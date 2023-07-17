На пике популярности, или 7 смелых цветовых решений в декоре современного интерьера

Тенденции дизайна интерьера 2018 года.

1. Жёлтый – залог солнечного настроения

Гостиная. Достаточно разбавить спокойную обстановку ярким диваном и комната засияет по-новому.

Маленький акцент в виде торшера.

Сдержанные цвета и оттенки в сочетании с ярко-жёлтым придадут кухне особый шарм и изюминку.

Обеспечить позитив и хорошее настроение в детской комнате помогут не только яркие игрушки, а и мебель.

Когда жёлтый становится частью стен и потолка.

Солнечная спальня. Идеальное сочетание стены и покрывала.

2. Сочная «зелень»

Сочетание мебели и стены – идеальный вариант для зоны отдыха .

Нежные тона и оттенки в сочетании с яркими элементами отделки мебели – прекрасное решение для квартиры студии.

Изумрудные стены в ванной комнате.

Уделяем особое внимание декору, делая акцент на массивных шторах.

Выбираем мебель в зелёных тонах и оттенках.

3. Все оттенки чёрного

Безупречная классика.

Элементы чёрного идеально подойдут даже для кухни.

Классическое сочетание чёрного и белого – прекрасный вариант для ванной комнаты.

Чёрно-белая спальня. Драматично и эстетично.

Данное сочетание цветов можно использовать не только для гостиных, а и для любых других комнат, в том числе и квартир-студий.

4. Безмятежно нежно, или все оттенки синего

Спальня в сдержанных серо-синих тонах и оттенках.

Ванная комната.

Такое сочетание цветов и оттенов отлично подойдёт для кухни.

Синие оттенки в интерьере – снова на гребне волны.

5. Апельсиново-морское настроение

Цвета-компаньоны наполнят спальню энергией, а за счёт сочетания тёплых и прохладных оттенков достигается температурный баланс.

Лучшее место для яркого акцента – мягкая мебель: диван, кресла, пуфы.

Синий плюс оранжевый – популярное решение для столовых и кухонь.

Эти цвета также подойдут для декорирования детской комнаты.

Ванная комната с двумя основными цветовыми акцентами.

6. Розовый бум

Припудренные пастельные тона стен и белых кресел – прекрасный антураж для более ярких цветовых акцентов.

Легкомысленная романтика.

Детская комната.

Лакированное розовое подстолье с каймой – эффектный компаньон для белой мраморной столешницы.

7. Все оттенки золота

Роскошная спальня, выполненная в золотых тонах и оттенках.

Акцент на золотых деталях.

Металлические подставки и подстолья выгодно смотрятся в окружении мягкой мебели.

Латунные и медные светильники отлично дополнят обстановку из мрамора, полированного бетона и современной мебели.

Зеркала, светильники и шкафы - прекрасные элементы декора.