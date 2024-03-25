Вещи, которые нужно мыть каждый день

Это может удивить вас, но большинство перечисленных здесь вещей требуют ежедневной мойки или стирки для поддержания чистоты дома и хорошего самочувствия его обитателей.







Мало кому нравятся списки обязательных дел, которые подчиняют себе наши будни. Однако описанная в этом тексте простая рутина однозначно повысит качество жизни и повлияет не только на ваше настроение, но и на самочувствие. Так какие же вещи необходимо чистить каждый день?



Раковины

Кухонные и ванные полотенца

Поверхность стола

Грязная посуда

Кофеварка

Стенки душевой кабины

Может показаться, что после мытья рук или посуды раковина будет настолько чистой, насколько это возможно, но на самом деле в ней остаются грязь и бактерии. Если вы серьезно относитесь к чистоте, вам следует использовать губку типа ластика, чтобы удалить следы загрязнений, а затем нужно продезинфицировать раковину, заткнув слив и наполнив ее теплой водой и добавив столовую ложку дезинфицирующего моющего средства. Оставьте смесь на пять минут, затем промойте и высушите раковину.Да, они могут не выглядеть грязными, но в исследовании, профинансированном Министерством сельского хозяйства США, кухонные полотенца были признаны самым грязным местом на всей кухне. То же самое касается и маленьких полотенец в ванной, по мнению Кэролин Форте, директора лаборатории очистки Института хорошего ведения домашнего хозяйства, которая сказала: «Полотенца для рук загрязняются быстрее, если вы используете их чаще одного раза в день. Их следует менять каждую пару дней, а то и каждый день, если у вас большая семья».Подумайте о вещах, которые вы кладете на столешницу. Там оказываются ключи от машины и квартиры, почта, сумки, бумажники и много другое. Невозможно не заметить, насколько все эти вещи грязные, а уж если подумать о еде и остающихся от неё крошках, и вовсе может стать жутко. Поэтому протирать и дезинфицировать столешницы нужно каждый день.Оставшиеся на посуде соус и крошки за ночь могут привлечь насекомых, а ещё сделать мытье ю более трудным, чем сразу. Лучше мыть сервировочные тарелки и посуду вручную или складывать их в посудомоечную машину и заряжать стирку сразу.Если вы завариваете чашку кофе каждый день, то вашу кофеварку можно считать рассадником бактерий и плесени. Вам необходимо ежедневно чистить ее. Лучше всего мыть съемные части кофеварки после каждого использования, чтобы удалить кофе, помол и масло. Это модно делать в раковине теплой мыльной водой или в посудомоечной машине.Не имеет значения, как именно устроена ваша душевая кабина. Важно протирать ее стены после каждого использования. Если это плитка, то уборка поможет избавиться от следов затирки на ее поверхности, а если это пластик, то он требует регулярного ухода. В любом из случаев стирая излишки влаги со стен вы предотвратите образование плесени.