23 ретро фотографии пляжной моды викторианской эпохи

История революции в мире купальников.
Пляжная мода весьма переменчива. И сегодня кажется практически невероятным, что ещё не так давно дамы отдыхали на пляжах в закрытых купальниках из шерсти. Ретро фотографии, собранные в этом обзоре, позволяют отследить эволюцию купального костюма. Как знать, возможно кому-то приглянутся ретро-модели.
1. Модель в купальнике
Черный купальник викторианской эпохи.
2. Пляжная история
Молодые женщины и дети демонстрируют купальные костюмы начала 19 столетия.
3. Неповторимый образ
Девушка в оригинальном купальнике позирует перед фотографом.
4. Купальный костюм
Купальник в черных тонах с добавлением лент и тесьмы.
5. Специальная одежда
Девушка в костюме, который предназначен для тренировок.
6. Полосатые купальники
Облегченное платье для купания.
7. Воздушность и легкость
Легкий купальный ансамбль с чулками и туфельками.
8. Английская классика
Купальник из латекса облегает тело женщины.
9. Шесть дюймов
Полицейский измеряет расстояние от края купальника до колена.
10. Строгие купальные костюмы
Модели в купальных костюмах, которые закрывают большую часть тела.
11. Эпатажный стиль
Женщина в купальнике с кармашками.
12. Модный горошек
Девушка в купальнике с открытой спиной.
13. Пляжная мода
Мужчины и женщины в костюмах - трико.
14. Трансформация купальных костюмов
Модель в стильном раздельном купальнике.
15. Дефиле на подиуме
Новинка моды - купальник с прорезями.
16. Одежда для активного отдыха
Женщина в купальном костюме с добавлением рисунка или орнамента.
17. Пляжные вечеринки
Среди молодежи были очень популярны вечера, которые проводились на пляжах.
18. Цветные купальники
Модели в разноцветных костюмах, с акцентом на цвет.
19. Спорт - это сила
Спортсменка, бегущая по кромке воды.
20. Разнообразие ткани
Девушки в разных моделях купальных костюмах.
21. Воздух, солнце и вода
Красивая женщина в купальнике с рюшами.
22. Кругом вода
Девушки в облегающих купальниках.
23. Элементы купальника
Девушка в откровенном купальном костюме.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии