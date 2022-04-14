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23 ретро фотографии пляжной моды викторианской эпохи


История революции в мире купальников.

История революции в мире купальников.

Пляжная мода весьма переменчива. И сегодня кажется практически невероятным, что ещё не так давно дамы отдыхали на пляжах в закрытых купальниках из шерсти. Ретро фотографии, собранные в этом обзоре, позволяют отследить эволюцию купального костюма. Как знать, возможно кому-то приглянутся ретро-модели.

1. Модель в купальнике


Черный купальник викторианской эпохи.

Черный купальник викторианской эпохи.

 

2. Пляжная история


Молодые женщины и дети демонстрируют купальные костюмы начала 19 столетия.

Молодые женщины и дети демонстрируют купальные костюмы начала 19 столетия.

 

3. Неповторимый образ


Девушка в оригинальном купальнике позирует перед фотографом.

Девушка в оригинальном купальнике позирует перед фотографом.

 

4. Купальный костюм


Купальник в черных тонах с добавлением лент и тесьмы.

Купальник в черных тонах с добавлением лент и тесьмы.

 

5. Специальная одежда


Девушка в костюме, который предназначен для тренировок.

Девушка в костюме, который предназначен для тренировок.

 

6. Полосатые купальники


Облегченное платье для купания.

Облегченное платье для купания.

 

7. Воздушность и легкость


Легкий купальный ансамбль с чулками и туфельками.

Легкий купальный ансамбль с чулками и туфельками.

 

8. Английская классика


Купальник из латекса облегает тело женщины.

Купальник из латекса облегает тело женщины.

 

9. Шесть дюймов


Полицейский измеряет расстояние от края купальника до колена.

Полицейский измеряет расстояние от края купальника до колена.

 

10. Строгие купальные костюмы


Модели в купальных костюмах, которые закрывают большую часть тела.

Модели в купальных костюмах, которые закрывают большую часть тела.

 

11. Эпатажный стиль


Женщина в купальнике с кармашками.

Женщина в купальнике с кармашками.

 

12. Модный горошек


Девушка в купальнике с открытой спиной.

Девушка в купальнике с открытой спиной.

 

13. Пляжная мода


Мужчины и женщины в костюмах - трико.

Мужчины и женщины в костюмах - трико.

 

14. Трансформация купальных костюмов


Модель в стильном раздельном купальнике.

Модель в стильном раздельном купальнике.

 

15. Дефиле на подиуме


Новинка моды - купальник с прорезями.

Новинка моды - купальник с прорезями.

 

16. Одежда для активного отдыха


Женщина в купальном костюме с добавлением рисунка или орнамента.

Женщина в купальном костюме с добавлением рисунка или орнамента.

 

17. Пляжные вечеринки


Среди молодежи были очень популярны вечера, которые проводились на пляжах.

Среди молодежи были очень популярны вечера, которые проводились на пляжах.

 

18. Цветные купальники


Модели в разноцветных костюмах, с акцентом на цвет.

Модели в разноцветных костюмах, с акцентом на цвет.

 

19. Спорт - это сила


Спортсменка, бегущая по кромке воды.

Спортсменка, бегущая по кромке воды.

 

20. Разнообразие ткани


Девушки в разных моделях купальных костюмах.

Девушки в разных моделях купальных костюмах.

 

21. Воздух, солнце и вода


Красивая женщина в купальнике с рюшами.

Красивая женщина в купальнике с рюшами.

 

22. Кругом вода


Девушки в облегающих купальниках.

Девушки в облегающих купальниках.

 

23. Элементы купальника


Девушка в откровенном купальном костюме.

Девушка в откровенном купальном костюме.

 

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23 ретро фотографии пляжной моды викторианской эпохи

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23 ретро фотографии пляжной моды викторианской эпохиПодписаться на мой Instagram
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