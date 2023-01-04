Как реальные люди пытались стать бессмертными

Бессмертие манило человека всегда. В попытках избежать неминуемой участи кто-то утешался существованием жизни загробной, а кто-то пытался продлить дни своей земной юдоли. Японские монахи без страха мумифицировали свои тела, в надежде обрести вечную жизнь. В то же время европейские алхимики не жалея усилий трудились над эликсиром бессмертия и даже в революционном пламени российские ученые не оставляли попыток добыть секрет долголетия. Перед вами совершенно реальные люди, которые, по слухам, действительно смогли подобраться вплотную к самой пугающей тайне мира.









Александр Богданов

Альберт Магнус

Диана де Пуатье

Цинь Ши Хуан

Исаак Ньютон

Ричард Чэнфри

Граф Сен-Жермен