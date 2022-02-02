Маленькие хитрости, которые позволят сделать уборку в доме быстрее и качественнее

Никому не нравится убираться в доме, тем более затевать глобальную уборку - ведь это так скучно и утомительно.

Однако, делать это нужно, хотя бы время от времени.

К счастью, существует огромное количество маленьких секретов, каждый из которых способен значительно упростить и ускорить этот процесс.

1. Каждой вещи свое место

Все должно быть на своих местах.

Хочется делать уборку в доме как можно реже? Лучше всего начать с того, чтобы придумать каждой конкретной вещи свое место. Это и есть порядок. После этого останется только навести его один раз и заставить себя поддерживать заданную установку. Впоследствии все это позволит сэкономить уйму времени.

2. Чистим обувь

Нельзя дать обуви скапливаться.

Совет наиболее актуальный для «межсезонья». Обувь следует мыть и чистить сразу после прихода домой. Это решит две проблемы. Во-первых, в прихожей (а впоследствии и всем доме) будет оставаться меньше грязи, воды и пыли с улицы. Во-вторых, обувь не будет скапливаться по несколько пар одного члена семейства в одном месте.

3. Сохраняем коробки от обуви

Делаем систему хранения.

Выбрасывать коробки от обуви при покупке точно не стоит. Когда закончится сезон, она еще успеет послужить прекрасным контейнером для той самой обуви, которую уже не получиться надеть в силу объективных причин.

4. Убираем запах от ведра

Это очень важно сделать.

Никакого неприятного запаха от мусорного ведра не будет, если предварительно постелить на его дно несколько сухих газет и посыпать их небольшим количеством соды. Самое главное не забывать менять бумагу или газеты при каждой чистке ведра.

5. Неприятный запах в холодильнике

У многих с этим беда.

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике очень просто! Достаточно поставить в проблемное отделение небольшой контейнер с активированным углем. Уже совсем скоро в «царстве еды» будет царить свежесть.

6. Салфетки из микрофибры

Полезная вещица.

Для протирания большей части мебели в доме лучше всего использовать салфетки из микрофибры. Главное достоинство таких салфеток заключается в том, что они не оставляют царапин на мебели, даже после интенсивного протирания пыли.

7. Специальные средства

Стоят средства не так уж много.

Для протирания стекол и зеркал лучше всего использовать средства, которые содержат вещества с антизапотевающим эффектом. Они значительно сократят время уборки и не будут оставлять разводов на поверхности. Во время удаления пыли с мебели стоит пользоваться средствами с антистатическим эффектом. Они значительно сократят оседание пыли.

8. Одноразовая посуда

Для самых ленивых.

Использование одноразовой посуды значительно сократит время, требующееся на уборку после большой вечеринки. Можно и каждый день такой пользоваться, если неохота работать губкой. Стоит набор такой посуды не очень дорого.

9. Пускай отмокнет

Пусть сначала постоит в горячей водичке.

Если на кухне скопилась целая гора грязной посуды с засохшими и затвердевшими пятнами, то лучше всего для начала оставить всю эту посуду отмокать на некоторое время в горячей воде.

10. Регулярность

Уборке свое время.

Наконец, если делать уборку регулярно, в строго установленное для себя самого время, а не ждать, когда проблемы в доме дадут о себе знать, то и убираться будет намного проще. А самое главное - времени на такую уборку уйдет куда меньше.

Источник