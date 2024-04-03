Зачем обрезать рассаду перца

Почему некоторые огородники обрезают рассаду перца? Что это даёт? Как быстро нарастить корневую систему и получить мощный урожай? Обо всём этом и не только расскажем чуть ниже. После простой процедуры — обрезки верхушки — рассада даст отличный урожай.

Попробуйте провести такой эксперимент хотя бы с несколькими перцами!







Обрезка вытянувшейся рассады

Укоренение верхушки рассады

Ускоренное наращивание корней

Результат выращивания

Обрезать рассаду перца нужно обязательно между двумя листьями. Должна остаться «палочка», на которой впоследствии появятся корни. Возле междоузлия корни не образуются, и рассада погибнет!Обрезанную верхушку рассады перца поставьте в стаканчик 200 мл с водой. Обязательно добавьте укоренитель для ускорения образования корней (до 2 недель). В простой воде перец будет укореняться 1 месяц. В качестве укоренителя может выступать Корневин (1 г на 1 л) или Фитоклон (2 капли на 1 см воды в стаканчике 200 мл). Результат укоренения можете оценить на фото ниже:После появления корней верхушку рассады нужно высадить в индивидуальный горшочек. Грунт насыпайте обязательно рыхлый, дышащий! Для того чтобы укоренённая рассада скорее дала мощную корневую систему, подкормите её. В 1 л воды разведите 1 г монокалий фосфат. Добавьте также любое удобрение с гуматами, пролейте.Через 5-7 дней перчик начнёт стремительно расти. Когда наступит подходящее время, пересадите его в теплицу или открытый грунт. Урожай будет великолепным!Укоренённая верхушка даёт больше урожая, чем просто рассада перца. К тому же это лучший выход из ситуации, когда рассада вытянулась, а посадка в огород ещё не скоро.