С нами не соскучишься!

8 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Что значит заставляли?Зачем в СССР маль...
  • Ингерман Ланская
    пустышкаИсторические фото...
  • Алексей
    15 известный факт:миллионы этих пластиковых бутылок плавают в Тихом океане в большом мусорном острове.14 малоизвестных ...

Забытые пирамиды Мероэ

В пустыне на востоке Судана, на берегах реки Нил находятся почти 200 древних пирамид — многие из них являются гробницами царей мероитского Царства, которые правили здесь более 900 лет назад.

Пирамиды Мероэ меньше своих египетских собратьев, они имеют узкие основания и склоны по бокам. Некоторые из пирамид построены 2700 — 2300 лет назад и украшены декоративными элементами из культур фараонов Египта, Греции и Рима.

Хотя пирамиды Мероэ являются одними из главных достопримечательностей Судана, в последнее время о них стали забывать, как о туристическом направлении, из-за ряда экономических санкций, введенных различными западными странами.

Забытые пирамиды Мероэ

1. Первые поселения на месте Мероэ начали возникать, по-видимому, ещё в VIII в. до н. э. После завоевания Египта Ассирией в 671 до н. э. на территории исторической области Куш образовалось царство с центром в городе Напата. Во второй половине VI в. до н. э. столица государства была перенесена в Мероэ (отсюда — Мероитское царство).

После перенесения столицы Напата сохранила значение религиозного центра. Здесь располагались царские гробницы — пирамиды, проводилась коронация царей, избрание которых утверждалось жрецами. (Фото Mosa’ab Elshamy):

Забытые пирамиды Мероэ

2. На пути к пирамидам Мероэ, 16 апреля 2015. (Фото Mosa’ab Elshamy):

Забытые пирамиды Мероэ

3. Культ бога Амона на многих этапах истории Египта был самым распространённым. Жречество Амона было очень влиятельным. Храм Амона в Нага был основан фараоном Натакамани, храм достигал 100 метров в длину. В храме были установлены несколько статуй Натакамани.

Храм ориентирован по осям восток-запад, сложен из песчаника, который с годами сильно пострадал от эрозии. Храм построен в традиционном египетском стиле, с наружным двориком и колоннадой скульптур с головой барана (символ Амона). Этих «барашков» мы здесь и видим. (Фото Mohamed Nureldin Abdallah | Reuters):

Храм Амона в Нага

4. Захоронения времён царства Куш расположены в окрестностях Мероэ в трёх местах. (Фото Ian Timbarlake):

Забытые пирамиды Мероэ

5. Большинство пирамид состоит из каменной надземной части со стороной основания от 8 до 15 метров. Высота пирамид колеблется от 12 до 20 метров. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса сегодня — 138-139 метров. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):

Забытые пирамиды Мероэ

6. К западу от храма Амона располагается храм Бога-льва Апедемака, олицетворявшего у кушитов военную доблесть. Считалось, что бог Апедемак охраняет покой усопших членов семей фараонов. По этому поверию — каждый, кто нарушит покой, будет проклят Апедемаком.

На снимке ниже — римский павильон, или киоск — небольшой храм рядом с большими храмами Амона и Апедемака, выполненный в древнегреческом стиле. Парадная сторона украшена рельефами в египетском стиле, на римской притолоке — ряд священных египетских кобр.(Фото Mohamed Nureldin Abdallah | Reuters):

римский павильон, или киоск

7. Иероглифы внутри пирамиды. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):
[inpage]
Иероглифы внутри пирамиды

8. Вид на пирамиды Мероэ, 1 марта 2014. (Фото Ian Timbarlake | AFP | Getty Images):

Вид на пирамиды Мероэ

9. В период персидского господства в Египте Мероитское царство утратило ряд своих северных территорий. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):

Мероитское царство

10. Немногочисленные туристы. Из-за экономических санкций поток туристов в последнее время упал в 10 раз, по сравнению с предыдущими годами. (Фото Mosa’ab Elshamy | AP):

Немногочисленные туристы

11. Хатхор («дом Гора») — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, веселья и танцев. А это часовня, посвященная ей. (Фото Abd Raouf | AP):

Хатхор

12. Храм Бога-льва Апедемака. Фасад храма представляет собой парадные ворота, украшенные рельефами фараона Натакамани и королевы Аманиторе, подчёркивающие их божественную власть над рабами (или пленными). У ног фараона и королевы, как знак их царской власти, расположились львы. (Фото Mohamed Nureldin Abdallah | Reuters):

Храм Бога-льва Апедемака

13. Пирамиды Мероэ. (Фото Mohamed Nureldin Abdallah):

Пирамиды Мероэ

14. Мероэ, 10 марта 2012. (Фото Abd Raouf | AP):

Мероэ

15. А это вид Мероэ в древности. Литография, 1850 г.

А это вид Мероэ в древности. Литография

16. Южное кладбище Мероэ с девятью королевскими пирамидами (пять пирамид фараонов и четыре — королев). Кроме больших пирамид на этом кладбище также находятся сто девяносто пять захоронений меньших размеров.

15s

17. Пирамида Мероэ.

Пирамида Мероэ

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Забытые пирамиды Мероэ

И не забудьте:
Забытые пирамиды МероэПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх