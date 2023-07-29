17 идей грамотного использования кирпичной кладки для оформления спальни

Интерьер спальни с кирпичной кладкой.
Использование в интерьере кирпичной кладки — довольно распространенный дизайнерский приём. Однако, такого акцента многие боятся в спальне, объясняя тем, что это все-таки совершенно особенная комната. Но, благодаря тому, что кирпич довольно фактурный материал, который к тому же хранит тепло, интерьер может только выиграть.
1. Уютная спальня
Кирпичная стена в спальне — отличная находка. Такой декор дарит простор воображению.
2. Комната в темных тонах
Кирпичная кладка прекрасно гармонирует с дощатым полом и кроватью.
3. Теплая атмосфера
Кирпичные стены сохраняют свою потрясающую живую текстуру.
4. Домашняя обстановка
Для того чтобы сохранить основную функцию спальни — отдых, натуральная кирпичная стена подходит идеально.
5. Комната для отдыха
Имитация кирпичной кладки в спальне выглядит лаконично и сдержанно.
6. Нестандартная спальня
Кирпичные стены великолепно сочетаются с деревом и дощатым полом в спальне.
7. Спальня в серых тонах
Оформление спальни в серых тонах с прекрасной кирпичной кладкой.
8. Гармоничный интерьер
Картины, которые украшаю интерьер выглядят современно и гармонично на фоне кирпичной кладки.
9. Дизайн спальни
Кирпичная стена в спальне — благодатный фон для необычных картин и постеров.
10. Идеальная комната для отдыха
Кирпичная стена — идеальный приём для спален, такой контрастный акцент зрительно расширяет пространство.
11. Кирпичная кладка в интерьере спальни
Тёплый естественный цвет кирпича в союзе с текстилем в черно-белых тонах гармоничен при оформлении спальни.
12. Комната в коричневых тонах
Красивая комната в коричневых тонах с каменной кладкой.
13. Оформление спальни
Декорирование стен кирпичом выгодно подчёркивает высокие потолки спальни.
14. Уютная обстановка
Кирпичная кладка идеальна для спальни.
15. Домашняя атмосфера
Красивая спальня украшена картинами и каменной кладкой на стене, всё это отлично подчеркивает домашнюю атмосферу.
16. Классика
Классический стиль в оформлении интерьера комнаты в сочетании с кирпичной стеной будет выглядеть благородно и свежо.
17. Светлая спальня
Светлая комната с каменной кладкой, которая отлично подчеркивает особенности интерьера.
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