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Что в мусорке тебе моей: дельные способы использования того, что обычно выбрасывают в ведро


Полезные идеи использования пищевых отходов.

Полезные идеи использования пищевых отходов.

Мы привыкли отправлять пищевые отходы прямо в мусорное ведро. Однако опытные хозяйки знают, что очистки от продуктов не такие уж и бесполезные. Например, гуща от кофе эффективно отпугивает насекомых, а банановая кожура - прекрасный полироль для обуви. Об этих и других полезных свойствах отходов - далее в материале.

1. Защита от насекомых


Отработанный кофе от насекомых.

Отработанный кофе от насекомых.

Отработанный кофе - это экологически чистый репеллент, который не помешает любителям отдыха на природе. Перед использованием кофейную гущу нужно хорошо просушить, сложить в жестяную баночку или выложить на фольгу и поджечь. Специфический запах горящего кофе на некоторое время отпугнет комаров, мух, ос и мошек.

2. Ароматизированное моющее средство


Моющее средство из апельсиновой цедры.

Моющее средство из апельсиновой цедры.

Из апельсиновой цедры можно приготовить натуральное ароматизированное моющее средство для рабочих поверхностей на кухне. Просто нарежьте цедру тонкими полосками, опустите в пульверизатор, добавьте 100 грамм воды, столько же уксуса и оставьте настаиваться в течение суток.

3. «Скраб» для сковородок


Чистящее средство из яичной скорлупы.

Чистящее средство из яичной скорлупы.

Всем известно, что яичную скорлупу можно использовать в качестве удобрения, а также для подкормки домашней птицы.
Однако мало кто знает, что измельченную яичную скорлупу можно использовать для чистки старых сковородок. Просто положите немного раскрошенной скорлупы на поверхность сковородки и тщательно потрите ее губкой с моющим средством. Такой «скраб» эффективно справляется с остатками пригоревшей еды.

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4. Пряная добавка


Растительное масло с измельченными стеблями зелени.

Растительное масло с измельченными стеблями зелени.

Если вы любите заправлять салаты растительным маслом, опробуйте рецепт, который улучшит его вкус. Для этого добавьте в емкость с маслом измельченные стебли зелени.

5. Ароматизатор для обуви


Чайные пакетики от неприятного запаха.

Чайные пакетики от неприятного запаха.

Использованные чайные пакетик можно превратить в отличный дезодорант для обуви. После того, как используете пакетик по назначению, просушите их и положите на ночь в свои беговые кроссовки. К утро от неприятного запаха не останется и следа.

6. Хранение фруктов и овощей


Луковая шелуха для хранения фруктов и овощей.

Луковая шелуха для хранения фруктов и овощей.

Есть множество вариантов использования луковой шелухи. Один из них - хранение в ней овощей и фруктов. Засыпьте в ящик большой пакет шелухи и сложите вымытые овощи или фрукты. Это позволит предотвратить гниение.

7. Чистка и аромат


Лимон для чистки сантехники.

Лимон для чистки сантехники.

Никогда не выбрасывайте остатки лимонов. Их можно использовать для качественной чистки сантехники. Кроме того, куски выжатых лимонов можно положить на решетку раковины и пустить воду. Такая хитрость позволит на время избавиться от неприятного запаха, который со временем появляется в трубах.

Видео-бонус:


 

8. Освежающий напиток


Полезный напиток из огуречных шкурок.

Полезный напиток из огуречных шкурок.

Вместо того, чтобы выбрасывать кожицу огурцов, приготовьте из нее полезный освежающий напиток. Просто залейте шкурки водой, дайте настояться в течение нескольких часов, перелейте в стакан и добавьте пару кубиков льда.

9. Чистка алюминиевой посуды


Чистка алюминиевой посуды яблочной кожурой.

Чистка алюминиевой посуды яблочной кожурой.

Со временем алюминиевая посуда покрывается пятнами и темнеет. Вернуть ей первозданный вид помогут яблочные шкурки. Чтобы произвести чистку, положите в потемневшую кастрюлю пригоршню яблочных шкурок, залейте водой, доведите до кипения, а после оставьте на 30 минут томиться на медленном огне. После этого, отвар нужно слить, а кастрюлю потереть мягкой губкой и промыть под проточной водой.

10. Маски и скрабы


Косметические средства из гранатовой кожуры.

Косметические средства из гранатовой кожуры.

Гранатовые корки - мощный антиоксидант, обладающий регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Поэтому, когда в следующий раз будете есть гранат, засушите его шкурки, а позднее измельчите их в кофемолке. Гранатовый порошок можно смешать с небольшим количеством воды и несколькими каплями лимонного сока. Получившуюся смесь следует наносить на лицо, как маску для борьбы с прыщами. Если гранатовый порошок смешать с кефиром до состояния пасты, получится эффективный пилинг для ежедневного использования. Он прекрасно увлажняет кожу и предотвращает появление морщин.

11. Полироль для обуви


Банановая кожура для полировки обуви.

Банановая кожура для полировки обуви.

Банановая кожура далеко не так бесполезна, как кажется на первый взгляд. Ее можно измельчать, превращая в удобрение, использовать для отбеливания зубов, а также для чистки обуви. Что касается последнего пункта, нужно просто оторвать кусочек кожуры и тщательно потереть его внутренней стороной о кожаные ботинки. После такой процедуры обувь засияет не хуже, чем после применения специального полирующего средства.

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Что в мусорке тебе моей: дельные способы использования того, что обычно выбрасывают в ведро

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Что в мусорке тебе моей: дельные способы использования того, что обычно выбрасывают в ведроПодписаться на мой Instagram
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