. Если бы она закончила и опубликовала этот роман, возможно, мир узнал бы Ли как мастера описания жизни маленьких городов.
3. Литературный роман Роберта Ладлэма
Литературный роман Роберта Ладлэма.
Хотя Ладлэм создал персонажа Джейсона Борна и написал несколько чрезвычайно популярных книг, его никогда не ставили вровень с Эрнестом Хемингуэем или Джоном Стейнбеком. Но это не мешало писателю пытаться «пробраться в высшую литературную лигу». По его собственному мнению, первый роман Ладлэма был «амбициозным литературным произведением», написанным, когда автор служил в морской пехоте. К несчастью для потомков, когда Ладлэм демобилизовался, он так напился на радостях, что потерял рукопись романа где-то в Сан-Франциско. А к тому времени, когда Ладлэму снова захотелось писать, много лет спустя его уже интересовали только триллеры. Если бы рукопись сохранилась и была опубликована, возможно, у людей было бы совсем другое представление о работе Ладлэма сегодня.
4. Третья игра Смита для Spectrum
Третья игра Смита для Spectrum.
Любой ретро-геймер слышал о Мэтью Смите. Британский программист в 8-битную эпоху разработал одни из самых любимых игр для Spectrum в 80-х годах - Manic Miner и Jet Set Willy. Когда была объявлена заключительная часть трилогии «Megatree», все ожидали чего-то сверхъестественного, ведь эта игра позаимствовала элементы ранних платформеров Nintendo и должна была стать революционной. Вместо этого Смит взял и уехал в Голландию, захватив с собой Megatree. Там он отказался от дальнейшей работы, что привело к краху проекта. Работа, которую он делал, так и не была выпущена, и Megatree быстро канула в неизвестности. А ведь это могла быть игра, которая бы укрепила репутацию Смита как инновационного программиста-суперзвезды.
5. Соло-альбом Кобейна
Соло-альбом Кобейна.
Учитывая легендарность Курта Кобейна, его неизданный сольный альбом получил почти мифический статус. Хотя неизвестно, было ли вообще что-то записано, это не остановило критиков и случайных поклонников, которые до сих пор не устают искать «пропавший» альбом. По словам бывшего гитариста Hole Эрика Эрлендсона, сольный проект Курта должен был стать его «лебединой песней» и вершиной карьеры. Другие утверждали, что это был проект, который демонстрировал бы совершенно другую сторону перца. Тем не менее, никто даже не знает, начал ли Курт вообще записывать данный альбом.
6. Работы Квинта Энния
Работы Квинта Энния.
История явно не была доброй к Квинту Эннию. Наследие этого писателя второго века до нашей эры было съедено пылью, крысами, молью и различными бедствиями. Сегодня сохранилось всего несколько сотен строк из множества его стихов, пьес и книг. И это весьма удручает, потому что Энний являлся не просто талантливым римским писателем, а, по общему мнению, он был самым талантливым из всех. Помимо написания национального эпоса Рима (до того, как появилась «Энеида» Вергилия), Энний также считался очень успешным драматургом и основателем римской литературы. Вергилий, Овидий и Гораций заимствовали свои реплики из работ Энния, а Цицерон открыто восхищался им. В свободное время он написал новаторские трактаты по философии и богословию, а также собрал первые латинские элегические куплеты. Если бы его работы сохранились, Энний был бы ничуть не менее известен сегодня, чем Вергилий или Гомер.
7. Новаторская игра Спилберга
Великобпный Спилберг.
Может ли компьютерная игра заставить человека плакать. Сегодня ответом скорее всего будет «да», поскольку современные игры часто выглядят ничуть не хуже фильма. Но совсем недавно, в 2004 году, воплотить подобное было намного сложнее. Хотя в некоторых играх были продуманные истории, индустрии не хватало технологий, чтобы сделать игры достаточно «отзывчивыми», в которых персонажи могли бы эмоционально резонировать с игроками. За пару лет до выхода PS3 и Xbox 360 знаменитый режиссер Стивен Спилберг и студия EA начали работать над впечатляюще амбициозной игрой.
Сюжет игры LMNO рассказывал о таинственной инопланетянке по имени Ева. Хотя игроки должны были проводить большую часть своего времени, избегая агентов ФБР и пытаясь найти подсказки, также в игру собирались включить моменты, сосредоточенные исключительно на отношениях между Евой и игроком. Выбор, сделанный в это время, влиял на то, как Ева действовала по ходу игры. С помощью подобного решения разработчики надеялись создать прочную связь между игроком и персонажем. Это была очень новаторская концепция. Тем не менее, после четырех лет разработки, игра была заморожена в 2008 году.
8. Гетские стихи Овидия
Древний поэт Овидий.
Сегодня трудно представить, как репутация Овидия могла бы улучшиться спустя 2000 лет. Автор «Метаморфоз» сегодня известен как один из величайших поэтов всех времен. Но, возможно, он был еще гениальнее, чем все считают. К концу своей жизни Овидий был изгнан из Рима императором Августом. В качестве наказания он должен был жить в изгнании в самых отдаленных краях Империи, среди «диких» гетов и дакийцев возле Черного моря. Овидий, который ужасно скучал по Риму, продолжал писать. Что интересно, эти работы были сделаны не на латыни, и даже не на греческом или любом другом «ученом» языке. Они были написаны на гетском языке. Согласно собственным записям Овидия, геты были настолько впечатлены его стихами, что сделали его «национальным бардом».
Его стихи-восхваления, возможно, были первыми великими произведениями, написанными на гетском языке, и, вероятно, были великолепными по содержанию. К сожалению, эти стихи исчезли после смерти поэта, вместе со всем гетским языком и культурой. Если бы они сохранились, Овидий сегодня был бы известен как величайший поэт двух радикально разных культур, а также как писатель, который помог сохранить гетский язык.
9. Потерянная книга с изречениями Иисуса
Потерянная книга с изречениями Иисуса.
В нужное время и практически в любом месте книга с цитатами может изменить историю. Чего только стоит «Красная книжечка» Мао Цзэдуна. Но даже книга цитат человека, который убил миллионы других и привел Китай к его нынешнему состоянию, не могла бы сравниться с «Источником Q». Считается, что это гипотетический сборник изречений Иисуса Христа, который авторы Евангелий от Матфея и Луки независимо друг от друга использовали в качестве источника наряду с Евангелием от Марка. Этот сборник изречений был потерян примерно в первом веке и с тех пор его ни разу не видели. Подобная идея появилась после экспертизы текстов Евангелий. Пристальное их изучение показало, что Лука и Матфей часто использовали идентичные цитаты в своих работах. Поскольку они писали по-гречески, а Иисус говорил на арамейском языке, в отдельных переводах должны были существовать незначительные различия. Но таких различий нет, поэтому многие ученые предполагают, что Лука и Матфей копировали цитаты из единого источника: книги цитат Христа. Подобная книга могла бы преобразить все христианство.
10. «Комедия Холокоста» Джерри Льюиса
Американский комик Джери Льюис.
В 1972 году режиссер Джерри Льюис снял фильм «День, когда клоун плакал». В нем Льюис сыграл главную роль клоуна Карла Шмидта, который был репрессирован и провел несколько лет в концлагере Освенцим, показывая фокусы еврейским детям и провожая их в последний путь в в газовые камеры. Жуткий фильм так и не попал на экраны, да и сам Льюис был им недоволен. В 2013 году кинокритик из Нью-Йорка сообщил, что видел несколько сцен из фильма и был глубоко ими впечатлен. Хотя Льюис мало что знал о Холокосте, критик высоко оценил его попытки изобразить повседневную жизнь в концентрационном лагере. Может быть, эта лента когда-нибудь попадет на экраны и заставит переоценить Льюиса как гения-новатора.
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