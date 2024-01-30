Лёгкий посев перца без пикировки

Хотите, чтобы семена перца быстро проросли и взошли? Тогда воспользуйтесь маленькими, но крайне полезными подсказками ниже. Они проверены временем, гарантируют быструю всхожесть и нормальное развитие рассады перца вплоть до высадки в грунт!

Можно выращивать перец и совсем без пикировки.







Проращивание семян

Грунт для перца

Многие садоводы и огородники могли заметить, что семена перца стали хуже всходить в последние годы. Чтобы ускорить этот процесс и добиться максимального результата, придётся самостоятельно проращивать семена. Для этого переложите их в тряпочку, завяжите. Поместите в стакан с тёплой (не горячей!) водой. На 100 мл воды обязательно добавьте 2 капли Циркона или Эпина. Это натуральные биостимуляторы, которые помогут семенам перца быстро прорасти.По прошествии 2 часов тряпочку с семенами отожмите и положите в целлофановый пакет. Его, в свою очередь, заверните в полотенце. Поставьте на книгу, а книгу — на батарею. Именно в таком виде семена быстро взойдут (на 2-й—3-й день). Проверяйте ежедневно. Как только семечки проклюнутся — приступайте к посадке.К сожалению, готовый покупной грунт часто уступает по своим характеристикам и совершенно не подходит перцу. Именно из-за него семена плохо растут, медленно всходят и даже погибают. Сделайте свой грунт, тем более, что это так просто! На 1 л (стеклянная банка) покупной земли (любой) добавьте 100 мл песка (отмеряйте гранёным стаканом).Сюда же насыпьте 200 мл вермикулита. Универсальный, лёгкий, дышащий грунт для рассады готов! Теперь его необходимо обогатить, чтобы у семян было всё необходимое для роста и развития. Добавьте чуть больше половины гранёного стакана биогумуса и около 80-100 мл золы.Перемешайте и насыпьте универсальный грунт в стаканчики для рассады. Если хотите выращивать без пикировки, то подготовьте пластиковые стаканчики по 200-300 мл. Насыпьте чуть больше половины, пролейте слабым, еле розовым раствором марганцовки, дождитесь, пока лишняя влага уйдёт. В каждый отсек высадите проросшее семечко. Присыпьте сверху грунтом. Дополнительно не поливайте.Накройте крышкой или пакетом, чтобы создался эффект парника. Оставьте в самом тёплом месте в доме, желательно при температуре +25 градусов. Как только перец взойдёт, сразу же понизьте температуру до +18! Тогда он не будет вытягиваться. Рассада получится коренастая и крепкая! Пользуйтесь полезными советами по эффективному выращиванию перца.