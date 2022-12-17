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Идеи украшения камина

Необязательно жить в частном доме, чтобы иметь свой собственный камин. Сейчас очень популярен тренд на электронные камины, а также в честь Нового года многие делают фальш-камины. Сегодня мы покажем, как можно украсить к волшебному празднику уютные камины.

Елочная классика



Елочная гирлянда – это классическое украшение камина. Можно купить уже готовый вариант или сделать гирлянду своими руками. Для этого подходят как искусственные, так и срезанные у живой елки ветки.

Идеи украшения камина

Украшение камина остролистом



В Европе часто используют остролист для украшения своего дома к Рождеству. Это вечнозеленое растение, которое имеет ярко-красные ягоды. При помощи искусственного или живого растения можно стильно украсить свой камин к празднику.

Идеи украшения камина

Креативный камин со мхом



А еще появился новый тренд – украшение камина мхом. Он будет альтернативой ёлочной гирлянде, да и выглядит такой вариант более эффектно и необычно.

Идеи украшения камина

Рождественские носочки



Это зарубежная традиция, но и у нас в стране некоторые повторяют ее у себя дома. Здесь сам факт в красоте и уюте носочков, которые украшены в тему Нового года. И именно носочки лучше всего смотрятся на камине.

Идеи украшения камина

Венок над камином



Традиционный венок обязан занять свое место над вашим камином. Всегда есть возможность купить готовый вариант, но сделанный своими руками из подручных средств венок будет создавать уникальный интерьер вашего камина.

Идеи украшения камина

Елочные игрушки



Если вы отказались от привычной елки и решили сделать камин главным символом праздника, тогда добавьте елочных игрушек. Идеально выглядит декор, если выбрать игрушки в одном цвете, но в разных размерах.

Идеи украшения камина

Свечи



Для создания нотки романтики в атмосферу можно на камин поставить красивые подсвечники и зажечь свечи. В этом случае можно даже отказаться от световых гирлянд. Главное, помните о безопасности.

Идеи украшения камина

Гирлянды



Самый простой способ украсить новогодний камин – это разместить на нем разноцветные гирлянды. Пусть вместе с живым огнем ваша квартира или дом разукрасится во все цвета радуги.

Идеи украшения камина

Фальш-камин



Не расстраивайтесь, что у вас нет настоящего камина. При желании вы можете сами сделать для себя не менее уютный и красивый камин из коробок или других материалов. Украсить фальш-камин можно точно так же, как и настоящий.

Идеи украшения каминаЕсли у вас есть камин, то обязательно украсьте его к Новому году. Приятный вечер возле него позволит полноценно насладиться праздничным настроением.
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