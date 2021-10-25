Что в мусорке тебе моей: дельные способы использования того, что обычно выбрасывают в ведро

Полезные идеи использования пищевых отходов.
Мы привыкли отправлять пищевые отходы прямо в мусорное ведро. Однако опытные хозяйки знают, что очистки от продуктов не такие уж и бесполезные. Например, гуща от кофе эффективно отпугивает насекомых, а банановая кожура - прекрасный полироль для обуви. Об этих и других полезных свойствах отходов - далее в материале.
1. Защита от насекомых
Отработанный кофе от насекомых.
Отработанный кофе - это экологически чистый репеллент, который не помешает любителям отдыха на природе. Перед использованием кофейную гущу нужно хорошо просушить, сложить в жестяную баночку или выложить на фольгу и поджечь. Специфический запах горящего кофе на некоторое время отпугнет комаров, мух, ос и мошек.
2. Ароматизированное моющее средство
Моющее средство из апельсиновой цедры.
Из апельсиновой цедры можно приготовить натуральное ароматизированное моющее средство для рабочих поверхностей на кухне. Просто нарежьте цедру тонкими полосками, опустите в пульверизатор, добавьте 100 грамм воды, столько же уксуса и оставьте настаиваться в течение суток.
3. «Скраб» для сковородок
Чистящее средство из яичной скорлупы.
Всем известно, что яичную скорлупу можно использовать в качестве удобрения, а также для подкормки домашней птицы. Однако мало кто знает, что измельченную яичную скорлупу можно использовать для чистки старых сковородок. Просто положите немного раскрошенной скорлупы на поверхность сковородки и тщательно потрите ее губкой с моющим средством. Такой «скраб» эффективно справляется с остатками пригоревшей еды.
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4. Пряная добавка
Растительное масло с измельченными стеблями зелени.
Если вы любите заправлять салаты растительным маслом, опробуйте рецепт, который улучшит его вкус. Для этого добавьте в емкость с маслом измельченные стебли зелени.
5. Ароматизатор для обуви
Чайные пакетики от неприятного запаха.
Использованные чайные пакетик можно превратить в отличный дезодорант для обуви. После того, как используете пакетик по назначению, просушите их и положите на ночь в свои беговые кроссовки. К утро от неприятного запаха не останется и следа.
6. Хранение фруктов и овощей
Луковая шелуха для хранения фруктов и овощей.
Есть множество вариантов использования луковой шелухи. Один из них - хранение в ней овощей и фруктов. Засыпьте в ящик большой пакет шелухи и сложите вымытые овощи или фрукты. Это позволит предотвратить гниение.
7. Чистка и аромат
Лимон для чистки сантехники.
Никогда не выбрасывайте остатки лимонов. Их можно использовать для качественной чистки сантехники. Кроме того, куски выжатых лимонов можно положить на решетку раковины и пустить воду. Такая хитрость позволит на время избавиться от неприятного запаха, который со временем появляется в трубах.
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8. Освежающий напиток
Полезный напиток из огуречных шкурок.
Вместо того, чтобы выбрасывать кожицу огурцов, приготовьте из нее полезный освежающий напиток. Просто залейте шкурки водой, дайте настояться в течение нескольких часов, перелейте в стакан и добавьте пару кубиков льда.
9. Чистка алюминиевой посуды
Чистка алюминиевой посуды яблочной кожурой.
Со временем алюминиевая посуда покрывается пятнами и темнеет. Вернуть ей первозданный вид помогут яблочные шкурки. Чтобы произвести чистку, положите в потемневшую кастрюлю пригоршню яблочных шкурок, залейте водой, доведите до кипения, а после оставьте на 30 минут томиться на медленном огне. После этого, отвар нужно слить, а кастрюлю потереть мягкой губкой и промыть под проточной водой.
10. Маски и скрабы
Косметические средства из гранатовой кожуры.
Гранатовые корки - мощный антиоксидант, обладающий регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Поэтому, когда в следующий раз будете есть гранат, засушите его шкурки, а позднее измельчите их в кофемолке. Гранатовый порошок можно смешать с небольшим количеством воды и несколькими каплями лимонного сока. Получившуюся смесь следует наносить на лицо, как маску для борьбы с прыщами. Если гранатовый порошок смешать с кефиром до состояния пасты, получится эффективный пилинг для ежедневного использования. Он прекрасно увлажняет кожу и предотвращает появление морщин.
11. Полироль для обуви
Банановая кожура для полировки обуви.
Банановая кожура далеко не так бесполезна, как кажется на первый взгляд. Ее можно измельчать, превращая в удобрение, использовать для отбеливания зубов, а также для чистки обуви. Что касается последнего пункта, нужно просто оторвать кусочек кожуры и тщательно потереть его внутренней стороной о кожаные ботинки. После такой процедуры обувь засияет не хуже, чем после применения специального полирующего средства.
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