Как справиться с налётом в душевой кабине

Ванная комната — это место, где мы стараемся поддерживать чистоту, но эта задача не всегда проста. Очистка душевой кабины от мыла и пятен не дает спать по ночам многим из нас.

Даже самая дорогая, со вкусом оформленная душевая кабина перестает впечатлять своим дизайном, когда мы видим повсюду неприглядную грязь.

Как содержать душевую кабину в чистоте

Чистка душевой кабины — лучший домашний способ

Вместо того, чтобы вкладывать средства в дорогостоящие химикаты, которые могут повредить очищенные поверхности, давайте попробуем домашние средства. Самодельное средство для душевой кабины от налета удалит не только известковый налет, но и избавит от осадка в мгновение ока.Даже после непродолжительного купания мы заметим разводы и мыльные отложения на стенках душевой кабины. Со временем грязь будет сложнее удалить, поэтому стоит действовать сразу.Идеально было бы не только смывать остатки шампуня со стен душевой кабины, но и собирать воду со стен при помощи швабры.Однако не у всех есть время и желание на эти дополнительные занятия сразу после утренней ванны, поэтому неудивительно, что в душевой кабине часто появляется известковый налет.Большинство из нас в первом порыве хотят очистить душевую кабину от остатков мыла и известкового налета с помощью специализированных моющих средств.Хотя сильные чистящие средства для ванных комнат обычно эффективны, они могут нанести непоправимый вред очищаемой поверхности, например, матирование или появление царапин.С другой стороны, более деликатные чистящие средства часто оказываются недостаточными для удаления таких стойких загрязнений.Можно ли избавиться от известкового налета и пятен в душевой кабине другим способом? Да! Простое домашнее средство для душевой кабины от налета оказывается безопасным и удивительно эффективным .Продукты, которые заставят душевую кабину сиять чистотой, всегда у вас под рукой.Чтобы удалить известковый налет и пятна от мыла, давайте приготовим домашнее средство всего из трех ингредиентов:Налейте в посуду 1 стакан теплой воды, затем добавьте 3 столовые ложки уксуса и ополаскиватель для посудомоечных машин.Все тщательно перемешать и перелить в бутылку с диффузором.Распылите смесь на стекло и стены душевой кабины, а затем аккуратно протрите тряпкой.Промойте поверхности водой и удалите скребком. Чтобы кабина сияла как никогда раньше, можно наконец, отполировать ее салфеткой из микрофибры.