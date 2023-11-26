Что будет, если засыпать апельсин сахаром и «забыть» о нём на 2 часа

Апельсин в сахаре и другие способы использовать цитрусовые этим летом.
Лето справедливо считается сезоном витаминов и всяких полезных вкусностей. При таком обилии натуральных лакомств даже лишний раз к шоколадке потянуться – почти грешно. Но несмотря на ягодно-арбузное разнообразие, не стоит сбрасывать со счетов и традиционно зимние (для этой части света) апельсины с мандаринами. Вот, как с их помощью умелые хозяйки делают лето ещё ярче и приятнее.
Летом апельсины будут тоже кстати.
Апельсинам и мандаринам всегда найдётся тёплое местечко в доме. Притом главную ценность составляет даже не мякоть ароматных цитрусовых, а их цедра. Концентрация витаминов С, K и D в кожуре просто зашкаливает. Не говоря уже о приятном аромате. Но жевать свежий мандарин прямо со шкуркой кажется не самой аппетитной затеей. А потому вот способы, как выжать из неё весь максимум и без вреда для желудка.
1. Сделать натуральный «мармелад»
Натуральный мармелад.
Никаких ароматизаторов, идентичных натуральному! В этом мармеладе будет ни грамма химии, зато вкуса – хоть отбавляй. А сделать этот десерт сможет даже тот, кто с готовкой исключительно на «вы».
Для приготовления карамелизированных апельсинов понадобятся:
1. 1 апельсин (количество варьируйте по желанию, соблюдая пропорцию);
2. 100 г сахара;
3. Чуть меньше половины стакана воды;
4. Глубокая кастрюля
Томите на медленном огне около двух часов.
Апельсин(ы) тщательно вымойте и нарежьте кружками прямо с цедрой. На дно миски засыпьте половину от всего приготовленного сахара, на него выложите дольки. Сверху добавьте оставшийся сахар, воду и поставьте кастрюлю на медленный огонь. Томите около 2 часов.
К чаю и в качестве дополнения к десерту просто замечтально!
Дайте остыть и подавайте к столу. Выйдет определённо вкуснее мармеладных «лимонных долек». И точно полезнее.
2. Добавить любой выпечке больше аромата и вкуса
Отличная приправа и натуральный ароматизатор.
Из цедры апельсина или мандарина можно сделать естественный и полезный ароматизатор для выпечки. Для этой цели используйте фрукты с тонкой кожурой. Высушите её, блендером измельчите в порошок и используйте для выпекания. На этот аромат слетятся все домашние. И, возможно, даже парочка соседей.
3. Снять стресс, когда всё достало
Японцы знают толк в «правильной» ванной.
Эфирное масло цитрусовых одновременно добавляет энергии и при этом подправляет неприятные последствия стресса. Но возиться с аромалампами – занятие на любителя. Зато можно добавить несколько мелко порезанных (и предварительно помытых) корочек в горячую ванную. Естественная ароматерапия и полный релакс гарантированы. Притом без риска сжечь квартиру.
4. Перестать комплексовать из-за блестящего лица
Освежающая и матирующая дымка для лица.
Летом потеют все и это нормально. Потеть в другое время года – это тоже окей. Но если вам надоело каждые полчаса пудрить лицо, чтобы не блестело, можно немного напрячься и сделать матирующий спрей для кожи. Для этого смешайте апельсиновые и мандариновые корки, мелко их порежьте, залейте кипятком и дайте настояться хотя бы ночь. Утром процедите и перелейте жидкость во флакон с пульверизатором. Распыляйте в течение дня (можно даже поверх макияжа) и наслаждайтесь ощущением свежести. А бодрящий запах не даст уснуть за компьютером.
5. Избавиться от неприятного запаха мусорного ведра
Освежит даже мусор.
В летнюю жару эта проблема особенно актуальна. А потому всегда держите наготове парочку шкурок апельсина или мандарина. Регулярно добавляйте их к другому мусору в ведре, особенно самому «ароматному». И не забывайте почаще его, мусор, выбрасывать.
6. Наполнить всю квартиру ароматом Нового года
Ароматная гирлянда на все сезоны.
И какая разница, что по календарю разгар июня? С этой ароматной гирляндой можно забыть об аэрозольном освежителе. А её запах заставит даже самого угрюмого гостя невольно улыбнуться.
7. Прогнать моль из шкафа
Моль такое угощение точно не обрадует.
Сушёные корки цитрусов – до безобразия ленивый способ избавиться от моли. А ещё и безопасный. Просто раскидайте их по шкафу, ящикам с вещами и разложите немного по карманам. Моль эту затею явно не оценит и уберётся восвояси.
8. Отучить домашних любимцев пробовать на зуб комнатные растения
Попался на горячем.
Если сложно толково разъяснить коту, что кушать базилик – это прерогатива людей, а не кошек, то нужно действовать жёстко. Обойдёмся без рукоприкладства: вместо этого разбросайте по горшкам с растениями кусочки цедры. Зелёным она не повредит, а вот всякие усатые-полосатые плохо переносят резкие ароматы. Так что посягательства на зелень и цветы им придётся прекратить. Ниже – наглядная демонстрация кошачьего недовольства при виде апельсна.
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