6 причин, почему сегодня почти нет кумиров и фанатов

«Как ты думаешь, почему сейчас совершенно исчез институт фанатства? – внезапно спросила автора материала подруга, которая до сих пор реставрирует сакральные для неё тату, сделанные с десяток лет назад в честь любимого режиссёра и не менее любимого актёра. – Вот когда ты в последний раз видела, например, толпы девочек-подростков, рыдающих у чёрного входа концертного зала?
1. Виноват 20 век. Работаем над ошибками
Герой – это личность, способная повести за собой миллионы. / Фото: wsj.com
Герой – это личность, способная повести за собой миллионы. Но хорошо, если это будет Фредди, вдохновляющий толпу слиться в эмоциональном порыве «We will rock you!». Герой – это исключительная личность со СВЕРХхаризмой и от этого, увы, часто игнорирует общечеловеческое, существует вне морали, по принципу «Мне всё дозволено». 20 век неоднократно демонстрировал: десятки, сотни тысяч людей и даже целые народы способны «очароваться» личностью вроде Гитлера и слепо творить зло. В результате «маятник истории» качнулся от греха подальше в противоположную сторону: слепой фанатизм постепенно сходит на нет и уступает место «эпохе без героев».
От... к...
Культурологи говорят о «возвращении маленького человека», интересного своей «обычностью», даже заурядностью. Да, не Данко, вырывающий сердце из груди. Но зато, тьфу-тьфу, и не Наполеон…
2. Виноват «сверхскоростной» 21 век
А вы замечали, какие длинные титры у фильмов 20 века? Порой минут десять сидишь и смотришь под неспешную музыку, кто в ролях, кто режиссёр, кто костюмер, кто осветитель…
Это будет долго. / Фото: pikabu.ru
В начале 20 века предводитель футуристов Маринетти заявил, что новое поколение дышит ему в спину и спешит выбросить на свалку истории.его «хайповый» футуризм станет нафталином. Столетие назад счёт шёл хотя бы на годы, а сегодня иному тренду и неделя «жизни» за счастье.
Го в ТикТок! / Фото: championat.com
Сознание зумеров просто неспособно фиксировать на чём-то внимание слишком долго. Впрочем, миллениалы этот вирус тоже подхватили. Мы с трудом досматриваем до конца двухминутное видео в Инстаграме. А в ТikТок вообще прослывёшь душнилой, если ролик длиннее 30 секунд.
3. Не обожание, а подражание
Герой в классическом понимании – это личность, которая способна заменить фанату фигуру Бога. Миллениалам только остаётся брюзжать, вспоминая «прекрасную эпоху», когда три дня не мыл руку, потому что к ней прикоснулся рок-кумир.
Он на меня посмотрел! Брошу школу и рожу от него ребёнка!
Сегодня то, что впечатлило, не хранят глубоко в сердце, а просто пытаются скопировать и получить свой кусочек от пирога общественного одобрения. Немудрено, что весь контент в соцсетях можно разделить на «блоки», воспроизводящие готовые формулы:
• «Девочки, вы не поверите…» (далее – по интересам: косметика, ЗОЖ-рецепт, бьюти-лайфхаки…).
• «Скажи своё авторитетное мнение и беги…».
• …Матерные комментарии одних нутрициологов в адрес других…
• …Распаковочка на WB с обязательным ASMR-постукиванием по коробкам наращёнными ногтями…
• …Красавцы, вручающие на улице цветы невзрачным женщинкам, плачущим от первого в жизни… внимания…
• …Мимишные «видеодневники» гламурных питомцев с закадровым голосом, обработанным для мимишности…
• …Гламурные детки, болтающие милую чепуху и имитирующие поведенческие модели взрослых…
Общий принцип существования большинства «героев» нашего времени:
«Увидел тренд – повторяй смело:
Тот, у кого ты его стырил, то же самое сделал!..»
4. Спасибо родителям: я – самый лучший!
«Не мешай!», «Будь вежлив», «Уважай людей», «Веди себя скромнее», – примерно такие установки с молоком матери впитывали миллениалы из семей среднего класса. А реакцией на попытку проявить индивидуальность часто были фразы: «Не выдумывай!», «Не выпендривайся», «Ты что, самый умный / пуп земли?!» и проч. А вспомните, как нужно было постараться, чтобы получить одобрение от мамы в виде сдержанной улыбки или скупого «молодец»... И вот такие «морально искалеченные» – а в этом вас убедит любой зумерский психолог, иначе ему денег не дадут – миллениалы решили, что уж своих-то детей они будут холить, лелеять и только хвалить. За всё подряд.
Саымй лучший в мире! / Фото: opekaufa.ru
• «Зубки почистил? Умница!»
• «Получил «6» по 10-балльной? Тебя недооценили, ты же самый умный в классе!»
• «Ты лучше всех танцевала на концерте!» – скажет мама рыхловатой девочке, которая местами не в музыку и несинхронно двигалась в третьем ряду справа.
• «Как вкусно! Ты у меня такая талантливая девочка!» – восхитится мама 16-летней дочери, испортившей десяток яиц и приготовившей приторный и непропечённый бисквит.
• «Молодец, сынок, настоящий мужчина, помощник», – отреагирует папа на порыв 14-летнего сына помочь матери принести пакет из продуктового за углом.
• «Сынок, мы гордимся тобой. Совсем взрослый стал, денежки зарабатываешь», – экзальтированно прокомментируют родители первую зарплату чада, расклеивавшего объявления в течение двух летних недель (больше работать не захотел: можно перетрудиться). При этом накануне сын вытребовал у родителей дорогой электросамокат для перемещения к объектам расклейки…
Нужны ещё факты, иллюстрирующие, почему у зумеров нет кумиров (а если есть, то ненадолго)? Они фанатеют от самих себя! Реже и не очень искренне – друг от друга («Мы в тебя верим, Серёжа!», «Саша, молодец!» [+ аплодисменты друг другу за каждый чих]).
5. Приватной жизни больше нет
Фрэнк Синатра: «Интервью дам. Но не вам…» / Фото: culture.ru
Что знали о личной жизни своего кумира фанаты в середине 20 века? Иногда даже общая информация о возрасте, семье-детях была тайной… Знаменитый американский журналист Гэй Тализ три месяца добивался интервью с Фрэнком Синатрой для журнала «Esquire».
Гэй Тэлиз: «Ничего… Я настойчивый…» / Фото: Sports.ru
Побеседовал с несколькими десятками его сотрудников, чтобы подготовить очерк о жизни звезды. Кстати, Синатра так и не соизволил дать интервью, однако собранная информация стала базой для образцовой журналистской работы «Фрэнк Синатра простудился» (1966).
Эксклюзив? / Фото: au.pinterest.com
Да, были времена, когда папарацци были готовы на любой риск, чтобы сделать эксклюзивное фото звезды: ведь издания платили бешеные деньги за пикантные факты и «грязное бельё». Наверное, трагичным апофеозом эпохи папарацци можно считать историю принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда, погибших в автокатастрофе из-за настойчивых фоторепортёров.
Эксклюзив((( / Фото: au.pinterest.com
Сегодня сложно найти медиаперсону, которая не выкладывает (во всех смыслах этого слова) в социальные сети контент о себе. Мы знаем, что ест на завтрак любимая певица, какого цвета у неё постельное бельё; мы можем детально рассмотреть капли пота на мужественных скулах трудящегося в спортзале модного актёра… Также они оба без утаек и с удовольствием расскажут обо всех нанесённых родителями психологических травмах и даже посоветуют препараты от РПП, РАС, МОСГАЗ (или от последнего лекарства нет?).
Нет загадки – нет и притягательности. Это вам не у подъезда звезду караулить, отдав сомнительному мужичонке полстипендии за адресок кумира на смятой бумажке! Нет тайны – нет и стремления её разгадать.
6. Разнообразие – враг культурной «моногамии»
Кого ты больше любишь? Конечно, «Отца»! / Фото: kinopoisk.ru
Представим себе среднестатистического человека 2 половины 20 века, которого попросили назвать любимый фильм. Задумавшись ненадолго, большинство, как правило, выдавало довольно уверенный ответ. Ну, может, слегка затрудняясь выбрать между двумя любимыми…
Какой «Отец»?! Вот оно – лучшее кино про жизнь! / Фото: kinopoisk.ru
Сегодня попробуй задай вопрос о любимом фильме… Вас забросают встречными уточняющими вопросами: «20 или 21 века?», «В каком жанре?», «А какого режиссёра?», «А мини-сериалы можно называть?», «А тебе классику или “Netflix”?», «А русскоязычное или иностранное?» и т. п. Но даже если вы ответите на все уточняющие вопросы, вам назовут не 1 фильм, а в лучшем случае предложат какой-нибудь топ-10.
А тебе сто наших или сто ихних?
Это и есть основной принцип эпохи постмодерн: за долгие века культура накопила бескрайнее количество культурного контента. Благодаря современным технологиям хранения и распространения информации человек получил возможность поглощать культурные продукты различных эпох, стилей, жанров гигантскими порциями.
Да что вы знаете о проблеме выбора?! / Фото: the-flow.ru
А если доступно такое множество культурных продуктов, просто преступно посвящать свою интеллектуальную жизнь «моногамному» фанатству. В общем, цитируя классиков современности, «У меня проблема: Ломбо или Ферра…» Институту фанатства вечная память…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии