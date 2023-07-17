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На пике популярности, или 7 смелых цветовых решений в декоре современного интерьера


Тенденции дизайна интерьера 2018 года.

Тенденции дизайна интерьера 2018 года.

По словам современных дизайнеров, 2018 год привнесёт в дома не только множество смелых решений, связанных с отделкой интерьера, а и буйство красок от сочно-жёлтых, зелёных и розовых до глубоких чёрных, серых и золотистых. И поверьте, данная цветовая палитра рассчитана не только на стены, полы и потолки, а и на мебель, светильники и прочие аксессуары.

1. Жёлтый – залог солнечного настроения


Гостиная. Достаточно разбавить спокойную обстановку ярким диваном и комната засияет по-новому.

Гостиная. Достаточно разбавить спокойную обстановку ярким диваном и комната засияет по-новому.


Маленький акцент в виде торшера.

Маленький акцент в виде торшера.

 
Сдержанные цвета и оттенки в сочетании с ярко-жёлтым придадут кухне особый шарм и изюминку.

Сдержанные цвета и оттенки в сочетании с ярко-жёлтым придадут кухне особый шарм и изюминку.

 
Обеспечить позитив и хорошее настроение в детской комнате помогут не только яркие игрушки, а и мебель.

Обеспечить позитив и хорошее настроение в детской комнате помогут не только яркие игрушки, а и мебель.

 
Когда жёлтый становится частью стен и потолка.

Когда жёлтый становится частью стен и потолка.

 
Солнечная спальня. Идеальное сочетание стены и покрывала.

Солнечная спальня. Идеальное сочетание стены и покрывала.


Жёлтый цвет не только поднимет настроение, напоминая о солнечном лете, а и наполнит квартиру теплом и уютом, сделав её поистине сочной и позитивной. К тому же, совсем необязательно красить стены, достаточно разместить в комнатах элементы декора или же мебель с этим цветом или же подобными оттенками, такими как: лимонный, канареечный или же горчичный.

2. Сочная «зелень»


Сочетание мебели и стены – идеальный вариант для зоны отдыха.

Сочетание мебели и стены – идеальный вариант для зоны отдыха.

 
Нежные тона и оттенки в сочетании с яркими элементами отделки мебели – прекрасное решение для квартиры студии.

Нежные тона и оттенки в сочетании с яркими элементами отделки мебели – прекрасное решение для квартиры студии.

 
Изумрудные стены в ванной комнате.

Изумрудные стены в ванной комнате.

 
Уделяем особое внимание декору, делая акцент на массивных шторах.

Уделяем особое внимание декору, делая акцент на массивных шторах.

 
Выбираем мебель в зелёных тонах и оттенках.

Выбираем мебель в зелёных тонах и оттенках.

Говорят, что зелёный цвет успокаивает, а так же ощущение спокойствия, тишины и умиротворения. Все оттенки зелёного, начиная от самых светлых (мята, шалфей, сельдерей, авокадо) и заканчивая глубокими изумрудными и бутылочными, идеально подойдут для отделки не только кухонь, а и детских, спален, гостиных и даже ванных комнат.

3. Все оттенки чёрного


Безупречная классика.

Безупречная классика.


Элементы чёрного идеально подойдут даже для кухни.

Элементы чёрного идеально подойдут даже для кухни.

 
Классическое сочетание чёрного и белого – прекрасный вариант для ванной комнаты.

Классическое сочетание чёрного и белого – прекрасный вариант для ванной комнаты.

 
Чёрно-белая спальня. Драматично и эстетично.

Чёрно-белая спальня. Драматично и эстетично.

 
Данное сочетание цветов можно использовать не только для гостиных, а и для любых других комнат, в том числе и квартир-студий.

Данное сочетание цветов можно использовать не только для гостиных, а и для любых других комнат, в том числе и квартир-студий.

По словам дизайнеров, чёрный признан фаворитом этого года. Сдержанный, драматичный, но при этом весьма соблазнительный цвет идеально сочетается с десятками различных вариантов. И совсем неважно, на что вы обратите внимание, будь то мебель или же стены с полами и потолками, в любом случае чёрный остаётся чёрным, роскошным и безупречным.

4. Безмятежно нежно, или все оттенки синего


Спальня в сдержанных серо-синих тонах и оттенках.

Спальня в сдержанных серо-синих тонах и оттенках.

 
Ванная комната.

Ванная комната.

 
Такое сочетание цветов и оттенов отлично подойдёт для кухни.

Такое сочетание цветов и оттенов отлично подойдёт для кухни.

 
Синие оттенки в интерьере – снова на гребне волны.

Синие оттенки в интерьере – снова на гребне волны.

В этом году оттенки синего продолжают оставаться на пике популярности. Особенно те, в которых присутствуют полутона серого и зелёного. Казалось бы, такое на первый взгляд холодное сочетание будет выглядеть серо и уныло, но на самом деле это далеко не так. Прохладный, спокойный цвет в интерьере – идеальное решение.

5. Апельсиново-морское настроение


 
На пике популярности, или 7 смелых цветовых решений в декоре современного интерьера

Цвета-компаньоны наполнят спальню энергией, а за счёт сочетания тёплых и прохладных оттенков достигается температурный баланс.

 
Лучшее место для яркого акцента – мягкая мебель: диван, кресла, пуфы.

Лучшее место для яркого акцента – мягкая мебель: диван, кресла, пуфы.

 
Синий плюс оранжевый – популярное решение для столовых и кухонь.

Синий плюс оранжевый – популярное решение для столовых и кухонь.

 
Эти цвета также подойдут для декорирования детской комнаты.

Эти цвета также подойдут для декорирования детской комнаты.

 
Ванная комната с двумя основными цветовыми акцентами.

Ванная комната с двумя основными цветовыми акцентами.

Апельсиновый плюс синий – прекрасное решение для тех, кто хочет быть в тренде и оставаться в центре внимания, привлекая заинтересованные взгляды гостей. Столь смелое цветовое сочетание отлично будет смотреться в любой комнате, начиная от спальни и заканчивая детской, или же кухней и ванной.

6. Розовый бум


Припудренные пастельные тона стен и белых кресел – прекрасный антураж для более ярких цветовых акцентов.

Припудренные пастельные тона стен и белых кресел – прекрасный антураж для более ярких цветовых акцентов.


Легкомысленная романтика.

Легкомысленная романтика.

 
Детская комната.

Детская комната.

 
Лакированное розовое подстолье с каймой – эффектный компаньон для белой мраморной столешницы.

Лакированное розовое подстолье с каймой – эффектный компаньон для белой мраморной столешницы.

С приходом нового года даже самые, казалось бы, немыслимые цвета, ранее ассоциирующиеся с маленькими девочками и гламурными дамочками, набирают популярности. Розовый – не стал исключением, постепенно входя в дома и квартиры под разными «предлогами», будь то стены или же портьеры, а иногда и диваны, шкафы и даже ковры, он с гордостью занимает почётные места в дизайне интерьера.

7. Все оттенки золота


Роскошная спальня, выполненная в золотых тонах и оттенках.

Роскошная спальня, выполненная в золотых тонах и оттенках.

 
Акцент на золотых деталях.

Акцент на золотых деталях.

 
Металлические подставки и подстолья выгодно смотрятся в окружении мягкой мебели.

Металлические подставки и подстолья выгодно смотрятся в окружении мягкой мебели.

 
Латунные и медные светильники отлично дополнят обстановку из мрамора, полированного бетона и современной мебели.

Латунные и медные светильники отлично дополнят обстановку из мрамора, полированного бетона и современной мебели.

 
Зеркала, светильники и шкафы - прекрасные элементы декора.

Зеркала, светильники и шкафы - прекрасные элементы декора.

При выборе золотых цветов и оттенков стоит уделить особое внимание деталям и материалам. Выбирайте сталь, мрамор, дерево, а так же блестящую и матовую латунь. Всё это позволит с лёгкостью сочетать между собой другие элементы декора при оформлении интерьера.

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На пике популярности, или 7 смелых цветовых решений в декоре современного интерьера

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На пике популярности, или 7 смелых цветовых решений в декоре современного интерьераПодписаться на мой Instagram
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