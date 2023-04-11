Кто первым приготовил пиццу, откуда взялась «Докторская» колбаса и другие малоизвестные факты

Есть блюда, которые прочно ассоциируются в сознании людей с определенной страной. Например, пицца – с Италией, суши – с Японией, пельмени – с Россией, гуляш – с Венгрией, шашлык – с Грузией. Эти блюда, за многие годы, стали национальной гордостью и национальным достоянием своих стран. Но происхождение некоторых блюд совсем не совпадает со странами, которые традиционно считаются их родиной.
Итальянские блюда с греческими и китайскими корнями
Итальянская пицца / Фото: https://foodlocate.com
Пицца привычно считается исконно итальянской едой. Но история ее происхождения, оказывается, совсем не итальянская. В Древнем Египте и Персии готовили лепешки из дрожжевого теста, добавляя в них финики и сыр. Древние греки выпекали плоский круглый хлеб, который был похож на современную пиццу. На сырое тесто они помещали овощи, зелень, сыр, а затем поливали оливковым маслом и выпекали.
Историки считают, что такой рецепт пиццы позаимствовали у соседей-греков жители Италии. Они усовершенствовали и разнообразили древний рецепт, а затем популяризировали его в других странах.
Совсем недавно, претендентов на авторство этого блюда прибавилось. Скандинавы считают, что пиццу готовили еще викинги. На круглых сковородах они пекли лепешки с рыбой, овощами и маслом – прообраз пиццы.
Паста карбонара / Фото: https://food52.com
Считается, что Италия является родиной пасты. Однако, длинную лапшу из теста готовили еще в Древнем Египте. В Китае и Японии, с глубокой древности, была популярна тонкая и длинная лапша. Ее готовили из пшеничной, рисовой, а также гречневой муки. В Италию лапша попала уже в XI-XII веках. Итальянцы усовершенствовали технологию приготовления пасты, добавив в нее твердые сорта пшеницы, что улучшило ее вкусовые качества и позволило продлить срок хранения.
Классическая лазанья / Фото: www.pastaweb.de
Греки оспаривают у итальянцев право авторства еще на одно блюдо, которое считается истинно итальянским – лазанью. Итальянцы действительно переняли у греков рецепт лепешек с сыром, но изменили его, начав резать тесто на полосы и отваривать их, а затем выпекать со специями и сыром. Рецепт такой лазаньи был найден в рукописи XIV века.
Англичане и скандинавы считают, что лазанью придумали их предки, а итальянцы – просто позаимствовали у них это вкуснейшее блюдо. Ведь в английских поваренных книгах XIV века уже существует оригинальный рецепт лазана.
Невероятное происхождения известных сладостей
Мороженое с разными вкусами / Фото: https://gelato.in.ua
Итальянское мороженое давно покорило сердца гурманов-сладкоежек. Но вот происхождение этого блюда вовсе не средиземноморское. Ученые считают, что изобрели мороженое в Монголии, где его готовили из замороженных сливок еще в XII веке. А в Италию оно попало лишь в конце XIII века, благодаря путешественнику Марко Поло. Во времена Киевской Руси, существовал интересный десерт. Кусочки замороженного молока с сахаром мелко строгали и подавали в качестве послеобеденного лакомства. Европа такого десерта еще не знала.
Прочно обосновалось мороженое на столах европейских вельмож только в XVII веке. Рецепт его приготовления, поначалу, хранился в строжайшей тайне.
Больше всего поработала над усовершенствованием мороженого Италия. Именно в этой стране придумали разнообразное мороженое ассорти с различными наполнителями. Во Франции – придумали пломбир, а в Австрии – невероятно вкусное сочетание сливочного мороженого с шоколадом.
Пончики / Фото: www.kibrispdr.org
Пончики считаются исконно американским десертом. Но это совсем не так. В Америку их завезли переселенцы из Голландии. Первоначально, этот десерт выглядел как небольшие круглые лепешки, без отверстия посередине. Но жарить тесто в масле придумали еще древние греки. В Греции и сейчас готовят самый старый десерт из существующих в мире – лукумадес. Это вкуснейшие шарики, покрытые медом и грецкими орехами. Этот десерт вручали еще первым олимпийцам.
Традиционные чуррос / Фото: https://raftulbunicii.ro
Вспоминая десерт чуррос, неизменно вспоминают Испанию. Ведь это она считается родиной этого десерта. Но сама Испания узнала о существовании такого блюда лишь в XVI веке, в эпоху географических открытий. Прибыло это блюдо из Китая – это один из вариантов традиционного восточного завтрака. Вкус у полосок теста, жаренных во фритюре, изначально был не сладким, а соленым. Испанцы приложили руку к созданию десерта, немного усовершенствовав его форму, а также вкус – получились любимые и знакомые всем чуррос.
Необычное происхождение обычных блюд
Классический плов / Фото: www.afisha.ru
Плов с давних лет известен, как восточное блюдо. Но легенда гласит, что рецепт этого блюда придумал повар Александра Македонского, в одном из его походов. Приготовив традиционный рис с морковью и красным перцем, повар, чтобы разнообразить и смягчить вкус, добавил туда абрикосов и винограда. Благодаря завоевательным походам великого военачальника, плов распространился в странах Центральной Азии, а спустя много веков, покорил и Европу.
Яйца по-шотландски / Фото: www.recetin.com
Знаменитые яйца по-шотландски были придуманы вовсе не в Шотландии. Это традиционное индийское блюдо. Обжаренное в масле яйцо, покрытое мясным фаршем – это блюдо англичане переняли у индусов, так как Индия долгое время была колонией Великобритании. Благодаря британцам, это блюдо узнали и полюбили во всем мире.
Аппетитные фрикадельки / Фото: www.foodandwine.com
Родиной фрикаделек считается Швеция. Но, на самом деле, они пришли в Швецию из Турции в XVIII веке, во время походов Карла XII. Блюдо кюфта, которое готовилось из рубленых баранины и говядины, с добавлением лука, петрушки, яйца – очень полюбилось скандинавам. Только они стали делать мясной фарш из свинины. Но не турки придумали фрикадельки. Много веков до них, такое блюдо готовили (и готовят) в Китае.
Русские блины / Фото: www.meipic.com
Блины – традиционное русское блюдо. Но появились они на Руси лишь в IX веке. Изначально, блины были поминальным кушаньем. А вот в Китае и Египте, а также Греции, блины готовили еще до нашей эры.
Блюда с интересными названиями
Любимая всеми картошка фри / Фото: www.thespruceeats.com
Неотъемлемой частью меню американских закусочных McDonald's считается картофель фри. Поэтому, многие думают, что это блюдо придумали в Америке. Однако это не так. Родина картофеля фри – Бельгия. Бельгийцы, жившие в долине реки Маас, очень любили готовить жареную рыбу полосками во фритюре. Зимой река замерзала, и о любимом блюде приходилось забывать до весны. Тогда жители-гурманы решили заменить любимую рыбу картофелем. Было это в 1840 году. А год спустя, предприимчивый бельгиец, по фамилии Фрите, стал продавать этот полюбившийся продукт, как уличную еду. Его фамилия дала название блюду.
Котлеты пожарские / Фото: https://stariydrug.ru
Фамильными стали и котлеты пожарские. Готовятся они из куриного мяса, но в каждую котлетку обязательно должна быть вставлена говяжья косточка. Так пытался обмануть российского царя Николая I трактирщик по фамилии Пожарский. Вместо котлет из телятины, которые захотел отведать самодержец, жена трактирщика приготовила изумительные куриные котлеты, которые, по высочайшему повелению царя, стали носить ее фамилию.
Селедка под шубой / Фото: https://ona-znaet.ru
Удивительная история происхождения блюда, известного, как селедка под шубой. Родилось оно в голодной Москве, в 1918 году. В революционном городе было мало еды, но в избытке – различных политических дискуссий. Повар одного трактира А. Прокопцев, уставший от жарких споров, придумал примеряющее всех демократичное блюдо из доступных в то время продуктов, и назвал его Ш.У.Б.А. аббревиатура расшифровывается, как «Шовинизму и упадку – бой и анафема». Свекла была символом революции, сельдь – символом рабочих, а картофель – крестьян.
Колбаса "Докторская
Колбаса «Докторская» – продукт советской эпохи. Придумали ее в 1936 году. Это было время великих строек и трудовых свершений. Для того, чтобы рабочие могли полноценно питаться, а больные – быстрее выздоравливать, учеными была разработана колбаса, состоящая из свинины, говядины, яиц и коровьего молока. Качество первых колбас – было отменным, «Докторская» на долгие годы стала любимой и доступной колбасой советских людей.
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