6 причин, почему сегодня почти нет кумиров и фанатов

1. Виноват 20 век. Работаем над ошибками

Герой – это личность, способная повести за собой миллионы. / Фото: wsj.com

От... к...

2. Виноват «сверхскоростной» 21 век

Это будет долго. / Фото: pikabu.ru

Го в ТикТок! / Фото: championat.com

3. Не обожание, а подражание

Он на меня посмотрел! Брошу школу и рожу от него ребёнка!

4. Спасибо родителям: я – самый лучший!

Саымй лучший в мире! / Фото: opekaufa.ru

5. Приватной жизни больше нет

Фрэнк Синатра: «Интервью дам. Но не вам…» / Фото: culture.ru

Гэй Тэлиз: «Ничего… Я настойчивый…» / Фото: Sports.ru

Эксклюзив? / Фото: au.pinterest.com

Эксклюзив((( / Фото: au.pinterest.com

6. Разнообразие – враг культурной «моногамии»

Кого ты больше любишь? Конечно, «Отца»! / Фото: kinopoisk.ru

Какой «Отец»?! Вот оно – лучшее кино про жизнь! / Фото: kinopoisk.ru

А тебе сто наших или сто ихних?

Да что вы знаете о проблеме выбора?! / Фото: the-flow.ru