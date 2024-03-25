Вещи, которые нужно мыть каждый день

Это может удивить вас, но большинство перечисленных здесь вещей требуют ежедневной мойки или стирки для поддержания чистоты дома и хорошего самочувствия его обитателей.
Мало кому нравятся списки обязательных дел, которые подчиняют себе наши будни. Однако описанная в этом тексте простая рутина однозначно повысит качество жизни и повлияет не только на ваше настроение, но и на самочувствие. Так какие же вещи необходимо чистить каждый день?
Раковины
Может показаться, что после мытья рук или посуды раковина будет настолько чистой, насколько это возможно, но на самом деле в ней остаются грязь и бактерии. Если вы серьезно относитесь к чистоте, вам следует использовать губку типа ластика, чтобы удалить следы загрязнений, а затем нужно продезинфицировать раковину, заткнув слив и наполнив ее теплой водой и добавив столовую ложку дезинфицирующего моющего средства. Оставьте смесь на пять минут, затем промойте и высушите раковину.
Кухонные и ванные полотенца
Да, они могут не выглядеть грязными, но в исследовании, профинансированном Министерством сельского хозяйства США, кухонные полотенца были признаны самым грязным местом на всей кухне. То же самое касается и маленьких полотенец в ванной, по мнению Кэролин Форте, директора лаборатории очистки Института хорошего ведения домашнего хозяйства, которая сказала: «Полотенца для рук загрязняются быстрее, если вы используете их чаще одного раза в день. Их следует менять каждую пару дней, а то и каждый день, если у вас большая семья».
Поверхность стола
Подумайте о вещах, которые вы кладете на столешницу. Там оказываются ключи от машины и квартиры, почта, сумки, бумажники и много другое. Невозможно не заметить, насколько все эти вещи грязные, а уж если подумать о еде и остающихся от неё крошках, и вовсе может стать жутко. Поэтому протирать и дезинфицировать столешницы нужно каждый день.
Грязная посуда
Оставшиеся на посуде соус и крошки за ночь могут привлечь насекомых, а ещё сделать мытье ю более трудным, чем сразу. Лучше мыть сервировочные тарелки и посуду вручную или складывать их в посудомоечную машину и заряжать стирку сразу.
Кофеварка
Если вы завариваете чашку кофе каждый день, то вашу кофеварку можно считать рассадником бактерий и плесени. Вам необходимо ежедневно чистить ее. Лучше всего мыть съемные части кофеварки после каждого использования, чтобы удалить кофе, помол и масло. Это модно делать в раковине теплой мыльной водой или в посудомоечной машине.
Стенки душевой кабины
Не имеет значения, как именно устроена ваша душевая кабина. Важно протирать ее стены после каждого использования. Если это плитка, то уборка поможет избавиться от следов затирки на ее поверхности, а если это пластик, то он требует регулярного ухода. В любом из случаев стирая излишки влаги со стен вы предотвратите образование плесени.
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