Как выглядят пейсы, тонзура, гуменцо и другие мужские прически в разных конфессиях

Вряд ли была в истории цивилизации хоть сколько-нибудь продолжительная эпоха, когда волосам не придавалось бы особенное, даже сакральное значение. Практически все конфессии предписывали женщинам забыть о стрижках, а волосы прятать от окружающих под платком или другим головным убором. С мужскими же прическами все обстояло сложнее.
Жизненная сила, отращивание прядей и пейсы
Уже в древности вопрос о том, как должна выглядеть шевелюра, был подчинен старинным нормам и обычаям, у разных народов были свои поверья и традиции. В Древнем Египте, остригая детям волосы, оставляли отдельные пряди волос на висках или на темени. Считалось, что в волосах заключена жизненная сила.
Это верование позже нашло отражение в библейском повествовании о Самсоне, что был посвящен в назореи и принял обет не укорачивать волосы. Славяне не стригли ребенку волосы до достижения определенного возраста – этот обычай нередко соблюдается и в современном мире.
Иудеи оставляют неостриженными пряди на висках
Следуя предписаниям Торы, иудеи носили бороду, головной убор и не сбривали волосы на висках – они получили название пеот или пейсы. Необязательно, чтобы длина этих прядей превышала длину остальных волос на голове, но для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к иудаизму, свое религиозное рвение, часто пеот не стригли вовсе.
Сейчас заметные пейсы носят скорее ортодоксальные евреи, длина прядей при этом зависит от традиций общины и от местности – как и одежда верующих. Порой пейсы завивают – так делают, например, хасиды.
По длине пейсов и по одежде иудеи узнают членов своей общины
Характерные особенности внешнего облика иудеев демонстрировали верность библейским заветам вместе с готовностью следовать им при любых обстоятельствах. Еще в первой половине XIX века пейсы подвергались гонениям: император Николай I издал указ, запрещавший евреям носить подобные прически. Но санкции не уничтожили традицию, евреи подвергались наказаниям, но продолжали сохранять верность традиции. Позже, столкнувшись с нацистским режимом, им пришлось отстаивать свои убеждения уже в несравнимо более опасных условиях.
Тонзура и гуменцо
Выстрижение волос при проведении христианского обряда символизирует приобщение к церкви. Когда возник этот обычай – стричь волосы при посвящении в ту или иную степень духовного служения, точно не известно. Во всяком случае, так делали уже в первые столетия новой эры. Поначалу волосы выстригали надо лбом. А с 683 года, когда состоялся IV Толедский собор, официально было закреплено правило о тонзуре - пострижении кругообразно, на макушке, оставляя волосы «в круг».
Г. Мемлинг. Святой Бенедикт
Таков был знак перехода в статус монаха или священнослужителя. Остригая большую часть волос, христианин провозглашал тем самым свою принадлежность церкви; в те времена полностью выбритая голова могла быть лишь у рабов.
«Ободок» невыстриженных волос символически напоминал терновый венец Христа. Требование носить тонзуру для католических монахов сохранялось вплоть до 1973 года, до того момента, когда оно было признано необязательным по решению папы Павла VI.
Тонзура практиковалась до 1973 г.
Православная церковь долгое время сохраняла ту же традицию – выбривать или выстригать волосы на темени, оставляя их по краям. На Руси такая стрижка получила название «гуменцо» - от слова «гумно», то есть выровненная, вычищенная часть земли. На голове носили шапочку-скуфью, которая еще носила название «плешегрейка» или «наплешник».
Традиция выстригать гуменцо пришла на Русь из Византии и благополучно просуществовала вплоть до реформ патриарха Никона в середине XVII века. По новому правилу следовало оставить в прошлом обычай носить «венец Христов», а волосы отпускать.
Гуменцо - русский вариант тонзуры - было перенято от византийцев
На практике гуменцо сохранялось и после официальных нововведений. Лишь к середине XIX века священники и монахи в России обрели привычный для настоящего времени вид. Когда именно перестали выстригать гуменцо – вопрос остается открытым. Кстати, что касается православных греков, то женатым священнослужителям полагается носить короткую стрижку, в отличие от холостых, монашествующих – те отпускают волосы.
Бритая голова буддиста и пучок на голове Будды
Буддисты полностью сбривают волосы на голове. Таким образом они освобождаются от разного «мусора» - тщеславия, зависти, всего суетного и мешающего двигаться на пути к просветлению. Волосы, по философии буддизма, хранят информацию о личности человека, его мыслях и поступках – все это надлежит оставить в прошлом.
Будда обычно изображается с волосами и с ушнишей - особым «пучком» на макушке
А вот сам Будда, как правило, изображается с волосами, уложенными в пучок. В кругах, где вращался Сиддхартха, предполагалась такая прическа – это было необходимо для ношения тюрбана. На макушке изображают ушнишу – выпуклое образование на макушке, символ достигнутого просветления.
До того, как Будда достиг просветления, он носил длинные волосы, а став аскетом, остриг их, отказавшись от своего происхождения.
Монахи в буддизме обривают волосы в знак отказа от прошлой жизни
Кстати, по легенде, традиционное изображение Будды – сидящего в позе лотоса, правой рукой касающегося земли, а в левой держащего чашу для подаяний – возникло благодаря чуду. Когда один из правителей Индии пожелал иметь при себе портрет Будды, он пригласил лучших мастеров-художников, но ни один не смог добиться точного отображения внешности принца. Тогда кисти и краски сами создали этот портрет – первый, по преданию, портрет Будды.
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