Вы будете в шоке узнав состав любимых продуктов

У каждого из нас есть любимые продукты, но будем честны: мы редко задумываемся о том, что они собой представляют.

Например, популярную пасту Nutella мы привыкли считать шоколадной, а это вовсе не так. Так что сейчас самое время узнать, в какой еде используют красных насекомых как краситель и что перья делают в наших любимых пончиках.



Красные продукты

Стеклянная лапша

Nutella

Пончики

Жвачка

Сосиски

Skittles

Кетчуп

Шоколадное молоко

Газировка

Pringles

Для создания большинства красных пищевых красителей используют определенный вид жуков. Эти насекомые измельчаются, чтобы получился краситель, который добавляется практически в каждый продукт с красным оттенком из тех, что мы употребляем. Кармин — это добавка, которая используется в большинстве красных пищевых красителей, а получают ее из особых насекомых отряда кошениль. Главным «производителем» этих жуков является Перу: страна экспортирует тонны этого красителя ежегодно.Стеклянную лапшу делают из растительного крахмала — чаще всего из бобов мунг, реже из сладкого картофеля или гороха. Так что со стеклом этот продукт имеет только внешнее сходство. Зато получается еда в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, которому удается сделать аппетитным каждый кадр своих картин.Основными ингредиентами Nutella являются сахар и пальмовое масло — они составляют более 50 %. Паста также содержит 13 % фундука, 7,4 % какао и 8,7 % обезжиренного молока. В США и Великобритании в лакомстве присутствуют соевые продукты.Аминокислота L-цистеин (она же Е920) — это пищевая добавка, которую получают из утиных перьев или человеческих волос. Цистеин используется в коммерческой выпечке, потому что он придает тесту эластичность и смягчает его.Наши любимые пончики, бублики или пицца вполне могут содержать обработанные химическим путем перья или волосы. При этом цистеин указывается в составе далеко не всегда.Жевательная резинка состоит из основы, подсластителей, смягчителей, ароматизаторов, красителей и твердого или порошкообразного полиольного покрытия. Основа жвачки изготовлена из полимеров, пластификаторов и смол. Полимеры отвечают за эластичность и липкость, пластификаторы — за пластичность, смолы — за жевательные свойства.Слухи о том, что в дешевых сосисках содержатся рыла, копыта и другие отбросы, давно развенчаны. Наличие субпродуктов обязательно указывается в составе. Сосиски часто начиняют обрезками и остатками фарша.Другими «колбасными» ингредиентами являются пшеничная или рисовая мука, вода для увеличения веса продукта, консерванты и усилители вкуса. Оболочка сосисок изготавливается из кишок животных или коллагена из коровьих и свиных шкур (для производства более дешевых колбасных изделий).Шеллак представляет собой воск, который выделяют самки насекомых-червецов. Он часто используется для лакировки поверхностей, чаще всего древесины. До 2009 года производители Skittles «упаковывали» шеллаком конфеты, чтобы краситель не переносился на кожу.Теперь Skittles считаются приемлемой пищей для веганов, потому что конфеты больше не содержат продуктов животного происхождения.Основными ингредиентами кетчупа являются помидоры, подсластители, уксус, соль, специи, ароматизаторы, лук и чеснок. Подсластителем обычно выступает гранулированный тростниковый или свекловичный сахар. Другие подсластители включают декстрозу или жидкий сахар в виде кукурузного или глюкозного сиропа.Различные марки кетчупа имеют похожие формулы, которые различаются в основном количеством специй или ароматизаторов. Более густая консистенция требует большего соотношения сахара и специй по сравнению с томатным соком.Шоколадное молоко, некоторые виды мороженого, пудинги и йогурты зачастую содержат каррагинан — порошок из красных водорослей. Он укрепляет связи между другими ингредиентами, не увеличивая при этом содержание жира и калорий в продукте.Связующее вещество на растительной основе удобно для маркировки: теоретически морские водоросли являются органическими. Однако каррагинан может быть вреден для пищеварительного тракта. Возможно, в ближайшем будущем его перестанут считать органическим и частота его использования значительно снизится.Безалкогольные шипучие напитки обладают пикантным вкусом благодаря ортофосфорной кислоте. Она также предотвращает рост плесени и бактерий, которые могут легко размножаться в сахарном растворе. Ортофосфорная кислота привлекательна своей низкой стоимостью, но ученые считают, что ее употребление препятствует усвоению кальция и железа, что может вызвать ослабление костей и остеопороз. Другими побочными эффектами являются жажда и кожная сыпь.Многие думают, что Pringles — это картофель, нарезанный специальным образом и обжаренный в масле. На самом деле эти чипсы лишь на 42 % состоят из картофеля. Остальное — это кукурузная, рисовая мука и пшеничный крахмал. Ингредиенты прессуют и получают круглые снеки.