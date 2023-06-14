Фортификационное «безумие»: кто и зачем возвел в Албании 170 тысяч военных бункеров

Оказавшись в Албании, всякий путешественник почти гарантированно сможет созерцать весьма странную картину. Речь идет про феноменальное количество военных бункеров, которые встречаются едва ли не на каждом шагу. Откуда их столько взялось и зачем их вообще строили в балканской стране в середине прошлого столетия? На самом деле возводились все фортификации в соответствии с конкретным планом местных властей.
Ходжа управлял Албанией 40 лет. |Фото: Pinterest.
До сих пор в Албании осталось столько военных бункеров, что может сложиться впечатление будто бы местные жители производили их на продажу! Впрочем, в действительности все куда более прозаично. Строились бункеры для повышения обороноспособности страны в соответствии с распоряжением лидера Албании Энвер Ходжа, который имел весьма специфический взгляд на некоторые вещи. Любые попытки раскритиковать Ходжа за строительство бункеров во второй половине XX века обычно ничем не заканчивались. Уж точно хорошим. По крайней мере одного албанского генерала разжаловали и посадили по обвинению в шпионаже в пользу Китая только за то, что он жесточайше раскритиковал проект Энвера. Так откуда же взялась такая почти маниакальная тяга к фортификациям?
Вся страна усеяна бункерами. |Фото: rusevik.ru.
Дело в том, что Энвер Ходжа почти все время свято верил в то, что Албанию собираются захватить соседи по региону. Так как Ходжа был ветераном Второй мировой войны и имел колоссальный опыт партизанской войны, он полагал, что бункеры станут отличным инструментом для народной оборонительной войны. Случиться эта война по его мнению должна была вот-вот, так как Ходжа за 40 лет правления умудрился поссориться не только со всеми соседями включая Югославию, но и с Советским Союзом, и со всем социалистическим блоком, а спустя некоторое время Энвер умудрился разругаться со своим последним другом по политике – Китаем.
Стоят буквально везде. |Фото: mariusztravel.com.
Строили бетонные бункеры в виде грибных шапок буквально везде: в горах, в полях, в холмах, даже в деревнях и городах. Иногда их умудрялись ставить в откровенно странных местах, лишенных всяческой стратегической ценности. Бункеров были нескольких видов. По большей части все они отличались лишь размерами. Как и полагается, большинство фортификаций в пределах конкретной местности соединялось друг с другом при помощи тоннелей.
Были нескольких типов и размеров. |Фото: fishki.net.
Когда же в 1985 году Энвер умер, страна оказалась из-за строительства такого количества укреплений не в самой простой экономической ситуации. После ухода лидера военные свернули проект. Правда, огромное количество бункеров стало мешать, в первую очередь фермерам и сельским жителям. Иронично, но в 1990-е годы в Албании стали появляется коммерческие компании, специализирующиеся на демонтаже бункеров. Само собой, стоит такая уборка совсем не дешево. Сегодня оставшиеся бункеры все также стоят. Иногда в них обустраивают склады, загоны для скота или жилища для тех, у кого нет своего дома.
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