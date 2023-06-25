Детский ГУЛАГ: Как советская система перевоспитывала детей «врагов народа»







Такие плакаты как в издевку, тогда были повсюду.

Как и полагается с детьми врагов народа

Детскими глазами сказано все...

Сироты и беспризорники были частым явлением.

Детский ГУЛАГ

В детских лагерях свои правила, впрочем особых отличий от взрослого ГУЛАГа не было.

Стереть из памяти

Стать лишним человеком можно было даже если тебе три года.

Детский сад при лагере.

Подросших детей из лагеря увозили в детдома.

У большинства ребят не было никакого будущего.

Множество «ненужных» детей

Условия содержания детей были плохими.

Обезличенность и усредненность были типичными для этой системы.

Перевоспитание, очень похожее на уничтожение.

Вряд ли воспитанникам детских домов рассказывали, что они оказались здесь благодаря товарищу с бюста.