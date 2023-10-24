10 затонувших кораблей с печальной историей крушения

Огромные корабли на дне с печальной историей.
С самой зари человеческой истории, мореплавание заняло большую нишу в жизни людей. Однако, море может быть беспощадным и очень жестоким. Все это время из-за глупости и беспощадности людей, рока стихии и просто неудачным стечениям обстоятельств тонуло огромное количество самых разных судов. Вот самые большие из тех, что сегодня лежат на дне.
1. «Титаник»
Печальная судьба.
До первой мировой войны «Титаник» был самым большим пассажирским лайнером. Корабль, как печально известно, не смог даже завершить свой первый рейс. Затонул корабль в 370 милях от Ньюфаундленда. Хваленая система «непотопляемости» корабля ничем ему не помогла. Случилось это в 1912 году.
2. «Мэри Роуз»
Пролежал на дне пять сотен лет.
Этот корабль затонул еще 500 лет тому назад. Не пробыл на службе британской короны он и одного года. Корабль должен был дать бой французам, но англичане перестарались с установкой пушек. Судно вышло слишком тяжелым и в результате одного из кренов, опрокинулось, зачерпнуло воды и пошло ко дну.
3. «Принц Альберт»
Ушел ко дну.
Корабль, который был затоплен у берегов Гондураса в 1987 году намеренно. Долгое время судно использовалось в качестве транспорта, однако с годами проржавело и начало тонуть. В результате было решено отправить его на дно, а не ремонтировать.
4. «Донья Пас»
Печальная история.
Этот ничем не примечательный паром стал героем одного из самых чудовищных пассажирских кораблекрушений в истории. Вместе с ним ко дну в 1987 году пошло более 4.3 тысяч человек. Примечательно, что рассчитано судно было только на перевозку 608 пассажиров.
5. «Аризона»
Сегодня здесь музей.
Американский военный корабль построенный еще в начале XX века был отправлен ко дну во время атаки японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. «Аризону» атаковало сразу 10 бомбардировщиков. Шансов на выживание у линкора не было. Бомбы налетчиков попали в отсек с боекомплектом. Сегодня поверх судна был построен памятный мемориал и музей.
6. «Республика»
Помнит гражданскую войну.
Старинный американский колесный пароход. Он принимал участие еще в гражданской войне США. Затонуло судно в 1965 году. Обломки корабля были потеряны на 140 лет. Обнаружили «Республику» (которая, кстати, была гружена золотом) только в 2003.
7. «Лузитания»
Покоится по сей день.
Этот пассажирский лайнер называли «морской борзой». Корабль был потоплен в результате нападения немецкой подводной лодки в 1915 году. В результате атаки погибло 1198 пассажиров. Есть мнение, что именно атака на «Лухитанию» стала поводом для присоединения Соединенных Штатов к Антанте.
8. «Бисмарк»
Потоплен в жестоком бою.
Военный корабль «Бисмарк» стал шедевром военного кораблестроения Германии во времена Второй мировой войны. На воде судно пробыло всего 3 месяца, после чего было затоплено британским флотом. Найти место последнего приюта корабля удалось только в 1989 году.
9. «Андреа Дориа»
Страшное крушение.
Невероятно красивый лайнер, построенный в 1951 году, затонул уже в 1956. Крушение случилось из-за столкновения с грузовым кораблем «Стокгольм». Оба судна оказались в густом тумане и не смогли вовремя разойтись, хотя и шли на небольшой скорости.
10. «Рона»
Ураган потопил этот корабль.
Огромный почтово-пассажирский корабль, который покоится сегодня на дне Карибского моря. Затонула «Рона» в 1867 году. Причиной катастрофы стал налетевший ураган.
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