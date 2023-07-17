На пике популярности, или 7 смелых цветовых решений в декоре современного интерьера

Тенденции дизайна интерьера 2018 года.
По словам современных дизайнеров, 2018 год привнесёт в дома не только множество смелых решений, связанных с отделкой интерьера, а и буйство красок от сочно-жёлтых, зелёных и розовых до глубоких чёрных, серых и золотистых. И поверьте, данная цветовая палитра рассчитана не только на стены, полы и потолки, а и на мебель, светильники и прочие аксессуары.
1. Жёлтый – залог солнечного настроения
Гостиная. Достаточно разбавить спокойную обстановку ярким диваном и комната засияет по-новому.
Маленький акцент в виде торшера.
Сдержанные цвета и оттенки в сочетании с ярко-жёлтым придадут кухне особый шарм и изюминку.
Обеспечить позитив и хорошее настроение в детской комнате помогут не только яркие игрушки, а и мебель.
Когда жёлтый становится частью стен и потолка.
Солнечная спальня. Идеальное сочетание стены и покрывала.
Жёлтый цвет не только поднимет настроение, напоминая о солнечном лете, а и наполнит квартиру теплом и уютом, сделав её поистине сочной и позитивной. К тому же, совсем необязательно красить стены, достаточно разместить в комнатах элементы декора или же мебель с этим цветом или же подобными оттенками, такими как: лимонный, канареечный или же горчичный.
2. Сочная «зелень»
Сочетание мебели и стены – идеальный вариант для зоны отдыха.
Нежные тона и оттенки в сочетании с яркими элементами отделки мебели – прекрасное решение для квартиры студии.
Изумрудные стены в ванной комнате.
Уделяем особое внимание декору, делая акцент на массивных шторах.
Выбираем мебель в зелёных тонах и оттенках.
Говорят, что зелёный цвет успокаивает, а так же ощущение спокойствия, тишины и умиротворения. Все оттенки зелёного, начиная от самых светлых (мята, шалфей, сельдерей, авокадо) и заканчивая глубокими изумрудными и бутылочными, идеально подойдут для отделки не только кухонь, а и детских, спален, гостиных и даже ванных комнат.
3. Все оттенки чёрного
Безупречная классика.
Элементы чёрного идеально подойдут даже для кухни.
Классическое сочетание чёрного и белого – прекрасный вариант для ванной комнаты.
Чёрно-белая спальня. Драматично и эстетично.
Данное сочетание цветов можно использовать не только для гостиных, а и для любых других комнат, в том числе и квартир-студий.
По словам дизайнеров, чёрный признан фаворитом этого года. Сдержанный, драматичный, но при этом весьма соблазнительный цвет идеально сочетается с десятками различных вариантов. И совсем неважно, на что вы обратите внимание, будь то мебель или же стены с полами и потолками, в любом случае чёрный остаётся чёрным, роскошным и безупречным.
4. Безмятежно нежно, или все оттенки синего
Спальня в сдержанных серо-синих тонах и оттенках.
Ванная комната.
Такое сочетание цветов и оттенов отлично подойдёт для кухни.
Синие оттенки в интерьере – снова на гребне волны.
В этом году оттенки синего продолжают оставаться на пике популярности. Особенно те, в которых присутствуют полутона серого и зелёного. Казалось бы, такое на первый взгляд холодное сочетание будет выглядеть серо и уныло, но на самом деле это далеко не так. Прохладный, спокойный цвет в интерьере – идеальное решение.
5. Апельсиново-морское настроение
Цвета-компаньоны наполнят спальню энергией, а за счёт сочетания тёплых и прохладных оттенков достигается температурный баланс.
Лучшее место для яркого акцента – мягкая мебель: диван, кресла, пуфы.
Синий плюс оранжевый – популярное решение для столовых и кухонь.
Эти цвета также подойдут для декорирования детской комнаты.
Ванная комната с двумя основными цветовыми акцентами.
Апельсиновый плюс синий – прекрасное решение для тех, кто хочет быть в тренде и оставаться в центре внимания, привлекая заинтересованные взгляды гостей. Столь смелое цветовое сочетание отлично будет смотреться в любой комнате, начиная от спальни и заканчивая детской, или же кухней и ванной.
6. Розовый бум
Припудренные пастельные тона стен и белых кресел – прекрасный антураж для более ярких цветовых акцентов.
Легкомысленная романтика.
Детская комната.
Лакированное розовое подстолье с каймой – эффектный компаньон для белой мраморной столешницы.
С приходом нового года даже самые, казалось бы, немыслимые цвета, ранее ассоциирующиеся с маленькими девочками и гламурными дамочками, набирают популярности. Розовый – не стал исключением, постепенно входя в дома и квартиры под разными «предлогами», будь то стены или же портьеры, а иногда и диваны, шкафы и даже ковры, он с гордостью занимает почётные места в дизайне интерьера.
7. Все оттенки золота
Роскошная спальня, выполненная в золотых тонах и оттенках.
Акцент на золотых деталях.
Металлические подставки и подстолья выгодно смотрятся в окружении мягкой мебели.
Латунные и медные светильники отлично дополнят обстановку из мрамора, полированного бетона и современной мебели.
Зеркала, светильники и шкафы - прекрасные элементы декора.
При выборе золотых цветов и оттенков стоит уделить особое внимание деталям и материалам. Выбирайте сталь, мрамор, дерево, а так же блестящую и матовую латунь. Всё это позволит с лёгкостью сочетать между собой другие элементы декора при оформлении интерьера.
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