Так живут голливудские звёзды: нетипичная малогабаритка известного актёра

Маленький домик голливудского актёра
Глянцевые журналы пестрят разворотами с шикарными особняками голливудских звёзд. Но оказывается не все актёры хотят жить в трёхэтажных пентхаусах. В этом мы убедились, заглянув в гости к знаменитому американскому актёру. Оказалось, что он живёт в небольшом домике площадью 54 квадратных метра.
Хозяин домика - голливудский актёр Винсент Картайзер (Vincent Kartheiser)
Оформлением интерьера голливудского актёра занимался дизайнер Фан Робертс (Funn Roberts. Стиль лофт был выбран не просто так. Он олицетворяет дух свободы, соответствует характеру хозяина жилища и идеально подходит для творческого человека.
Уютный лофт на 54 квадратных метрах
В этом домике нет стандартных лофтовых решений – красной кирпичной стены, металлических труб на потолке и грубого бетонного потолка. Винсент и Фан решили уйти от клише и создать уникальное пространство.
Винсент в своём небольшом домике
Дабы визуально увеличить небольшую площадь, стены покрыли белой краской. Системы хранения спрятали по углам, где установили компактные ниши от пола до потолка. Нашлось здесь место и для вместительной гардеробной.
Вещи спрятали по углам
Интересно, что в интерьере этого домика соединили сразу несколько направлений – творческий лофт, минималистичный японский и лаконичный скандинавский стили. Получилось эргономичное, просторное и довольно необычное пространство.
Душ отделяется от общего пространства небольшой японской ширмой
Планировка дома достаточно простая – открытая площадь без стен и перегородок. Даже зона душа является частью единого пространства, а при необходимости закрывается ширмой в японском стиле.
Игра контрастов
Ключевое место в доме отведено кухне. Свободное время Винсент проводит за любимым занятием – созданием кулинарных шедевров. Поэтому здесь есть небольшой, но удобный кухонный остров. Хромированная бытовая техника, которая отзеркаливает свет, также работает на расширение пространства. Деревянные фасады мебели вносят в интерьер лофта нотки тепла.
Кухне отведено особое место
Одним из самых необычных элементов, которые можно наблюдать в этом домике, является кровать. Она закреплена на тросы и прячется под потолком. По надобности она легко опускается на пол. Этот приём позволил сэкономить добрую часть площади. К тому же, в ней есть ещё один секрет. На днище кровати установлен большой светильник, который может использоваться сразу, как дополнительный источник света, и как подсветка.
Кровать под потолком
Штора, как элемент зонирования
Что взять на заметку:
• Для хранения вещей на небольшой площади удобно использовать небольшие, но высокие угловые ниши или закрытые пеналы.
• Чтобы зонировать спальное место достаточно использовать штору, причём она может выступать в качестве цветового акцента.
• Для создания тёплой и уютной обстановки в интерьере можно использовать льняные шторы, деревянную мебель, декор коричневых, бордовых, кремовых оттенков.
• Компактный кухонный остров уместен даже на небольшой кухне.
• Оригинальное кашпо для зелени можно изготовить из старой кожаной куртки или даже из обычного текстиля. Такие кармашки смотрятся необычно и оригинально, а повесить их можно в любом месте – на кухне, на балконе, во дворе, в прихожей.
Самодельные кашпо из натуральной кожи
Небольшая зона отдыха во дворе
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