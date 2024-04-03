Зачем обрезать рассаду перца

Почему некоторые огородники обрезают рассаду перца? Что это даёт? Как быстро нарастить корневую систему и получить мощный урожай? Обо всём этом и не только расскажем чуть ниже. После простой процедуры — обрезки верхушки — рассада даст отличный урожай.
Попробуйте провести такой эксперимент хотя бы с несколькими перцами!
Обрезка вытянувшейся рассады
Обрезать рассаду перца нужно обязательно между двумя листьями. Должна остаться «палочка», на которой впоследствии появятся корни. Возле междоузлия корни не образуются, и рассада погибнет!
Укоренение верхушки рассады
Обрезанную верхушку рассады перца поставьте в стаканчик 200 мл с водой. Обязательно добавьте укоренитель для ускорения образования корней (до 2 недель). В простой воде перец будет укореняться 1 месяц. В качестве укоренителя может выступать Корневин (1 г на 1 л) или Фитоклон (2 капли на 1 см воды в стаканчике 200 мл). Результат укоренения можете оценить на фото ниже:
Ускоренное наращивание корней
После появления корней верхушку рассады нужно высадить в индивидуальный горшочек. Грунт насыпайте обязательно рыхлый, дышащий! Для того чтобы укоренённая рассада скорее дала мощную корневую систему, подкормите её. В 1 л воды разведите 1 г монокалий фосфат. Добавьте также любое удобрение с гуматами, пролейте.
Результат выращивания
Через 5-7 дней перчик начнёт стремительно расти. Когда наступит подходящее время, пересадите его в теплицу или открытый грунт. Урожай будет великолепным!
Укоренённая верхушка даёт больше урожая, чем просто рассада перца. К тому же это лучший выход из ситуации, когда рассада вытянулась, а посадка в огород ещё не скоро.
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