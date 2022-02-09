Секрет личного счастья: Правдивая история обычной женщины

Что такое счастье...
«Доброе утро» - говорю я себе. Мои глаза закрыты. Есть ещё некоторое время до момента, когда дом наполнится звуками выходного дня. Шторы в спальне плотно закрыты, но откуда-то я знаю, что за окном солнечное морозное утро. И когда я спущусь на первый этаж, вся гостиная будет пронизана солнечным светом. Пожалуй, так я и сделаю.
Тихонько, не нарушая сна любимого мужчины, выскальзываю из спальни. Внутренним чутьём понимаю, что дети тоже ещё спят, но сон их не глубокий, поэтому скоро все пространство заполнится их звонкими голосами. Но я успею насладиться ароматом внутренней тишины и кофе. Дааа... и это счастье)
Дааа... и это счастье.
Я слышу... Крадутся... Шепчутся и планируют... Доброе утро, мои хорошие! Бегом умываться и чистить зубы. Через пять минут завтрак будет ждать вас на столе. Слышу топот веселых детских ног в направлении ванной комнаты... и это счастье.
Сегодня день приятных неожиданностей. Ещё нет девяти, а муж уже проснулся и спускается по лестнице. Сонный и такой родной. Щурясь от яркого света, он улыбается. Отличный повод позавтракать всем вместе за большим столом. По утрам такое бывает не часто, поэтому такие моменты особенно ценны для меня. Я точно знаю, мои мальчишки дорожат этими моментами не меньше меня. И это знание делает нас ещё ближе. Сегодня не надо никуда торопиться, спешить. И все мы наслаждаемся ленивой неторопливостью раннего утра. И это счастье.
Понемногу оцепенение утра проходит. Сегодня так солнечно, что хочется движения. Не долго раздумывая, берём санки- ледянки: здесь недалеко есть отличное место для их применения! Ух, и накатаемся же мы с этих высоких скользких горок! Да зачем нам эти ледянки? Гораздо веселее на попе или верхом на муже, как на крокодильчике! Кучей! Обязательно кучей малой! Вместе с детьми! И бегом наверх! Наперегонки... И это счастье.
А вы знаете, что мокрые варежки пахнут детством?
Уф, сил больше нет! Ноги заплетаются от усталости и эмоций. Пора домой, ведь там тепло и уютно.
Дом. Милый дом, здравствуй!
Пространство первого этажа все также залито светом, и от этого на душе ещё теплее. Но это уже не звенящие лучи утреннего солнца, а вошедшие в силу нити, напоминающие, что вечер уже скоро. Не важно. Я разберусь с этим внезапным чувством позже...
Варежки, шапки и штаны давно развешаны по сушилкам. Эмоции ещё не совсем уступили место тихому удовлетворению, но каждый занят чем-то своим. Я готовлю обед. Муж, похоже, поднялся в кабинет и читает новости. Дети, раздвинув перегородку между своими спальнями, строят на ковре город из Лего.
Обед почти готов. Мои любимые мальчишки сами подтянулись на запах. Очень вовремя - пора накрывать на стол. Мне нравится, когда мы делаем это вместе. Нравится видеть их довольные счастливые лица после вкусного и сытного обеда. И это счастье.
Автоматическая посудомойка выполнит всю грязную работу за меня, а мы, ощущая приятную усталость и желание побыть наедине с собой, не сговариваясь, разбредаемся по своим комнатам. Даже муж вопреки всему не садится за компьютер, а устраивается полежать на диванчик в кабинете. Так и задремал с книгой в руке. Дети вряд ли спят, но и они уловили общее настроение и притихли. И это счастье.
Дом. Милый дом...
Вечереет. Тишина немного затянулась для меня. Стою около окна, что размером от пола до потолка и наблюдаю, как тихо падает снег. Вдалеке темнеет полоса сонного леса. И вдруг возникает ощущение, что я упускаю что- то очень важное... Мне тревожно...Тишину прерывает трель звонка в дверь. Всего на мгновение задумываюсь, а стоит ли нарушать такое сладкое одиночество?... И открываю дверь. На пороге стоит гостья. Немного смущенная и одновременно счастливая своей внезапностью. И я понимаю: это хорошо! Это то, что нужно мне сейчас! Я приглашаю тебя войти в мой дом. Не боюсь, что это нарушит уединения моих домочадцев, если они сами этого не захотят. Дом большой- здесь всем найдётся место! Да, это мой дом, и в нем есть свои негласные правила. Первый этаж- это общее пространство. Ведь недаром здесь нет лишних стен, здесь есть только зоны и свет. Много света. Разного, под настроение. А наверх можно только по приглашению- там в каждой из комнат живет личное...
Но ты не волнуйся, тебе здесь рады! Заходи, мне есть, чем с тобой поделиться. И пусть это только первый этаж. Кто знает, может это начало настоящей дружбы?
P.S.: Пока писала, поняла, что у меня есть все, чтобы быть счастливой! Ну, а большой двухэтажный дом - это пока только мечта. Пока мечта, попрошу заметить! Так что, как знать, может скину сюда адресок в начале следующего года.
Екатерина А.
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