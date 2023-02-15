Как выглядят пейсы, тонзура, гуменцо и другие мужские прически в разных конфессиях

Жизненная сила, отращивание прядей и пейсы

Иудеи оставляют неостриженными пряди на висках

По длине пейсов и по одежде иудеи узнают членов своей общины

Тонзура и гуменцо

Г. Мемлинг. Святой Бенедикт

Тонзура практиковалась до 1973 г.

Гуменцо - русский вариант тонзуры - было перенято от византийцев

Бритая голова буддиста и пучок на голове Будды

Будда обычно изображается с волосами и с ушнишей - особым «пучком» на макушке

Монахи в буддизме обривают волосы в знак отказа от прошлой жизни