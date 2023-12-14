Как правильно обустроить маленькую ванную комнату

Владельцы небольших квартир постоянно задаются вопросом, как же максимально комфортно и уютно оформить ту или иную комнату, да так, чтобы место не таяло на глазах, подобно мартовскому снегу.







Исключением не стала и ванная комната, разместить в которой, по возможности, хочется даже стиральную машину, сохранив при этом эстетику. Решение найдено, так что ловите подборку эффективных советов от современных дизайнеров.



1. Цветовое решение

2. Комфорт и функциональность

3. Сантехника

4. Декор и внимание к деталям

5. Освещение

6. Японский стиль

Ванна в белом цвете.Небольшая ванная комната с белыми стенами (важно! цвет должен быть без серого подтона) часто считается идеальной цветовой гаммой из-за нейтральной и успокаивающей природы цвета. Впрочем, кремовые, пудровые, пепельно-розовые оттенки, а также мятный, дымчато-сиреневый, пастельно-голубой цвета помогут создать уютную и воздушную атмосферу. Ко всему прочему, сдержанные нейтральные стены запросто можно разбавить яркими акцентами или текстурой, используя различные элементы декора, такие как зеркала с led подсветкой, плоские светильники, прозрачные полочки и многое другое. Жемчужный оттенок (от классического белого до слоновой кости и нежно-розового) также делает комнату больше, поскольку отраженный свет рассеивается по помещению, создавая иллюзию расширенного пространства.Полочки для ванной комнаты.Важно помнить о том, что ванная комната – то самое место, где всё должно быть под рукой, желательно максимально эстетично, а не так, словно прошёлся ураган. Поэтому необходимо уделить внимание меблировке. Небольшая ванная комната выиграет от нескольких функциональных, но стильных предметов мебели.Шкафчики и полки для ванной комнаты.Минималистичную полку из толстого стекла или прозрачной смолы над раковиной лучше всего использовать для хранения зубных щёток и других необходимых туалетных принадлежностей, в то время как высокий узкий шкафчик, размещённый под раковиной, может стать идеальным местом для хранения всевозможных моющих\чистящих средств. При наличии стиральной машинки верхняя часть запросто послужит столиком, на котором можно разместить шампуни, крема, а также средства для укладки волос и макияжа.Стиральная машина в интерьере маленькой ванной комнаты.При отсутствии стиральной машины, пространство заполняется подходящим по размеру шкафом с полками внутри для хранения как косметических средств, так и различных банных принадлежностей, таких как халаты, полотенца и другие необходимые мелочи. Не стоит забывать и про корзину для белья. Выбирайте такую, которая идеально впишется в интерьер как по цвету, так и по форме.Сантехника для маленькой ванной комнаты.Для маленькой ванной комнаты сантехника должна быть максимально функциональной и компактной. Например, рассмотрите возможность использования небольшой, но при этом достаточно глубокой раковины полуовальной или полукруглой формы. Используйте скрытую систему для настенного монтажа, чтобы придать помещению общий обтекаемый вид. Так же обратите внимание на небольшую душевую кабину с напольным сливом без поддона (walk-in), или компактную ванну. Убедитесь, что вся фурнитура отличного и долговечного качества, поскольку теснота маленькой ванной комнаты может создавать проблемы при эксплуатации. Сосредоточьтесь на эффективной планировке и размещении, чтобы максимально использовать имеющееся пространство, сохраняя при этом лёгкий доступ ко всему. Что же касается стиральной машины, то лучше всего брать с вертикальной загрузкой, поскольку это поможет сохранить и без того маленькое пространство.Элементы декора для ванной комнаты.Хотите превратить небольшую ванную комнату в функциональное и уютное пространство? Тогда подумайте о том, чтобы добавить несколько стильных элементов, таких как свечи, зелень, коврики или циновки для пола, стильные контейнеры и органайзеры для ванно-банных принадлежностей. Поиграйте с акцентными цветами, тем самым придавая комнате яркости, не загромождая пространство. Выбирайте простые и минималистичные аксессуары, максимально подходящие под общий интерьер, поскольку именно они помогут создать элегантную и современную атмосферу для маленькой ванной комнаты.Правильно подобранное освещение для маленькой ванной будет большим плюсом.Решения по освещению для маленькой ванной комнаты очень важный момент. Подумайте о том, чтобы помимо общего освещения добавить комбинацию подсветки над зеркалом или раковиной. По возможности используйте led лампы с естественным светом. Разместите акцентное освещение, например, подвесной светильник, чтобы придать помещению уютную, безмятежную и успокаивающую атмосферу. Установите регулятор яркости как над общим, так и над рабочим пространством. Выбирайте качественное покрытие на всех осветительных приборах и отдавайте предпочтение современным, стильным, но при этом элегантным формам, которые не выйдут из моды за пару лет.Ванна в стиле Japandi.И напоследок, поговорим о стиле, а именно о Japandi, который в последнее время становится всё более и более популярным не только в кулинарии, а и в интерьере, в том числе и в ванной комнате. Оформление в японском стиле часто черпает вдохновение в традиционном минималистичном скандинавском дизайне, создающем ощущение спокойствия и комфорта, а также в азиатском влиянии, которое привносит огромное разнообразие элементов, вдохновлённых природой, и натуральных оттенков для создания тёплой и располагающей обстановки. Для ванной комнаты в японском стиле постарайтесь сохранить стены и пол в светлых или нейтральных тонах, добавьте немного деревянных акцентов и натуральный текстиль, а также используйте растения и зелень для создания безмятежной и умиротворяющей атмосферы. Сосредоточьтесь на функциональности и простоте, сочетая при этом элементы природы, заимствованные из японского дизайна. Выбирайте мебель и сантехнику из натуральных материалов, таких как камень, гранит, мрамор, специально обрадованное дерево, бамбук, ротанг или керамика.