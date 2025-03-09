Кровные узы. Пользователи Интернета рассказывают о своих самых мрачных, темных и шокирующих семейных

Наверняка, практически в каждой семье найдется парочка своих секретов, которые не принято афишировать и выносить на всеобщее обозрение. У кого-то они могут быть относительно безобидными, у кого-то – скорее неприглядными, а у кого-то и откровенно пугающими. В конце концов, некоторым фамильным скелетам временами действительно лучше оставаться в шкафах.
Впрочем, в 21 веке, когда тайна исповеди плавно перекочевала из темных церковных кабинок со шторками на просторы Интернета, сладкая иллюзия анонимности, которую дарят своим пользователям всевозможные сетевые ресурсы, неизбежно развязывает язык многим людям, которые мечтают облегчить душу. Итак, сегодня мы решили подготовить для наших читателе подборку самых темных, жутких и шокирующих семейных секретов, которыми решили поделиться с миром анонимные пользователи Интернета, решившиеся, наконец, сломить печать молчания, наложенную на них кровными узами.
«Девочка Мэнсона»
«Моя мать была одной из «девочек Мэнсона», да, того самого маньяка, по приказу которого убили жену Романа Полански. Она лично никого не зарезала, но несколько лет прожила вместе с их так называемой «семьей» на том чертовом ранчо. Еще она рассказала, что мой отец тоже был одним из «семьи». Раньше она врала, что он нас просто бросил».
«Мой дядя был нацистом и снимал детское порно»
«Родной дядя моей матери был нацистом и педофилом. Мама рассказывала, что с виду он казался всем очень хорошим, приличным и правильным человеком, и когда она была маленькой, дедушка с бабушкой часто оставляли ее у дяди. Еще у него было несколько близких друзей, все они были в нашем городке весьма уважаемыми людьми, которых никто никогда бы ни в чем не заподозрил. Этот дядя умер в 65 лет от сердечного приступа, когда моей матери было всего 11. После смерти брата ее отец, то есть мой дед, принялся разбирать вещи покойного и нашел коробку с фотографиями».
«На них был тот самый дядя, его друзья и моя 7-летняя мать, которую они фотографировали голой на фоне флага со свастикой. На следующее утро мой дед, бабушка, мать и ее старший брат уже сидели в машине и со скоростью 120 км/час уезжали ко всем чертям из этого городка. Того урода его дружки хоронили сами и за свой счет».
«У моего деда было четыре разных семьи»
«Мой дед работал дальнобойщиком, все время ездил в рейсы, и однажды выяснилось, что у него одновременно было четыре разных семьи в четырех разных городах, и это только те, кого он считал постоянными. Когда это всплыло наружу, все женщины бросили его, кроме моей бабушки. Она осталась с ним. В общей сложности у него было 22 ребенка от разных женщин по всей стране».
«Девочка, которой не было»
«Недавно я узнала, что мои бабушка с дедушкой очень хотели еще детей, кроме моей матери, но у бабушки почему-то никак не получалось забеременеть во второй раз. Когда моей матери было семь лет, они, наконец, решили усыновить двух малышей – братика и сестричку. Буквально через пару лет после того, как они взяли этих ребят в семью, бабушка все-таки забеременела моей тетей. А потом произошло кое-что странное. Та девочка, которую усыновили, таинственным образом упала с лестницы и сломала шею, а мальчика, которому было всего 3 года, быстро отдали в другую приемную семью. Мама рассказала мне это по большому секрету, а ее родители до сих пор категорически отказываются говорить о тех бедных детях».
«Жена моего дяди была «любимой девочкой» лидера секты»
«Один раз я рылся в Интернете и наткнулся на одну статью. Это было расследование про одну тоталитарную религиозную секту, в которой местный самопровозглашенный «мессия» промывал мозги молодым женщинам и девушкам и использовал их. Журналистка, которая написала материал, затесалась туда на несколько месяцев и успела наделать живописных фотографий. Честно говоря, я был шокирован, когда увидел на одном из снимков жену моего дяди в молодости с припиской о том, что «это любимая девочка лидера секты». Меня окончательно добило то, что своего сына от дяди она, оказывается, назвала в честь этого мошенника».
«Я ненавижу свое имя»
«Я ненавижу свое имя потому, что недавно узнал, что вопреки всем возражениям отца мать назвала меня в честь моего покойного брата, который умер от воспаления легких за несколько лет до моего рождения».
«Она молчала, чтобы не портить репутацию семьи»
«Муж моей тети – извращенец и педофил. Она знала, что он издевается над их дочкой и никому об этом не говорила. Она продолжала молчать и тогда, когда он изнасиловал 7-летнюю соседскую девочку, именно из-за ее молчания его тогда и не смогли вычислить копы. Все это всплыло наружу только после того, как она приревновала его к секретарше и решила отомстить, рассказав его «маленький секрет» полиции. Когда ее спросили, зачем она это скрывала, она ответила, цитирую, что «ненужно выносить сор из избы, портить семейную репутацию, дочка, наверняка, половину просто придумала, а та соседская малолетка вообще сама напросилась». Ничем не лучше своего муженька».
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