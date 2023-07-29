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17 идей грамотного использования кирпичной кладки для оформления спальни


Интерьер спальни с кирпичной кладкой.

Интерьер спальни с кирпичной кладкой.

Использование в интерьере кирпичной кладки — довольно распространенный дизайнерский приём. Однако, такого акцента многие боятся в спальне, объясняя тем, что это все-таки совершенно особенная комната. Но, благодаря тому, что кирпич довольно фактурный материал, который к тому же хранит тепло, интерьер может только выиграть.

1. Уютная спальня


Кирпичная стена в спальне — отличная находка. Такой декор дарит простор воображению.

Кирпичная стена в спальне — отличная находка. Такой декор дарит простор воображению.

 

2. Комната в темных тонах


Кирпичная кладка прекрасно гармонирует с дощатым полом и кроватью.

Кирпичная кладка прекрасно гармонирует с дощатым полом и кроватью.

 

3. Теплая атмосфера


Кирпичные стены сохраняют свою потрясающую живую текстуру.

Кирпичные стены сохраняют свою потрясающую живую текстуру.

 

4. Домашняя обстановка


Для того чтобы сохранить основную функцию спальни — отдых, натуральная кирпичная стена подходит идеально.

Для того чтобы сохранить основную функцию спальни — отдых, натуральная кирпичная стена подходит идеально.

5. Комната для отдыха


Имитация кирпичной кладки в спальне выглядит лаконично и сдержанно.

Имитация кирпичной кладки в спальне выглядит лаконично и сдержанно.

 

6. Нестандартная спальня


Кирпичные стены великолепно сочетаются с деревом и дощатым полом в спальне.

Кирпичные стены великолепно сочетаются с деревом и дощатым полом в спальне.

 

7. Спальня в серых тонах


Оформление спальни в серых тонах с прекрасной кирпичной кладкой.

Оформление спальни в серых тонах с прекрасной кирпичной кладкой.

 

8. Гармоничный интерьер


Картины, которые украшаю интерьер выглядят современно и гармонично на фоне кирпичной кладки.

Картины, которые украшаю интерьер выглядят современно и гармонично на фоне кирпичной кладки.

 

9. Дизайн спальни


Кирпичная стена в спальне — благодатный фон для необычных картин и постеров.

Кирпичная стена в спальне — благодатный фон для необычных картин и постеров.

 

10. Идеальная комната для отдыха


Кирпичная стена — идеальный приём для спален, такой контрастный акцент зрительно расширяет пространство.

Кирпичная стена — идеальный приём для спален, такой контрастный акцент зрительно расширяет пространство.

 

11. Кирпичная кладка в интерьере спальни


Тёплый естественный цвет кирпича в союзе с текстилем в черно-белых тонах гармоничен при оформлении спальни.

Тёплый естественный цвет кирпича в союзе с текстилем в черно-белых тонах гармоничен при оформлении спальни.

 

12. Комната в коричневых тонах


Красивая комната в коричневых тонах с каменной кладкой.

Красивая комната в коричневых тонах с каменной кладкой.

 

13. Оформление спальни


Декорирование стен кирпичом выгодно подчёркивает высокие потолки спальни.

Декорирование стен кирпичом выгодно подчёркивает высокие потолки спальни.

 

14. Уютная обстановка


Кирпичная кладка идеальна для спальни.

Кирпичная кладка идеальна для спальни.

 

15. Домашняя атмосфера


Красивая спальня украшена картинами и каменной кладкой на стене, всё это отлично подчеркивает домашнюю атмосферу.

Красивая спальня украшена картинами и каменной кладкой на стене, всё это отлично подчеркивает домашнюю атмосферу.

 

16. Классика


Классический стиль в оформлении интерьера комнаты в сочетании с кирпичной стеной будет выглядеть благородно и свежо.

Классический стиль в оформлении интерьера комнаты в сочетании с кирпичной стеной будет выглядеть благородно и свежо.

 

17. Светлая спальня


Светлая комната с каменной кладкой, которая отлично подчеркивает особенности интерьера.

Светлая комната с каменной кладкой, которая отлично подчеркивает особенности интерьера.

 

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17 идей грамотного использования кирпичной кладки для оформления спальни

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17 идей грамотного использования кирпичной кладки для оформления спальниПодписаться на мой Instagram
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