Как реальные люди пытались стать бессмертными

Бессмертие манило человека всегда. В попытках избежать неминуемой участи кто-то утешался существованием жизни загробной, а кто-то пытался продлить дни своей земной юдоли. Японские монахи без страха мумифицировали свои тела, в надежде обрести вечную жизнь. В то же время европейские алхимики не жалея усилий трудились над эликсиром бессмертия и даже в революционном пламени российские ученые не оставляли попыток добыть секрет долголетия. Перед вами совершенно реальные люди, которые, по слухам, действительно смогли подобраться вплотную к самой пугающей тайне мира.
Александр Богданов
Этот российский ученый был одним из крупнейших идеологов социализма. Он крепко дружил с Лениным, основал собственный институт переливания крови и сумел еще в 1912 году предвосхитить появление кибернетики. Богданов придумал и развил теорию омоложения через переливание крови, очень хорошо принятую революционной Россией. Ученый ставил опыты на себе и погиб во время одиннадцатого переливания от отторжения крови.
Альберт Магнус
Магнус считается одним из самых великих немецких философов и богословов средневековья. Естественно, он подвизался и в алхимии — в ту пору этой наукой интересовались все образованные люди. Альберт Магнус прожил целых 80 лет, что для 1200 года было настоящим рекордом. Кроме того, по легенде Альберт был первым алхимиком, которому удался процесс трансмутации золота из других материалов. Затем он открыл философский камень и передал его своему ученику Фоме Аквинскому.
Диана де Пуатье
Любовница короля Генриха II пыталась продлить молодость странным напитком из расплавленного золота и ртути. На самом деле, красота Дианы скорее основывалась на ее физических упражнениях (девушка ни дня не проводила без конной охоты и заплывов в озере) и генетической удаче. Однако, прожила эта королевская фаворитка достаточно долго и умерла лишь в 66 лет, сломав ногу на охоте.
Цинь Ши Хуан
Цинь Ши Хуан был первым правителем объединенного Китая и первым, кого стали величать императором. Во время его правления возвели Великую китайскую стену, построили знаменитую Терракотовую армию и устроили национальную систему дорог. Кроме того, Цинь Ши Хуан стал первым стремиться обрести вечную жизнь. Отчаявшись найти бессмертие, он послал несколько кораблей на поиски мифического острова Пэнлай за эликсиром жизни. Император так и не дождался возвращения своих слуг — Цинь Ши Хуан погубил себя модными в ту пору «таблетками бессмертия», в состав которых входила ртуть.
Исаак Ньютон
Один из самых влиятельных ученых всех времен жил в мире, где наука легко взаимодействовала с магией и алхимией. Великий физик посвятил всю вторую половину жизни работой над поисками Эликсира бессмертия и философского камня. Самое странное, что в один прекрасный день Исаак Ньютон собственноручно поджег свою мастерскую и запретил тушить здание. Предполагается, что ученый таки нашел искомые материалы, но счел их слишком опасными для всего человечества.
Ричард Чэнфри
Француз Ричард Чэнфри «раскрыл» свою истинную личность лишь в 70-х годах прошлого века. На главном национальном канале этот странный человек заявил, что является ни кем иным, как бессмертным графом Сен-Жерменом. До 1981 года «граф» оставался любовником знаменитой певицы Далиды, а затем пропал без вести.
Граф Сен-Жермен
И, конечно, мы не могли упомянуть и самого графа Сен-Жермена. Никто не знает, когда именно родился этот странный французский дворянин. Граф был очень богат, говорил на всех европейских и на трех арабских языках, изучал философию и почти никогда не спал. Сен-Жермен пользовался благосклонностью короля и мог без страха проводить многочисленные алхимические опыты. В 1784 году граф инсценировал свою смерть и пропал. То, что это была именно инсценировка подтверждают многочисленные свидетели, видевшие как через неделю после смерти Сен-Жермен взошел по трапу собственного судна в Булони.
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