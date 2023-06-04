Забытые пирамиды Мероэ

В пустыне на востоке Судана, на берегах реки Нил находятся почти 200 древних пирамид — многие из них являются гробницами царей мероитского Царства, которые правили здесь более 900 лет назад.



Пирамиды Мероэ меньше своих египетских собратьев, они имеют узкие основания и склоны по бокам. Некоторые из пирамид построены 2700 — 2300 лет назад и украшены декоративными элементами из культур фараонов Египта, Греции и Рима.



Хотя пирамиды Мероэ являются одними из главных достопримечательностей Судана, в последнее время о них стали забывать, как о туристическом направлении, из-за ряда экономических санкций, введенных различными западными странами.







1. Первые поселения на месте Мероэ начали возникать, по-видимому, ещё в VIII в. до н. э. После завоевания Египта Ассирией в 671 до н. э. на территории исторической области Куш образовалось царство с центром в городе Напата. Во второй половине VI в. до н. э. столица государства была перенесена в Мероэ (отсюда — Мероитское царство).



После перенесения столицы Напата сохранила значение религиозного центра. Здесь располагались царские гробницы — пирамиды, проводилась коронация царей, избрание которых утверждалось жрецами. (Фото Mosa’ab Elshamy):







2. На пути к пирамидам Мероэ, 16 апреля 2015. (Фото Mosa’ab Elshamy):







3. Культ бога Амона на многих этапах истории Египта был самым распространённым. Жречество Амона было очень влиятельным. Храм Амона в Нага был основан фараоном Натакамани, храм достигал 100 метров в длину. В храме были установлены несколько статуй Натакамани.



Храм ориентирован по осям восток-запад, сложен из песчаника, который с годами сильно пострадал от эрозии. Храм построен в традиционном египетском стиле, с наружным двориком и колоннадой скульптур с головой барана (символ Амона). Этих «барашков» мы здесь и видим. (Фото Mohamed Nureldin Abdallah | Reuters):







4. Захоронения времён царства Куш расположены в окрестностях Мероэ в трёх местах. (Фото Ian Timbarlake):







5. Большинство пирамид состоит из каменной надземной части со стороной основания от 8 до 15 метров. Высота пирамид колеблется от 12 до 20 метров. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса сегодня — 138-139 метров. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):







6. К западу от храма Амона располагается храм Бога-льва Апедемака, олицетворявшего у кушитов военную доблесть. Считалось, что бог Апедемак охраняет покой усопших членов семей фараонов. По этому поверию — каждый, кто нарушит покой, будет проклят Апедемаком.



На снимке ниже — римский павильон, или киоск — небольшой храм рядом с большими храмами Амона и Апедемака, выполненный в древнегреческом стиле. Парадная сторона украшена рельефами в египетском стиле, на римской притолоке — ряд священных египетских кобр.(Фото Mohamed Nureldin Abdallah | Reuters):







7. Иероглифы внутри пирамиды. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):

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8. Вид на пирамиды Мероэ, 1 марта 2014. (Фото Ian Timbarlake | AFP | Getty Images):







9. В период персидского господства в Египте Мероитское царство утратило ряд своих северных территорий. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):







10. Немногочисленные туристы. Из-за экономических санкций поток туристов в последнее время упал в 10 раз, по сравнению с предыдущими годами. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):







11. Хатхор («дом Гора») — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, веселья и танцев. А это часовня, посвященная ей. (Фото Abd Raouf | AP):







12. Храм Бога-льва Апедемака. Фасад храма представляет собой парадные ворота, украшенные рельефами фараона Натакамани и королевы Аманиторе, подчёркивающие их божественную власть над рабами (или пленными). У ног фараона и королевы, как знак их царской власти, расположились львы. (Фото Mohamed Nureldin Abdallah | Reuters):







13. Пирамиды Мероэ. (Фото Mohamed Nureldin Abdallah):







14. Мероэ, 10 марта 2012. (Фото Abd Raouf | AP):







15. А это вид Мероэ в древности. Литография, 1850 г.







16. Южное кладбище Мероэ с девятью королевскими пирамидами (пять пирамид фараонов и четыре — королев). Кроме больших пирамид на этом кладбище также находятся сто девяносто пять захоронений меньших размеров.







17. Пирамида Мероэ.







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