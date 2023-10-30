Как предотвратить скопление пыли на одежде и обуви дома

В шкафу бывают не только скелеты, но и пыль.
Может показаться, что шкаф надёжно защищает одежду от пыли. Но стоит вытащить вещи из шкафа, чтобы увидеть, сколько мусора и пыли скопилось в углах шкафа, вдоль его стенок и на полу. Поэтому не удивительно, что можно после лета вытащить свитер из шкафа и увидеть, что он весь в пыли. Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно прислушаться к советам, собранным в этом обзоре.
В одежном шкафу
Несмотря на то, что человек каждый день заглядывает в свой шкаф для одежды, там скапливается пыль ничуть не меньше, чем где бы то ни было в квартире. Обычно местами, где пыли скапливается больше всего, являются полки, подвесные стеллажи, а также место между полом и стенками. Помимо этого, поскольку пыль всегда оседает, ее вечно полно на полу шкафа.
И в самом идеальном шкафу пыли достаточно.
Откуда же она берется. В основном, это мертвые клетки кожи людей, грязь занесенная с улицы, шерсть домашних животных и любые загрязняющие вещества, которые можно найти в каждой квартире. Когда человек вешает в шкаф одежду, которая «почти», а не полностью чистая, он автоматически привносит внутрь немного пыли. Но самый большой «виновник» загрязнения — это обувь.
80% грязи в квартире появляется благодаря обуви. Поэтому лучше всего будет оставлять ее у входной двери и никогда не ставить в шкаф.
Обувь в шкафу - причина пыли.
Нужно, чтобы обувь хранилась отдельно от всей одежды, а идеальной для этого будет небольшая специальная тумбочка у входной двери. Как минимум, стоит обзавестись ковриком.
И, конечно, обувь нужно постоянно мыть или протирать, приходя домой.
В гардеробе
Большинство людей хранит одежду не по сезону в кладовке, где самой большой заботой является не пыль, а влага и вредители, такие как моль. В этом случае для хранения идеально подойдут пластиковые контейнеры или мешки, которые будут столь же эффективны против пыли, как и против моли и влаги. Единственное исключение: вещи из натуральных материалов, таких как кожаные туфли и куртки с гусиным пухом, которые должны немного «дышать», поэтому не стоит хранить их в пластике.
Гардероб - прекрасное место для хранения одежды.
Нужно удостовериться в том, что все вещи чистые и сухие, прежде чем отправлять их в кладовку на хранение.
Если вы хранить одежду в месте, которое менее подвержено воздействию влаги, то самой серьезной проблемой становится пыль. Здесь сумки для одежды из ткани — самый лучший вариант для защиты одежды от мусора. Это особенно касается одежды с кружевами, бисером и т.д.
Ох уж эта пыль.
Используя подобные небольшие хитрости, можно существенно уменьшить количество пыли в шкафу. Мало того, что одежда будет выглядеть лучше в течение более длительного времени, результаты (особенно это касается аллергиков) заставят любого чувствовать себя более комфортно каждый день.
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